Sau 18h hôm nay 12/6: Cục diện Mộc khắc Hỏa, những con giáp này gặp chuyện không may, vận xui bủa vây, tiền hao của mất, tình cảm chông chênh

Tâm linh - Tử vi 12/06/2022 09:22

Tử vi dự đoán sau 18h hôm nay 12/6, những con giáp này gặp chuyện không nay, vận xui bủa vây, công danh tụt dốc, tình duyên gặp trắc trở.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có thể sẽ phải rất vất vả để kiểm soát mọi việc trong ngày bị Tương Phá tác động. Công việc dễ xảy ra trục trặc, các kế hoạch có thể không tiến hành đúng theo dự định bản mệnh đã lập ra từ trước. Điều này khiến trạng thái tinh thần của những chú Ngựa trở nên bất ổn, buồn bực và dễ dàng nổi cáu.

Thiên Quan còn nhắc nhở con giáp này cũng cần chú ý đến những kẻ có ý đồ xấu xuất hiện xung quanh mình. Có thể những kẻ tiểu nhân này không gây ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự của bạn, nhưng lại khuấy đảo mọi thứ khiến công việc bạn đang làm gặp nhiều khó khăn hơn nữa.

Bạn có thể sẽ di chuyển theo nhiều hướng cùng một lúc ngày hôm nay. Ăn mặc đẹp để gây ấn tượng, và không lo lắng về khả năng thuyết phục của bạn. Đây là thời điểm tuyệt vời để bỏ hết những thứ cứ lặp đi lặp lại và thử điều mới mẻ. Bạn sẽ nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Quyết tâm là từ khóa của hôm nay.

Sau 18h hôm nay 12/6: Cục diện Mộc khắc Hỏa, những con giáp này gặp chuyện không may, vận xui bủa vây, tiền hao của mất, tình cảm chông chênh - Ảnh 1
Người tuổi Ngọ có thể sẽ phải rất vất vả để kiểm soát mọi việc trong ngày bị Tương Phá tác động - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đường tài lộc ngày hôm nay của người tuổi Thân có nguy cơ tổn hao một khoản không nhỏ do Kiếp Tài giáng họa. Con giáp này có thể sẽ đưa ra những quyết định sai lầm và vội vàng mà không tìm kiểu kĩ thông tin, khiến cho chính mình lâm vào cảnh túng thiếu, nợ nần vay mượn khắp nơi. Việc đầu tư không thể nóng vội, nếu không bạn sẽ dễ dàng thua lỗ mà thôi.

Dù là cuối tuần tức thời gian để nghỉ ngơi, giải trí, song bởi vận trình của những chú Khỉ đang bị họa phá tài đe dọa nên bạn cần lưu ý không nên mua sắm hoang phí quá đà, nên có kế hoạch chi tiêu rõ ràng. Đi ngoài đường nên cẩn thận đồ đạc tư trang kẻo bị kẻ xấu lợi dụng trộm cắp. 

Hãy trở thành một thành viên thực sự của đội ngày hôm nay. Nói chuyện với những người mà bạn tôn trọng sẽ giúp làm rõ điều gì cần xảy ra tiếp theo. Những nỗ lực hợp tác mang lại lợi ích lâu dài. Dành thời gian thư giãn với những người bạn có cùng sở thích với bạn. Âm nhạc có thể truyền cảm hứng.

Sau 18h hôm nay 12/6: Cục diện Mộc khắc Hỏa, những con giáp này gặp chuyện không may, vận xui bủa vây, tiền hao của mất, tình cảm chông chênh - Ảnh 2
Đường tài lộc ngày hôm nay của người tuổi Thân có nguy cơ tổn hao một khoản không nhỏ do Kiếp Tài giáng họa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Cục diện Mão Dậu Tương Xung xuất hiện trong tử vi CN của người tuổi Dậu có thể là nguyên nhân gây ra các cuộc tranh luận, cãi vã giữa con giáp này với nửa kia. Mâu thuẫn, bất đồng có thể nảy sinh, và nó chỉ có thể được giải quyết nếu như bạn xem xét lại những hành vi của mình và cư xử thận trọng hơn. 

Thêm Tỷ Kiên độ mệnh, mệnh chủ sẽ gặp rắc rối trong công việc vào ngày hôm nay. Một số khúc mắc giữa đồng nghiệp nổ ra khiến bạn không thể bàng quan bởi chúng cũng ảnh hưởng ít nhiều đến công việc của bạn. Nếu có thể, hãy là người tỉnh táo và giảng hòa giúp mọi người.

Bạn cứ để họ có tiếng nói của họ. Sự im lặng của bạn đôi khi là lời nhắc nhở với họ. Dồn năng lượng vào các hoạt động thể chất đầy thử thách. Có một số rủi ro khi chi tiêu quá nhiều vì bốc đồng.

Sau 18h hôm nay 12/6: Cục diện Mộc khắc Hỏa, những con giáp này gặp chuyện không may, vận xui bủa vây, tiền hao của mất, tình cảm chông chênh - Ảnh 3
Cục diện Mão Dậu Tương Xung xuất hiện trong tử vi CN của người tuổi Dậu có thể là nguyên nhân gây ra các cuộc tranh luận - Ảnh minh họa: Internet

 

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Tử vi 2 ngày đầu tuần ( 13 - 14/6 ): Duy nhất 3 con giáp này tiền tài vô như nước, của cải chất đầy nhà, lộc lá tới tấp, đời sau không sợ đói khổ chỉ sợ tiêu xài không hết

Tử vi 2 ngày đầu tuần ( 13 - 14/6 ): Duy nhất 3 con giáp này tiền tài vô như nước, của cải chất đầy nhà, lộc lá tới tấp, đời sau không sợ đói khổ chỉ sợ tiêu xài không hết

Tử vi dự đoán vào 2 ngày đầu tuần, những con giáp này tiền tài vô như nước, của cải chất đầy nhà, lộc lá đuề huề, chỉ sợ tiêu xài không hết.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 3 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 23 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 13 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 13 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 17 giờ 38 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 13 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 13 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10