Sang ngày 28/11, 29/11, 30/11, 3 con giáp đào trúng ‘mỏ kim cương’, lộc lá đổ về từ 4 phía, 10 người hết 9 người tìm được cơ hội làm giàu, đổi đời ngoạn mục

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, vào ngày 28/11, 29/11, 30/11, tuổi Tỵ đào trúng mỏ kim cương, tiền đổ về tiêu hoài không lo hết. Bạn nắm bắt nhiều cơ hội kiếm tiền, túi lúc nào cũng rủng rỉnh cứ hết rồi lại đầy. Thời điểm này, bạn tự tin có nhiều cơ hội thăng tiến, vận trình cứ phất lên như diều gặp gió. Những dự định riêng của bạn cũng được thực hiện, không gặp bất cứ khó khăn hay trở ngại nào.

Hãy yên tâm làm việc trong thời điểm này vì không có tiểu nhân cản đường bạn. Bên cạnh đó bạn nên quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Đừng làm việc quá sức, thức quá khuya mà ảnh hưởng đến tâm trạng cũng như công việc bản thân đang phụ trách. Về phương diện tình cảm, Tỵ độc thân sẽ được người khác mai mối duyên lành như ý. Với những tuổi Tỵ có gia đình, vợ chồng làm hòa, không còn tranh cãi gay gắt như trước đây.