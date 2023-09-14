Sau hôm nay (14/9/2023), 3 con giáp ngửa mặt hứng mưa tiền, rơi ngay hố vàng, nhà xe chờ sẵn, sung túc đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 14/09/2023 16:56

Số trời đã định, sau hôm nay (14/9/2023), những con giáp may mắn này sẽ thăng quan tiến chức, phú quý phát tài, tiêu mãi cũng không hết tiền.

Tuổi Thìn

Trời sinh tuổi Thìn thông minh, có tài mưu lược và cực tinh tế trong đối nhân xử thế. Vậy nên, dù làm công ăn lương hay làm chủ con giáp tài năng này cũng lắm của nhiều tiền, tài vận hanh thông. Trước khi sang ngưỡng 30, tuổi Thìn ắt tự làm đại gia, giàu sang vô đối.

Sách tử vi có nói, sau hôm nay (14/9/2023), con giáp tuổi Thìn chỉ cần nằm duỗi mà ăn, đời sang trang mới. Tiền tài viên mãn, tỷ sự như mơ, cứ thế mà đổi đời là phúc đức trời cho con giáp giàu có hơn người này.

Sau hôm nay (14/9/2023), 3 con giáp ngửa mặt hứng mưa tiền, rơi ngay hố vàng, nhà xe chờ sẵn, sung túc đủ đầy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là người dĩ hòa vi quý, chăm chỉ và dám dấn thân. Họ không quản khó khăn, chẳng sợ thử thách nên sau hôm nay (14/9/2023), của nả vây quanh tuổi Dậu, tiền tài chất đống, thăng hoa ngoạn mục.

Vậy nên, trong thời gian này, nếu bản mệnh đang ấp ủ kế hoạch làm ăn thì hãy bắt tay vào thực hiện ngay để tận dụng triệt để thời cơ trời cho. Nếu bỏ lỡ cơ hội vàng này có thể bạn sẽ phải hối tiếc đó nhé!

Sau hôm nay (14/9/2023), 3 con giáp ngửa mặt hứng mưa tiền, rơi ngay hố vàng, nhà xe chờ sẵn, sung túc đủ đầy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Rũ sạch vận xui, sau hôm nay (14/9/2023), tuổi Dần sẽ ăn nên làm ra, tiền tài viên mãn. Không chỉ làm chơi chơi mà hưởng thật, con giáp giàu sang này còn có cơ may trúng số phát tài, nằm chơi hốt bạc khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ.

Chỉ cần tận dụng thời cơ, tuổi Dần ắt hốt hết lộc trời, tiền nhiều vô kể. Mua nhà sắm xe, thức trắng đêm để kiểm kê tài sản chính là những gì đang chờ Dần phía trước. Lời khuyên cho con giáp này là dù kiếm nhiều tiền nhưng vẫn phải tiết kiệm một khoản cho tương lai nhé!

Sau hôm nay (14/9/2023), 3 con giáp ngửa mặt hứng mưa tiền, rơi ngay hố vàng, nhà xe chờ sẵn, sung túc đủ đầy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi thứ Ba ngày 5/9/2023 của 12 con giáp: Hợi thu 'quả ngọt', Mão - Tuất rạng rỡ tình duyên, Thìn buồn phiền tài chính, dễ vướng thị phi

Tử vi thứ Ba ngày 5/9/2023 của 12 con giáp: Hợi thu 'quả ngọt', Mão - Tuất rạng rỡ tình duyên, Thìn buồn phiền tài chính, dễ vướng thị phi

Tử vi thứ Ba ngày 5/9/2023 cho thấy, người tuổi Thìn phải đau đầu vì đường tiền bạc không được may mắn, trong khi đó, tuổi Tuất - Mão nhẹ lòng vì đường tình duyên nhuận sắc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi sau hôm nay tử vi ngày 14/9/2023 tử vi giữa tháng 9 tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Ngoại tình 30 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Tâm sự 45 phút trước
Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Ngoại tình 1 giờ 15 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 2 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 3 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng