Sau 18h ngày mai 13/6: Những con giáp này gặp cục diện không tốt, tiền mất tật mang, rắc rối bám lấy, sự nghiệp bấp bênh, tình duyên rạn nứt, gia đạo bất an

Tâm linh - Tử vi 12/06/2022 05:35

Tử vi dự đoán sau 18h ngày mai 13/6, những con giáp này gặp cục diện không tốt, tiền mất của hao, rắc rối bám gót, tình - tiền lao dốc.

Tuổi Tuất

Lục Xung có thể là tác nhân gây mâu thuẫn trong tình yêu thể hiện ở sự nóng giận, thường xuyên tranh cãi. Điều này thể hiện sự thiếu tôn trọng trong mối quan hệ và không phải hướng đi đúng đắn cho tình cảm nam nữ.

Thổ khí vượng cho thấy sức khỏe giảm sút, bản mệnh hãy lắng nghe cơ thể mình để xem có điều gì đang thay đổi theo chiều hướng xấu. Nếu cần thì nên chủ động đi khám sớm bạn nhé.

Lục Xung có thể là tác nhân gây mâu thuẫn trong tình yêu thể hiện ở sự nóng giận, thường xuyên tranh cãi. Điều này thể hiện sự thiếu tôn trọng trong mối quan hệ và không phải hướng đi đúng đắn cho tình cảm nam nữ.

Sau 18h ngày mai 13/6: Những con giáp này gặp cục diện không tốt, tiền mất tật mang, rắc rối bám lấy, sự nghiệp bấp bênh, tình duyên rạn nứt, gia đạo bất an - Ảnh 1
Lục Xung có thể là tác nhân gây mâu thuẫn trong tình yêu thể hiện ở sự nóng giận, thường xuyên tranh cãi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tỷ Kiên dự báo về một sự việc không như ý, người tuổi Hợi hãy nhớ rằng mọi thứ không thể nào ngày một ngày hai mà khác đi được. Vì thế, đừng mất lòng tin vào chính mình ngày hôm nay. Hãy nỗ lực nhiều hơn để đạt được những thành quả giá trị, bền vững về lâu dài nhé.

Ngũ hành xung khắc không tốt cho bản mệnh thực hiện các kế hoạch lớn lao. Không những thế, chuyện tình cảm cũng không được thuận lợi khi hai bên không có ý kiến tương đồng, mỗi khi nói ra đều bị người kia chê bai nên bạn rất ngại tâm sự, chia sẻ với một nửa của mình.

Tử vi khuyên tuổi Hợi nên bắt đầu làm chủ tài chính cá nhân bằng cách trang bị hiểu biết về thị trường tài chính và những qui tắc của nó, rất có thể bạn sẽ rút ra được nhiều bài học giá trị.

Sau 18h ngày mai 13/6: Những con giáp này gặp cục diện không tốt, tiền mất tật mang, rắc rối bám lấy, sự nghiệp bấp bênh, tình duyên rạn nứt, gia đạo bất an - Ảnh 2
Tỷ Kiên dự báo về một sự việc không như ý, người tuổi Hợi hãy nhớ rằng mọi thứ không thể nào ngày một ngày hai mà khác đi được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Con giáp tuổi Thìn ngày mai đang bị suy diễn quá mức với vấn đề chẳng đáng, sự việc sẽ chẳng là gì nếu bạn không mang những suy nghĩ này đi nói với nhiều người nên gây ra những hiểu nhầm không đáng. Sau đó bạn mất công đi đính chính lại vô cùng mệt mỏi.

Thiên Quan dự báo một số rắc rối người tuổi Thìn phải chủ động xử lý trong ngày này nếu không nó sẽ gây ra những hậu quả cho cả những ngày sau. Lúc này nếu còn đổ lỗi hoặc cố giải thích rông dài cũng không ích gì đâu bạn nhé.

Thổ - Mộc xung khắc nhắc nhở bản mệnh cần quan tâm đến gia đình, dù công việc bận rộn đến thế nào đi chăng nữa. Hãy cố gắng dành một khoảng thời gian để quây quần bên các thành viên, cùng trò chuyện và làm các công việc nhà.

Sau 18h ngày mai 13/6: Những con giáp này gặp cục diện không tốt, tiền mất tật mang, rắc rối bám lấy, sự nghiệp bấp bênh, tình duyên rạn nứt, gia đạo bất an - Ảnh 3
Thiên Quan dự báo một số rắc rối người tuổi Thìn phải chủ động xử lý trong ngày này - Ảnh minh họa: Internet

 

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Tử vi 2 ngày đầu tuần ( 13 - 14/6 ): Duy nhất 3 con giáp này tiền tài vô như nước, của cải chất đầy nhà, lộc lá tới tấp, đời sau không sợ đói khổ chỉ sợ tiêu xài không hết

Tử vi 2 ngày đầu tuần ( 13 - 14/6 ): Duy nhất 3 con giáp này tiền tài vô như nước, của cải chất đầy nhà, lộc lá tới tấp, đời sau không sợ đói khổ chỉ sợ tiêu xài không hết

Tử vi dự đoán vào 2 ngày đầu tuần, những con giáp này tiền tài vô như nước, của cải chất đầy nhà, lộc lá đuề huề, chỉ sợ tiêu xài không hết.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 3 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 24 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 14 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 14 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 17 giờ 39 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 14 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 14 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10