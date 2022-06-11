Tử vi 2 ngày đầu tuần ( 13 - 14/6 ): Duy nhất 3 con giáp này tiền tài vô như nước, của cải chất đầy nhà, lộc lá tới tấp, đời sau không sợ đói khổ chỉ sợ tiêu xài không hết

Tuần mới của người tuổi Sửu hứa hẹn có nhiều niềm vui khi bạn luôn thể hiện sự hứng khởi, nhiệt tình trong công việc. Được mọi người quý mến nên dù có trở ngại gì thì bạn cũng được hỗ trợ và đưa ra những chỉ dẫn để tháo gỡ.

Vận trình tài chính gặp nhiều thuận lợi trong tuần lễ mới nhất là vào thời điểm đầu tuần. Có thể, bạn sẽ tìm được một nguồn thu nhập mới hoặc một chiến lược kinh doanh đem lại nhiều lợi nhuận. Tuy nhiên, những ngày khác trong tuần bản mệnh cần thận trọng vì luôn có tiểu nhân rình rập.

Vận trình tình cảm của con giáp tuổi Sửu diễn ra như ý, tuần lễ mới cũng là cơ hội hiếm hoi để con giáp tuổi Sửu luôn cố gắng “dĩ hòa vi quý” trong mọi tình huống, bạn đối mặt được với những cảm xúc tiêu cực của mình.

Tuần mới của người tuổi Sửu hứa hẹn có nhiều niềm vui khi bạn luôn thể hiện sự hứng khởi, nhiệt tình trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Khả năng sáng tạo của con giáp tuổi Thìn cũng được phát huy một cách mạnh mẽ. Vì thế, đừng quên sử dụng giấy bút để ghi chú lại những ý tưởng bất chợt xuất hiện nhé vì sau đó bạn sẽ không nhớ là mình đã nghĩ ra những thứ hay ho như thế nào đâu.

Tình cảm của con giáp tuổi Thìn đã tốt đẹp hơn trước rất nhiều, nhất là khi hai bạn nhận được sự ủng hộ của người thân trong gia đình. Không những thế, bạn và người ấy còn xây dựng được sự kết nối đặc biệt từ những sở thích chung.

Đầu tuần là những ngày suôn sẻ của bản mệnh nhưng khó khăn sẽ kéo về vào ngày cuối tuần, lúc này bạn nên hạn chế việc tụ tập vì dễ vướng thị phi do Kiếp Tài gây hại. Dù bạn nghĩ rằng chuyện không có gì nhưng người ta đơm đặt nghe mọi thứ có vẻ hợp lý và chúng đều chống lại bạn.

Tình cảm của con giáp tuổi Thìn đã tốt đẹp hơn trước rất nhiều, nhất là khi hai bạn nhận được sự ủng hộ của người thân trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ nhận được nhiều tin vui trong cuộc sống vào tuần mới. Các công việc đội nhóm trở nên vô cùng suôn sẻ nhờ tinh thần hợp tác giữa các thành viên trong đội. Ngoài ra, bạn có cơ may gặp được một người tốt muốn hỗ trợ cho sự nghiệp của bạn.

Tình cảm của con giáp tuổi Ngọ thời gian này đang diễn ra theo chiều hướng tích cực khi bạn luôn có thái độ lạc quan khi tiếp xúc với người khác giới. Một số người đã có gia đình may mắn tìm được tiếng nói chung với vợ/chồng mình nên đời sống hôn nhân hạnh phúc hơn.

Người tuổi Ngọ có những ngày yên ổn nhất là vào đầu tuần khi có Thiên Ấn nâng đỡ, có thể nhờ một chuyến đi chơi xa mà bạn có thêm nhiều trải nghiệm cũng như ý tưởng mới rất hay ho, có thể áp dụng vào công việc cũng như cuộc sống của mình.

Người tuổi Ngọ sẽ nhận được nhiều tin vui trong cuộc sống vào tuần mới - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo