Sang giữa tháng 9/2023, 3 con giáp bước vào đại vận phát tài, tiền tài ngập lối, trúng số cực to, may mắn hơn người

Tâm linh - Tử vi 10/09/2023 10:10

Bước sang giữa tháng 9/2023, 3 con giáp có quyền lực, được thần may mắn phù hộ, không lo gặp xui xẻo.

Tuổi Dần

Những người bạn tuổi hổ luôn âm thầm làm việc và đấu tranh. Họ lãng mạn và giàu tình cảm. Thường có đặc điểm là bên ngoài lạnh và bên trong nóng. Nếu họ trao đi sự chân thành, họ cũng sẽ nhận được sự chân thành. Họ dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người trong đám đông.

Bước sang giữa tháng 9/2023, các con giáp tuổi Dần sẽ thôi lo lắng về tai bay vạ gió và đón chào một cuộc sống mới. Khi đó, đào hoa sẽ không ngớt, xui xẻo sẽ hết, may mắn sẽ đến. Trong tương lai gần, những điều tốt đẹp sẽ lần lượt xảy ra. Vận may sẽ đến từng tháng, nguồn tài chính bùng nổ, cuộc chơi tài chính trở nên tuyệt vời, tiền lương tăng vọt, doanh nghiệp bước vào giai đoạn bùng nổ. Mọi thứ sẽ thành công. Họ cười đến mức không ngậm được mồm và luôn đạt được điều mình muốn và nhận được rất nhiều của cải.

Sang giữa tháng 9/2023, 3 con giáp bước vào đại vận phát tài, tiền tài ngập lối, trúng số cực to, may mắn hơn người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những người bạn thuộc con giáp Hợi bản chất ngay thẳng, trung thành và tốt bụng. Họ rất trung thành với bạn bè của họ. Điều kiện gia đình họ rất tốt, chân chất và rộng rãi. Họ đặc biệt sẵn sàng giúp đỡ người khác, quan tâm đến cảm xúc của bản thân và điều quan trọng là duy trì tình bạn với những người xung quanh.

Sang giữa tháng 9/2023, con giáp tuổi Hợi có tài lộc vượng phát. Họ đi từ nghèo khó trở thành giàu có và dấn thân vào con đường phát triển. Nếu họ tìm thấy con đường dẫn đến cánh cửa thành công, họ sẽ có thể đạt được nhiều thành quả và tiến bộ trong sự nghiệp. Họ sẽ thành công trong cuộc sống. Họ cũng có thể chào đón người ấy của mình với những điều may mắn và ngọt ngào. Họ thật đáng để người khác ghen tị. Của cải của họ vào cổng, và hiệu suất của họ sẽ tăng vọt.

Sang giữa tháng 9/2023, 3 con giáp bước vào đại vận phát tài, tiền tài ngập lối, trúng số cực to, may mắn hơn người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Những người bạn tuổi Mão được nhiều người yêu thích vì sự chân thành và những việc làm tốt trong cuộc sống. Họ thích lối sống bền bỉ và yên tĩnh. Chúa dường như luôn ưu ái họ. Họ là người dễ gần và dễ hòa đồng.

Dự đoán giữa tháng 9/2023, con giáp tuổi Mão có vô số đào hoa, cuộc đời rủng rỉnh, tiền bạc rủng rỉnh, gặp nhiều may mắn. Họ có tiềm năng khám phá lớn hơn trong tương lai, có thể đảm đương những nhiệm vụ quan trọng, được các cấp lãnh đạo coi trọng và đề bạt. Tiền bạc có thể dễ dàng chảy vào túi họ. Họ tiến bộ mỗi ngày, hạnh phúc, có những bước đột phá mới trong sự nghiệp, có tương lai tươi sáng, cuộc sống muôn màu, gia đình hòa thuận, được quý nhân chỉ đường.

Sang giữa tháng 9/2023, 3 con giáp bước vào đại vận phát tài, tiền tài ngập lối, trúng số cực to, may mắn hơn người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

3 tuổi ĐỎ cả tình lẫn tiền vào cuối tháng 8, hồi phục vận may, gom hết tài khí, đầu tư bách phát bách trúng

3 tuổi ĐỎ cả tình lẫn tiền vào cuối tháng 8, hồi phục vận may, gom hết tài khí, đầu tư bách phát bách trúng

Cuối tháng 8, những con giáp sau đây gặt hái được nhiều may mắn trong công việc, tài lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi giữa tháng 9 tử vi ngày 7/9/2023 tử vi tháng 9 tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 32 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 47 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 1 giờ 2 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 1 giờ 32 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng