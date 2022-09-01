Sau hôm nay (1/9), 'thời tới đỡ không kịp', 3 con giáp thuận lợi thăng tiến, cơ hội cao trúng được quả đậm, làm gì cũng chạm đến thành công

Tâm linh - Tử vi 01/09/2022 16:30

Tử vi dự báo rằng, sau hôm nay (1/9), những con giáp này có thể đón nhận nhiều tin vui.

Tuổi Sửu

Sách tử vi - tướng số có viết, những người tuổi Sửu thường chân thành, tốt bụng và liêm khiết. Con giáp này luôn bao dung, thấu hiểu và sẵn sàng tha thứ cho người khác. Bản mệnh sống tự lập. Dù sinh trưởng trong hoàn cảnh nào, con giáp này cũng tự làm mọi thứ chứ không nhờ cậy đến người khác.

 

Sau hôm nay (1/9), vận trình của con giáp tuổi Sửu vượng phát. Dẫu gặp gian nan, thử thách bản mệnh cũng có thể vượt qua. Đồng thời trong thời gian này này, người cầm tinh con Trâu có năng lượng lạc quan, tích cực. Thời điểm này là khoảng thời gian tốt để người tuổi Sửu hợp tác làm việc trong các dự án công việc hoặc kinh doanh. Con giáp này có thể được quý nhân quan tâm nên thuận lợi hơn trong công việc. 

Sau hôm nay (1/9), 'thời tới đỡ không kịp', 3 con giáp thuận lợi thăng tiến, cơ hội cao trúng được quả đậm, làm gì cũng chạm đến thành công - Ảnh 1
 Thời điểm này là khoảng thời gian tốt để người tuổi Sửu hợp tác làm việc trong các dự án công việc hoặc kinh doanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp cho hay, những người tuổi Ngọ có tính tình dễ gần, tốt bục, dám nghĩ dám làm. Bản mệnh có cả IQ lẫn EQ cao nên làm gì cũng dễ thành công, có thành tựu đáng nể. Trong các mối quan hệ xã hội, con giáp này cũng luôn được mọi người yêu quý, trân trọng.

Sau ngày hôm nay (1/9), con giáp tuổi Ngọ hưởng may mắn và tài lộc dồi dào. Người làm công ăn lương tiếp tục đi trên con đường thắng lợi, công việc khởi sắc. Người làm lãnh đạo cũng tìm được nhân viên tâm huyết, sự nghiệp hưng thịnh. Người làm ăn kinh doanh đón nhận nhiều tin vui, việc hợp tác diễn ra suôn sẻ, lợi nhuận ngày một tăng.

Sau hôm nay (1/9), 'thời tới đỡ không kịp', 3 con giáp thuận lợi thăng tiến, cơ hội cao trúng được quả đậm, làm gì cũng chạm đến thành công - Ảnh 2
Người làm ăn kinh doanh đón nhận nhiều tin vui, việc hợp tác diễn ra suôn sẻ, lợi nhuận ngày một tăng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi sinh ra đã hưởng nhiều phúc khí trời ban, đón nhận vận khí tốt của trời đất. Ngoài ra, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân nên con giáp này có thể đạt được thành công hơn người.

Tử vi dự báo rằng, sau ngày 1/9/2022 Thần Tài mang đến nhiều tin vui cho người tuổi Hợi. Khí vận khởi sắc mạnh mẽ nên bản mệnh không cần phải đau đầu về chuyện tiền bạc. Con giáp này có thể làm một thu mười và tận hưởng cuộc sống ấm no, sung túc. Bản mệnh làm việc chăm chỉ, cần cù lại tỉ mỉ nên có thể cải thiện thu nhập, rủng rỉnh tiền tiêu.

Sau hôm nay (1/9), 'thời tới đỡ không kịp', 3 con giáp thuận lợi thăng tiến, cơ hội cao trúng được quả đậm, làm gì cũng chạm đến thành công - Ảnh 3
Bản mệnh làm việc chăm chỉ, cần cù lại tỉ mỉ nên có thể cải thiện thu nhập, rủng rỉnh tiền tiêu - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp chạm đỉnh giàu sang trong 5 ngày tới (2/9 - 6/9), thỏa sức gánh vàng còng lưng, sự nghiệp lên hương, liên tục mua nhà sắm xe

3 con giáp chạm đỉnh giàu sang trong 5 ngày tới (2/9 - 6/9), thỏa sức gánh vàng còng lưng, sự nghiệp lên hương, liên tục mua nhà sắm xe

Tử vi con giáp dự đoán: Từ ngày 2/9 đến ngày 6/9 có 3 con giáp hưởng trọn lộc trời, rủng rỉnh tiền bạc.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp con giáp tử vi 3 con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 4 giờ 51 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 5 giờ 21 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 5 giờ 51 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 6 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 21 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 51 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 6 giờ 51 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 7 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà