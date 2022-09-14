Sao Thiên Đức bừng sáng bản mệnh, 3 con giáp này từ 15/9 đến cuối tuần bùng nổ tài lộc, hưởng thụ cả "biển" vàng, sung sướng an nhàn tận hưởng phúc khí

Từ 15/9 đến tận cuối tuần, những người tuổi Tuất đạt được năng suất làm việc cực cao. Họ sẽ có cơ hội thăng tiến bất ngờ hoặc nhận được một khoản tiền thưởng bất ngờ vì thành tích mình đã giành được.

Nếu có tiền dư dả, tuổi Tuất có thể thử vận may đầu tư để kiếm thêm của cải. Với tài vận đang lên cao, người tuổi Tuất "đánh đâu thắng đó", tuy nhiên cũng cần giữ thái độ cẩn trọng vì vẫn tồn tại những rủi ro không lường trước.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ rất nhiệt tình và tràn đầy năng lượng tích cực. Họ sống chân thành nên thường được quý nhân phù trợ.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian gần đây, tài lộc của con giáp tuổi Ngọ có phần giảm sút. Điều này dẫn đến công việc của họ bị ngừng trệ, giảm cơ hội kiếm tiền. Điều này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tâm trạng của người tuổi Ngọ.

Từ 15/9 đến tận cuối tuần, người tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn, tài lộc tăng lên. Họ nghiêm túc với công việc nên thu nhập được cải thiện rõ rệt. Con giáp này nên quên đi những khó khăn trong quá khứ mà quyết tâm hơn trong công việc hiện tại.

Người tuổi này được cấp trên tin tưởng, trao cho những nhiệm vụ quan trọng. Họ gặt hái được thành quả như mong đợi.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Từ 15/9 đến tận cuối tuần, đào hoa nở rộ đối với người tuổi Tỵ. Ngay từ đầu tuần, bạn đã nhận được nhiều sự săn đón đến từ những người khác giới. Nếu còn độc thân, bạn nên mở lòng để nhận ra xung quanh mình luôn có những người rất tuyệt vời và quan tâm đến mình.

Nếu đã lập gia đình, bạn không nên quá buông thả bản thân. Hãy giữ khoảng cách với người khác, biến những mối quan hệ ấy thành mối quan hệ có lợi trong tương lai, chứ không phải là thỏa mãn những ham muốn nhất thời của mình. Nếu quá phóng túng, bạn sẽ khiến cho người thân của mình phải chịu tổn thương.

Đầu tuần, người tuổi này sẽ phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách trong công việc do phải chịu tác động của Thương Quan, Tỷ Kiên và Kiếp Tài. Có điều, bạn không nên vội vàng đầu hàng nghịch cảnh, bởi nếu không ngừng cố gắng, bạn sẽ nhìn thấy “ánh sáng cuối đường hầm”, thậm chí còn bắt được cơ hội để khẳng định bản thân. Thiên Ấn và Chính Quan khẳng định với bạn điều ấy.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.