Sau hôm nay (10/10 âm lịch), Phật Tổ soi sáng, 3 tuổi uống cạn lộc Trời, Thần Phật độ kiếp, xui rủi tự khắc tránh xa

Tâm linh - Tử vi 03/11/2022 11:28

Sau hôm nay (10/10 âm lịch), 3 con giáp này được thần phật chiếu cố, nắm trong tay bạc tỷ, uống cạn lộc trời.

Tuổi Tý

Tài vận của người tuổi Tý sau hôm nay (10/10 âm lịch) ổn định và đi lên nhanh chóng. Con giáp này sẽ đón nhận vô số tin vui về tiền bạc, hơn nữa không chỉ kiếm được và còn giữ được rất nhiều tiền.

Đặc biệt sắp tới cũng sẽ là thời điểm thuận lợi cho việc thu hồi nợ và thu về lợi nhuận từ kinh doanh, đầu tư có thể gọi là thời điểm “vạn sự như ý, trăm sự thành công’ của con giáp này. Không những tình cảm hạnh phúc viên mãn mà sự nghiệp, tài vận đều hanh thông hơn người.

Sau hôm nay (10/10 âm lịch), Phật Tổ soi sáng, 3 tuổi uống cạn lộc Trời, Thần Phật độ kiếp, xui rủi tự khắc tránh xa - Ảnh 1
Tài vận của người tuổi Tý sau hôm nay (10/10 âm lịch) ổn định và đi lên nhanh chóng. Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt việc kinh doanh của người tuổi Tý vô cùng hồng phát, lợi nhuận trăng trưởng không ngừng. Người tuổi Tý sẽ không phải đau đầu vì tiền trong tháng này nữa.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu mạnh mẽ, rất ham muốn kiếm tiền và luôn tìm mọi cách để có thể nâng cao cuộc sống của bản thân và gia đình.

Sau hôm nay (10/10 âm lịch), tài vận bùng phát, tài phú, tài lộc từ ba phương tám hướng liên tiếp ập đến với người tuổi Dậu. Không chỉ nguồn thu nhập chính từ công việc ổn định, dồi dào mà nguồn thu phụ từ việc đầu tư,kinh doanh cũng tăng gấp đôi, gấp ba.

Người tuổi Dậu còn thuộc tuýp người thông minh, ứng biến nhanh chóng với mọi trường hợp. Khi gặp những tình huống nguy cấp nhất, con giáp này thường thoát nạn dễ dàng do sở hữu một tư duy linh hoạt và nhanh nhẹn.

Sau hôm nay (10/10 âm lịch), Phật Tổ soi sáng, 3 tuổi uống cạn lộc Trời, Thần Phật độ kiếp, xui rủi tự khắc tránh xa - Ảnh 2
Sau hôm nay (10/10 âm lịch), tài vận bùng phát, tài phú, tài lộc từ ba phương tám hướng liên tiếp ập đến với người tuổi Dậu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân mạnh mẽ, khẳng khái, luôn muốn thể hiện bản thân, luôn muốn là người đứng đầu.

Tuổi Thân có thiên tính thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Họ mang trong mình hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè. Tuổi Thân cũng lương thiện, biết trên dưới, đối nhân xử thế chu toàn nên ra đời được nhiều người giúp đỡ, từ đó bạn có nhiều mối quan hệ tốt, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân.

Khát vọng đổi đời của Thân sẽ đến trong thời gian tới nhờ bạn tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Thân cũng được nâng cao. Người tuổi Thân không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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