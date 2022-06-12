Sau 18h hôm nay 12/6: Cục diện Mộc khắc Hỏa, những con giáp này gặp chuyện không may, vận xui bủa vây, tiền hao của mất, tình cảm chông chênh

Người tuổi Ngọ có thể sẽ phải rất vất vả để kiểm soát mọi việc trong ngày bị Tương Phá tác động. Công việc dễ xảy ra trục trặc, các kế hoạch có thể không tiến hành đúng theo dự định bản mệnh đã lập ra từ trước. Điều này khiến trạng thái tinh thần của những chú Ngựa trở nên bất ổn, buồn bực và dễ dàng nổi cáu.

Bạn có thể sẽ di chuyển theo nhiều hướng cùng một lúc ngày hôm nay. Ăn mặc đẹp để gây ấn tượng, và không lo lắng về khả năng thuyết phục của bạn. Đây là thời điểm tuyệt vời để bỏ hết những thứ cứ lặp đi lặp lại và thử điều mới mẻ. Bạn sẽ nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Quyết tâm là từ khóa của hôm nay.

Thiên Quan còn nhắc nhở con giáp này cũng cần chú ý đến những kẻ có ý đồ xấu xuất hiện xung quanh mình. Có thể những kẻ tiểu nhân này không gây ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự của bạn, nhưng lại khuấy đảo mọi thứ khiến công việc bạn đang làm gặp nhiều khó khăn hơn nữa.

Người tuổi Ngọ có thể sẽ phải rất vất vả để kiểm soát mọi việc trong ngày bị Tương Phá tác động - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đường tài lộc ngày hôm nay của người tuổi Thân có nguy cơ tổn hao một khoản không nhỏ do Kiếp Tài giáng họa. Con giáp này có thể sẽ đưa ra những quyết định sai lầm và vội vàng mà không tìm kiểu kĩ thông tin, khiến cho chính mình lâm vào cảnh túng thiếu, nợ nần vay mượn khắp nơi. Việc đầu tư không thể nóng vội, nếu không bạn sẽ dễ dàng thua lỗ mà thôi.

Dù là cuối tuần tức thời gian để nghỉ ngơi, giải trí, song bởi vận trình của những chú Khỉ đang bị họa phá tài đe dọa nên bạn cần lưu ý không nên mua sắm hoang phí quá đà, nên có kế hoạch chi tiêu rõ ràng. Đi ngoài đường nên cẩn thận đồ đạc tư trang kẻo bị kẻ xấu lợi dụng trộm cắp.

Hãy trở thành một thành viên thực sự của đội ngày hôm nay. Nói chuyện với những người mà bạn tôn trọng sẽ giúp làm rõ điều gì cần xảy ra tiếp theo. Những nỗ lực hợp tác mang lại lợi ích lâu dài. Dành thời gian thư giãn với những người bạn có cùng sở thích với bạn. Âm nhạc có thể truyền cảm hứng.

Đường tài lộc ngày hôm nay của người tuổi Thân có nguy cơ tổn hao một khoản không nhỏ do Kiếp Tài giáng họa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Cục diện Mão Dậu Tương Xung xuất hiện trong tử vi CN của người tuổi Dậu có thể là nguyên nhân gây ra các cuộc tranh luận, cãi vã giữa con giáp này với nửa kia. Mâu thuẫn, bất đồng có thể nảy sinh, và nó chỉ có thể được giải quyết nếu như bạn xem xét lại những hành vi của mình và cư xử thận trọng hơn.

Thêm Tỷ Kiên độ mệnh, mệnh chủ sẽ gặp rắc rối trong công việc vào ngày hôm nay. Một số khúc mắc giữa đồng nghiệp nổ ra khiến bạn không thể bàng quan bởi chúng cũng ảnh hưởng ít nhiều đến công việc của bạn. Nếu có thể, hãy là người tỉnh táo và giảng hòa giúp mọi người.

Bạn cứ để họ có tiếng nói của họ. Sự im lặng của bạn đôi khi là lời nhắc nhở với họ. Dồn năng lượng vào các hoạt động thể chất đầy thử thách. Có một số rủi ro khi chi tiêu quá nhiều vì bốc đồng.

Cục diện Mão Dậu Tương Xung xuất hiện trong tử vi CN của người tuổi Dậu có thể là nguyên nhân gây ra các cuộc tranh luận - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo