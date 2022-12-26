Sao Tinh Tú chiếu mệnh những con giáp này từ 16h chiều Thứ 3 ngày 27/12/2022: Công việc phát tài phát lộc, tài chính sung túc đủ đầy, gặp nhiều may mắn, giàu sang bất ngờ khiến ai cũng ngưỡng mộ.    

Tâm linh - Tử vi 26/12/2022 16:12

Tử vi dự báo, từ 16h chiều Thứ 3 ngày 27/12/2022, những con giáp sau sẽ có niềm vui bất ngờ ập đến, từ sự nghiệp cho đến đời sống gia đình đều khởi sắc.    

Tuổi Dậu

Sinh ra đã có hỷ tinh nhập mệnh, tả có phúc tinh, hữu có tài tinh nên tuổi Dậu thường có cuộc đời khá êm đềm, mọi sự suôn sẻ như ý. Từ cuộc sống hôn nhân cho tới sự nghiệp, con giáp này đều được hưởng nhiều may mắn hơn hẳn những con giáp khác.

Sao Tinh Tú chiếu mệnh những con giáp này từ 16h chiều Thứ 3 ngày 27/12/2022: Công việc phát tài phát lộc, tài chính sung túc đủ đầy, gặp nhiều may mắn, giàu sang bất ngờ khiến ai cũng ngưỡng mộ.     - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho rằng điều này có được là vì tuổi Dậu vốn dĩ là con giáp vượng quý nhân, cả đời bản mệnh lúc nào cũng có người ở bên hỗ trợ, sẵn sàng giúp đỡ bất cứ khi nào con giáp này cần. Từ 16h chiều Thứ 3 ngày 27/12/2022 sao Tinh Tú chiếu mệnh đồng thời nhờ sự chỉ dẫn, giúp đỡ của quý nhân mà con giáp này sẽ đạt được những bước tiến rất lớn trên con đường sự nghiệp, thăng tiến nhanh như diều gặp gió.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân giỏi sử dụng trí não, có kỹ năng biểu đạt rất nhạy bén, suy nghĩ thấu đáo về các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày. Người tuổi Thân cũng luôn cẩn thận, có sự thông minh nhạy bén để không để xảy ra bất cẩn trong công việc hay khiến người khác hiểu lầm.

Sao Tinh Tú chiếu mệnh những con giáp này từ 16h chiều Thứ 3 ngày 27/12/2022: Công việc phát tài phát lộc, tài chính sung túc đủ đầy, gặp nhiều may mắn, giàu sang bất ngờ khiến ai cũng ngưỡng mộ.     - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Thân đặc biệt tràn đầy năng lượng, ý chí chiến đấu trong sự nghiệp. Họ không chỉ sẵn sàng thử nhiều cách tiếp cận kinh doanh mới mà còn có thể tĩnh tâm để chờ đợi thời cơ. Con giáp này không vội vàng kiếm tiền, ăn xổi mà cẩn thận gây dựng các mối quan hệ, củng cố năng lực. Chính vì vậy, khi thời cơ chín muồi, người tuổi Thân có được sức mạnh để bứt phá, gặt hái được thành công, giành được tài lộc. Cuối năm nay, mức sống của con giáp tuổi Thân được cải thiện. Mọi việc sẽ ngày càng thoải mái.

Tuổi Thìn

Từ 16h chiều Thứ 3 ngày 27/12/2022, người tuổi Thìn tương hợp tương sinh với sao Tinh Tú chính vì thế mà các bạn có nhiều khả năng được quý nhân mang đến sự trợ giúp rát lớn, thúc đẩy sự nghiệp phát triển, cải thiện được các mối quan hệ xã hội.

Sao Tinh Tú chiếu mệnh những con giáp này từ 16h chiều Thứ 3 ngày 27/12/2022: Công việc phát tài phát lộc, tài chính sung túc đủ đầy, gặp nhiều may mắn, giàu sang bất ngờ khiến ai cũng ngưỡng mộ.     - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn có tấm lòng lương thiện, thích làm việc thiện, giúp đỡ mọi người, dù trong môi trường nào cũng đều có thể gặt hái thành công nhờ thực lực của bản thân cũng như sự giúp đỡ vô tư của quý nhân.

Trong 16h chiều Thứ 3 ngày 27/12/2022, con giáp Thìn được cát tinh "Hoa Cái" vốn là ngôi sao đại diện cho quyền quý, cao sao chiếu mệnh, nhờ đó mà sự nghiệp của các bạn trở nên thuận lợi, hanh thông, thu nhập ngày càng nhiều. Cộng với việc có thêm cơ hội tốt từ quý nhân mang lại, công việc các bạn đang đảm nhiệm hoặc việc làm ăn sẽ phất lên như diều gặp gió, như cá gặp nước vậy. Trong thời điểm này, dù là người làm thuê hay người tự kinh doanh đều có vận sự nghiệp rất sáng, làm việc dễ gặt hái thành công.

 *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

 

Gió đông về, cuộc sống của những con giáp này sẽ được nâng lên tầm cao mới từ 17h chiều Thứ 3 ngày 27/12/2022: Mơ ước được thực hiện, đổi đời sau một đêm, trúng số độc đắc, có bạc tỷ chỉ trong chớp mắt

Gió đông về, cuộc sống của những con giáp này sẽ được nâng lên tầm cao mới từ 17h chiều Thứ 3 ngày 27/12/2022: Mơ ước được thực hiện, đổi đời sau một đêm, trúng số độc đắc, có bạc tỷ chỉ trong chớp mắt

Vào 17h chiều Thứ 3 ngày 27/12/2022 những con giáp sau cơ may đổi đời sau một đêm, được hưởng khoản tiền thưởng cực lớn, ngoài ra họ còn có thể trúng số độc đắc, có bạc tỷ chỉ trong chớp mắt.  

Xem thêm
Từ khóa:     Tử vi ngày 27/12/2022 tu vi ngay 27/12/2022 tử vi 12 con giáp    

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 1 giờ 49 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 2 giờ 49 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 3 giờ 49 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 4 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 5 giờ 19 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 5 giờ 49 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 6 giờ 19 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 6 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân