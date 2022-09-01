3 con giáp chạm đỉnh giàu sang trong 5 ngày tới (2/9 - 6/9), thỏa sức gánh vàng còng lưng, sự nghiệp lên hương, liên tục mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 01/09/2022 15:49

Tử vi con giáp dự đoán: Từ ngày 2/9 đến ngày 6/9 có 3 con giáp hưởng trọn lộc trời, rủng rỉnh tiền bạc.

 

Tuổi Dần

Trong cuộc sống, con giáp tuổi Dần luôn tâm niệm rằng nếu không đạt được mục tiêu thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Người tuổi này thật thà, có sao nói vậy nên được nhiều người tin tưởng.

3 con giáp chạm đỉnh giàu sang trong 5 ngày tới (2/9 - 6/9), thỏa sức gánh vàng còng lưng, sự nghiệp lên hương, liên tục mua nhà sắm xe - Ảnh 1
on giáp này không còn chịu ảnh hưởng lớn từ các hung tinh nên sức khỏe dần được cải thiện, không gặp nhiều vấn đề trở ngại - Ảnh minh họa: Internet

5 ngày tới (2, 3, 4, 5, 6/9) có thể được coi là thời điểm dương khí hội tụ, nhật chi thủy họa giao hội, giúp vận khí của người tuổi Dần thay đổi. Con giáp này không còn chịu ảnh hưởng lớn từ các hung tinh nên sức khỏe dần được cải thiện, không gặp nhiều vấn đề trở ngại.

Có sức khỏe là có tất cả. Công việc và thu nhập của bản mệnh cũng có sự chuyển biến tích cực. Các khúc mắc trước đó sẽ được con giáp này giải quyết êm đẹp. Nhờ đó, thu nhập của người tuổi Dần cũng được cải thiện rất nhiều.

Tuổi Mão

Sách tử vi - tướng số viết rằng, những người tuổi Mão thường rất hiền lành, lễ phép và chu đáo. Người tuổi này là con giáp hòa đồng nhất trong 12 con giáp. Trong công việc, bản mệnh luôn tích cực, kiên trì, luôn giữ tinh thần chủ động.

3 con giáp chạm đỉnh giàu sang trong 5 ngày tới (2/9 - 6/9), thỏa sức gánh vàng còng lưng, sự nghiệp lên hương, liên tục mua nhà sắm xe - Ảnh 2
Những người làm công ăn lương thì hòa thuận với đồng nghiệp, nhận được thêm cơ hội hợp tác làm ăn - Ảnh minh họa: Internet

 

Từ ngày 2/9 đến ngày 6/9, hầu hết con giáp tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều may, hợp vía Thần Tài. Người làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt, được dự đoán trở thành ông/bà chủ giàu có. Những người làm công ăn lương thì hòa thuận với đồng nghiệp, nhận được thêm cơ hội hợp tác làm ăn.

Con giáp này cần chủ động và mạnh dạn hơn, chớ nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào trong sự nghiệp. Ngoài ra, với những công việc đã làm, bản mệnh cần xem xét lại nhiều lần để tránh sai sót. Trong thời gian này, con giáp này dẫu gặp điều không may cũng được quý nhân giúp đỡ nên sẽ sớm tai qua, nạn khỏi.

Tuổi Thân

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, những người tuổi Thân là con giáp chăm chỉ, không ngừng nỗ lực để tìm kiếm cơ hội thành công. Dù không ôm tham vọng để trở thành đại gia, tỷ phú nhưng con giáp này vẫn luôn cố gắng để có cuộc sống sung túc hơn, hậu vận được hưởng an nhàn.

3 con giáp chạm đỉnh giàu sang trong 5 ngày tới (2/9 - 6/9), thỏa sức gánh vàng còng lưng, sự nghiệp lên hương, liên tục mua nhà sắm xe - Ảnh 3
Bản mệnh cũng rất giỏi nắm bắt cơ hội nên công việc tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực, thu nhập có thể gia tăng đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Bước vào 5 ngày tới (2/9 - 6/9), người tuổi Thân có Thần Tài và quý nhân chiếu cố. Con giáp này có thể vượt mọi khó khăn, vất vả để tiến lên phía trước. Bản mệnh cũng rất giỏi nắm bắt cơ hội nên công việc tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực, thu nhập có thể gia tăng đáng kể. Nếu tiếp tục phát huy hết năng lực, người cầm tinh con Khỉ có thể tạo nên thành tích lớn.

*bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi thứ Sáu ngày 2/9/2022, 3 con giáp này được dự đoán sẽ gặp may mắn trong công việc, làm ăn phát đạt, cải thiện thu nhập.

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