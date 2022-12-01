Sau hôm nay (1/12/2022), Thần Tài trở thành 'cứu tinh' của 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'rồng cưỡi mây', vận may bạo phát, tài lộc chất đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 01/12/2022 04:45

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sự nghiệp thăng tiến như 'rồng cưỡi mây', vận may bạo phát, tài lộc chất đầy nhà sau ngày 1/12/2022.

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi sau ngày 1/12. Con giáp này nhờ được quý nhân nâng bước trên đường sự nghiệp mà dễ dàng phát huy thế mạnh của mình. Công việc khó tránh khỏi rắc rối phát sinh bất ngờ nhưng trí thông minh linh hoạt đã giúp bản mệnh xử lý khôn khéo hết tất thảy.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên phong phú khởi sắc. Đời sống tình cảm lúc nào cũng ngập tràn cảm xúc trong ngày Thuỷ - Mộc tương sinh. Hai người cực kỳ hiểu nhau, ngay cả khi chưa nói điều gì cũng có thể đoán ý người kia thông qua ánh mắt.

Sau hôm nay (1/12/2022), Thần Tài trở thành 'cứu tinh' của 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'rồng cưỡi mây', vận may bạo phát, tài lộc chất đầy nhà - Ảnh 1
Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi sau ngày 1/12 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sau ngày mai, vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra khá ổn định, vững vàng, bản mệnh có phong thái của người lãnh đạo, đáng tin cậy. Bình thường con giáp này khá trầm tĩnh, suy nghĩ thấu đáo nên luôn đưa ra được những phương án có tính hiệu quả cao.

Hơn nữa, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ khởi sắc thăng hoa. Ngũ hành tương sinh khuyến khích người độc thân bật đèn xanh với người bạn cảm mến. Đây là thời điểm thích hợp để thành đôi, kết hôn.

Sau hôm nay (1/12/2022), Thần Tài trở thành 'cứu tinh' của 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'rồng cưỡi mây', vận may bạo phát, tài lộc chất đầy nhà - Ảnh 2
Sau ngày mai, vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra khá ổn định, vững vàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thần Tài đang mỉm cười với người tuổi Tuất sau ngày mai, những cơ hội mới trong sự nghiệp, đường công danh của con giáp may mắn này đang rộng mở. Tuy nhiên, không có thứ gì dễ dàng cả, mọi thứ đều trong tầm tay nhưng bạn cũng khá vất vả để theo đuổi. Bạn hãy cố gắng theo đuổi mục tiêu tới cùng, rồi bạn sẽ nhận được thành quả xứng đáng.

Vận trình tình cảm tươi sáng nồng nàn. Người độc thân được giới thiệu cho đối tượng hẹn hò lý tưởng, có thể tính tới tương lai xa sau một khoảng thời gian tìm hiểu. Tình cảm gia đình kịp thời mang tới cảm xúc mới mẻ cho cả hai.

Sau hôm nay (1/12/2022), Thần Tài trở thành 'cứu tinh' của 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'rồng cưỡi mây', vận may bạo phát, tài lộc chất đầy nhà - Ảnh 3
Thần Tài đang mỉm cười với người tuổi Tuất sau ngày mai, những cơ hội mới trong sự nghiệp, đường công danh của con giáp may mắn này đang rộng mở - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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