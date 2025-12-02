Sau 20h hôm nay, thứ Ba 2/12/2025, Thần Tài 'điểm danh ban lộc', 3 con giáp mang mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên bừng bừng, tiền bạc rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 02/12/2025 08:50

Thần Tài 'điểm danh ban lộc', 3 con giáp mang mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên bừng bừng, tiền bạc rủng rỉnh.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc. Bạn được cấp trên tạo điều kiện để thể hiện tài năng. Đối với người làm công ăn lương, công việc có thể đem lại kết quả tốt. Còn với người làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, có thể thu về khoản lợi nhuận không hề nhỏ. Nhờ vậy mà bạn có cơ hội nhận thêm dự án mới hoặc bắt đầu một chuyến công tác xa

Ngoài ra, con giáp may mắn này còn có đào hoa đeo bám, người độc thân bắt đầu mối quan hệ tốt đẹp và được dự đoán có kết quả mỹ mãn. Bạn và người ấy tìm thấy tiếng nói chung, hoặc cơ hội đi du lịch cặp đôi. Bạn có thể hứng thú hơn đối với chủ đề hôn nhân, con cái.

Sau 20h hôm nay, thứ Ba 2/12/2025, Thần Tài 'điểm danh ban lộc', 3 con giáp mang mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên bừng bừng, tiền bạc rủng rỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều may mắn, từ sự nghiệp, tài vận đến nhân duyên đều được cải thiện bất ngờ. Ngay khi nắm bắt được thời cơ thích hợp, bạn cần nhớ phát huy tiềm năng vốn có, kết hợp với bản lĩnh trời ban thì sẽ xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. 

Bên cạnh đó, bạn sẽ nhận được nhiều hỷ sự, mọi thứ xung quanh cũng diễn ra suôn sẻ hơn, đối với những người làm ăn kinh doanh, năm nay sẽ là một năm có nhiều điều đáng mong chờ, nếu không trở thành đại gia thì tài khoản cũng có nhiều tiền. Đặc biệt, có nhiều người theo đuổi, có khả năng cưới luôn vào cuối năm. 

Sau 20h hôm nay, thứ Ba 2/12/2025, Thần Tài 'điểm danh ban lộc', 3 con giáp mang mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên bừng bừng, tiền bạc rủng rỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sự nghiệp của người tuổi Dậu có nhiều bước tiến vượt trội. Những người làm công ăn lương có thể có cơ hội thăng quan tiến chức. Những người làm kinh doanh buôn bán đầu tư một vốn bốn lời, tích lũy được cho mình nhiều của cải. Thêm nữa, bạn có quý nhân chiếu cố nên tiền ào ào chảy vào túi. Nhờ vậy mà cuộc sống của họ ngày càng thăng hoa.

Đường tình duyên sẽ tương đối may mắn trong thời gian tới. Bạn có nhiều dịp thuận lợi để phát triển tình cảm lãng mạn. Bạn cần chú ý tăng cường đối thoại với người yêu. Người độc thân nên cẩn trọng khi tìm hiểu để đảm bảo bạn trao gửi trái tim đúng chỗ.

Sau 20h hôm nay, thứ Ba 2/12/2025, Thần Tài 'điểm danh ban lộc', 3 con giáp mang mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên bừng bừng, tiền bạc rủng rỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

 

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 2/12/2025, 3 con giáp con giáp tài lộc 'ào ào như thác đổ', hưởng đủ vinh hoa, cuộc sống lên tầm cao mới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 2/12/2025, 3 con giáp con giáp tài lộc 'ào ào như thác đổ', hưởng đủ vinh hoa, cuộc sống lên tầm cao mới

3 con giáp con giáp tài lộc 'ào ào như thác đổ', hưởng đủ vinh hoa, cuộc sống lên tầm cao mới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp vận trình như 'cá vượt vũ môn', 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, hưởng vinh hoa phú quý sau ngày 2/12/2025

3 con giáp vận trình như 'cá vượt vũ môn', 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, hưởng vinh hoa phú quý sau ngày 2/12/2025

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Sau 20h hôm nay, thứ Ba 2/12/2025, Thần Tài 'điểm danh ban lộc', 3 con giáp mang mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên bừng bừng, tiền bạc rủng rỉnh

Sau 20h hôm nay, thứ Ba 2/12/2025, Thần Tài 'điểm danh ban lộc', 3 con giáp mang mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên bừng bừng, tiền bạc rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Phạm Băng Băng vẫn bị 'phong sát' dù thắng giải Kim Mã lần thứ 62

Phạm Băng Băng vẫn bị 'phong sát' dù thắng giải Kim Mã lần thứ 62

Sao quốc tế 1 giờ 14 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/12/2025, được Thần Tài mở kho vàng phát lương, tài lộc viên mãn, tiền của đầy nhà

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/12/2025, được Thần Tài mở kho vàng phát lương, tài lộc viên mãn, tiền của đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Chồng H'Hen Niê khen vợ hết lời sau sinh, vô tình để lộ một chi tiết lạ gây chú ý

Chồng H'Hen Niê khen vợ hết lời sau sinh, vô tình để lộ một chi tiết lạ gây chú ý

Hậu trường 2 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 3/12/2025, vận mệnh rực rỡ, 3 con giáp tài lộc 'ào ào như thác đổ', hưởng đủ vinh hoa, cuộc sống lên tầm cao mới

Đúng ngày mai, thứ Tư 3/12/2025, vận mệnh rực rỡ, 3 con giáp tài lộc 'ào ào như thác đổ', hưởng đủ vinh hoa, cuộc sống lên tầm cao mới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Tử vi thứ Tư 3/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi công danh thăng tiến, tài lộc ngập lối, Mão - Thìn tiền của dễ bị mất trắng, cuộc sống vất vả trăm bề

Tử vi thứ Tư 3/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi công danh thăng tiến, tài lộc ngập lối, Mão - Thìn tiền của dễ bị mất trắng, cuộc sống vất vả trăm bề

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 2/12/2025, 3 con giáp này lộc treo khắp người, đạp trúng hố vàng, quý nhân phù trợ, tiền tiêu không xuể

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 2/12/2025, 3 con giáp này lộc treo khắp người, đạp trúng hố vàng, quý nhân phù trợ, tiền tiêu không xuể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 2/12/2025, 3 con giáp 'ngã vào hố vàng', đụng đâu cũng thấy tiền tài, không thành rồng cũng thành phượng hoàng

Đúng hôm nay, thứ Ba 2/12/2025, 3 con giáp 'ngã vào hố vàng', đụng đâu cũng thấy tiền tài, không thành rồng cũng thành phượng hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
4 cách dỗ trẻ sơ sinh ngủ cực đơn giản và hiệu quả giúp bé ngủ nhanh trong vài giây

4 cách dỗ trẻ sơ sinh ngủ cực đơn giản và hiệu quả giúp bé ngủ nhanh trong vài giây

Chăm sóc con 4 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cấp cứu bé gái 12 tuổi nhét cục xà bông vào vùng kín khi đang tắm

Cấp cứu bé gái 12 tuổi nhét cục xà bông vào vùng kín khi đang tắm

Phát hiện 2 người tử vong ở Hà Nội, nhân chứng tá hỏa cảnh tượng ở hiện trường

Phát hiện 2 người tử vong ở Hà Nội, nhân chứng tá hỏa cảnh tượng ở hiện trường

Tác giả bài 'Sông quê' nổi tiếng qua đời sau thời gian chống chọi bệnh tật

Tác giả bài 'Sông quê' nổi tiếng qua đời sau thời gian chống chọi bệnh tật

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/12/2025, được Thần Tài mở kho vàng phát lương, tài lộc viên mãn, tiền của đầy nhà

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/12/2025, được Thần Tài mở kho vàng phát lương, tài lộc viên mãn, tiền của đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Tư 3/12/2025, vận mệnh rực rỡ, 3 con giáp tài lộc 'ào ào như thác đổ', hưởng đủ vinh hoa, cuộc sống lên tầm cao mới

Đúng ngày mai, thứ Tư 3/12/2025, vận mệnh rực rỡ, 3 con giáp tài lộc 'ào ào như thác đổ', hưởng đủ vinh hoa, cuộc sống lên tầm cao mới

Tử vi thứ Tư 3/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi công danh thăng tiến, tài lộc ngập lối, Mão - Thìn tiền của dễ bị mất trắng, cuộc sống vất vả trăm bề

Tử vi thứ Tư 3/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi công danh thăng tiến, tài lộc ngập lối, Mão - Thìn tiền của dễ bị mất trắng, cuộc sống vất vả trăm bề

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 2/12/2025, 3 con giáp này lộc treo khắp người, đạp trúng hố vàng, quý nhân phù trợ, tiền tiêu không xuể

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 2/12/2025, 3 con giáp này lộc treo khắp người, đạp trúng hố vàng, quý nhân phù trợ, tiền tiêu không xuể

Đúng hôm nay, thứ Ba 2/12/2025, 3 con giáp 'ngã vào hố vàng', đụng đâu cũng thấy tiền tài, không thành rồng cũng thành phượng hoàng

Đúng hôm nay, thứ Ba 2/12/2025, 3 con giáp 'ngã vào hố vàng', đụng đâu cũng thấy tiền tài, không thành rồng cũng thành phượng hoàng

Sau hôm nay, thứ Ba 2/12/2025, 3 con giáp được Thần Tài 'gọi tên' nên sự nghiệp hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc bùng nổ

Sau hôm nay, thứ Ba 2/12/2025, 3 con giáp được Thần Tài 'gọi tên' nên sự nghiệp hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc bùng nổ