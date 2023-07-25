Tuổi Thìn đang khao khát đòi lại quyền lợi và đấu tranh cho công bằng. Tuy nhiên, bạn của họ chưa đủ sức để leo lên vị trí cao hơn do thiếu sự quyết tâm và năng động. Mặc dù họ có kiến thức và kinh nghiệm, thị phi vẫn làm ảnh hưởng đến tài lộc hiện tại. Tuy nhiên, họ không cần quá lo lắng vì vẫn có thu nhập ổn định và không phải lo chuyện chi tiêu.

Về mặt tình cảm, họ cần mở rộng mối quan hệ để tìm được người trong mộng. Nếu vợ chồng có cãi nhau, sẽ làm hòa để hiểu nhau hơn.

Công việc của Tỵ nhiều phần đáng lo do Tương Hại cục giáng họa. Làm ăn khó khăn, có tiểu nhân phá uy tín của bạn, khó đạt được doanh số cao. Cần tiết chế cảm xúc một chút, khiêm tốn là nền tảng của thành công, ngay kể cả những việc nhỏ nhất cũng phải cẩn thận. Thực Thần bù đắp lại cho đường tiền bạc của con giáp này. Tỵ có thể gặp may mắn về tiền bạc, khi bạn có thể tăng cường thu nhập thông qua một thỏa thuận thành công nào đó. Những bạn nào được người khác mời ăn uống thì cứ hoan hỉ nhận lấy, đó là sự yêu quý của người ta dành cho bạn.

Chuyện tình cảm khó được như ý muốn khi vướng phải ngũ hành Hỏa khắc Kim. Tâm trí bạn cần được nghỉ ngơi, vì thế nên hãy dành nó cho những người xứng đáng. Khi đối mặt với người không quá thân thiết, hãy học cách im lặng, đặc biệt là những người quen biết chưa được bao lâu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ làm việc khá chểnh mảng và hời hợt. Cũng bởi đó đều là những việc quen thuộc hàng ngày, bạn khó tránh sự chủ quan và nghĩ rằng chẳng có gì to tát để phải nghiêm túc. Cũng chính suy nghĩ sai lầm đó khiến con giáp này suýt chút nữa phải trả cái giá đắt khi để xảy ra sự cố. Càng là việc quen tay, bạn càng phải tập trung làm cho xong để còn chuyển qua việc khác, tránh vì sơ suất nhất thời mà sau này tốn cả thời gian lẫn công sức sửa chữa.

Ngũ hành xung khắc còn cảnh báo nguy cơ đổ vỡ trong mối quan hệ tình cảm vợ chồng của con giáp này. Bạn dễ nghe lời người ngoài mà sinh ra nóng giận, gắt gỏng với người nhà. Chính việc thiếu tin tưởng nhau đang khiến tình cảm rạn nứt, ngày càng khó hàn gắn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm