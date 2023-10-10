Sang tháng 9, 10 âm lịch, những con giáp này khổ tận cam lai, đắc tài đắc lộc, tin vui tới tấp, tình duyên đỏ rực

Tâm linh - Tử vi 10/10/2023 10:57

Số trời đã định, trong tháng 9, 10 âm lịch, những con giáp may mắn này sẽ mở rộng cửa đón thần tài, càng về sau càng giàu ú ụ.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn dù là đàn ông hay phụ nữ đều cương trực, tinh anh và có óc sáng tạo. Bay bổng, thích phiêu lưu khám phá là thế nhưng một khi đã tập trung làm việc Thìn sẽ cống hiến hết mình, dốc cạn tâm tư. Năm Nhâm Dần được dự đoán là năm đại cát với người tuổi Thìn, thế nên họ làm gì cũng đại lợi, hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà chỉ trong chớp mắt.

Chỉ cần nắm bắt thời cơ Thìn ắt gánh tiền mỏi lưng, đời sang trang mới. Theo tử vi, nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên trong tháng 9, 10 âm lịch, Thìn đã có công danh rộng mở, tài lộc hanh thông. Hãy hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được cấp trên giao phó, bạn sẽ có cơ hội thăng chức tăng lương, một bước đổi đời. Thăng chức tăng lương, có cơ hội làm giàu trong thời gian ngắn nên Thìn hãy nắm bắt kẻo hối không kịp.

Sang tháng 9, 10 âm lịch, những con giáp này khổ tận cam lai, đắc tài đắc lộc, tin vui tới tấp, tình duyên đỏ rực - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sinh ra đã may mắn hơn người, có số phú quý phát tài nên Mùi làm chơi chơi tiền cũng rơi trúng đầu, cuộc sống ấm êm viên mãn. Càng về hậu vận con giáp bản lĩnh này càng vượng vận tài lộc, chỉ việc rung đùi hốt bạc, sung sướng như tiên.

Theo tử vi dự đoán, trong tháng 9, 10 âm lịch, nhờ thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân hết lòng nâng đỡ nên con giáp giàu sang này sẽ đón mưa tài lộc ập xuống đầu. Làm sương sương mà tiền của vây quanh, song hỷ lâm môn chính là phúc lộc trời đã an bài cho Mùi. Dù làm thuê hay làm chủ con giáp may mắn này cũng đại cát đại lợi, sung túc đủ đầy.

Sang tháng 9, 10 âm lịch, những con giáp này khổ tận cam lai, đắc tài đắc lộc, tin vui tới tấp, tình duyên đỏ rực - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân trời sinh nhân hậu, tốt bụng và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Người tuổi này đặc biệt coi trọng danh dự và chữ tín. Con giáp này sống biết trước biết sau nên thường được rất nhiều người yêu mến, làm việc gì cũng dễ có quý nhân phù trợ.

Theo tử vi học, trong tháng 9, 10 âm lịch, người tuổi Thân sẽ chuyển mình mạnh mẽ, cuộc đời lên hương. Đặc biệt, với những người tuổi Thân đã lập gia đình, sự nghiệp càng thăng hoa rực rỡ, tài vận dồi dào. Song hỷ lâm môn, tiền chất như núi chính là lộc lá trời cho con giáp giàu sang này. Thế nên, Thân hãy chớp lấy thời cơ, đừng lơ là kẻo đánh mất vận may hiếm có.

Sang tháng 9, 10 âm lịch, những con giáp này khổ tận cam lai, đắc tài đắc lộc, tin vui tới tấp, tình duyên đỏ rực - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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