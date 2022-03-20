"Rũ sạch bùn đen" top con giáp hưởng lộc tổ tiên, nắm trong tay tài sản kếch xù tiêu cả đời không hết đúng ngày mai thứ Hai (21/3)

Với người cầm tinh Mùi, đường công danh trong ngày này khá thuận lợi nhờ Thiên Ấn soi mệnh. Bạn giành được những mục tiêu đã định và có thể sẽ nhanh chóng ngồi vào vị trí mà bạn đã mong muốn. Các mối quan hệ xã giao tốt đẹp cũng giúp bạn nhận được sự hậu thuẫn từ phía đồng nghiệp và cấp trên.

Đúng ngày mai thứ Hai (21/3) tài vận của con giáp này ở mức lý tưởng, tuy không quá rủng rỉnh như đại gia nhưng cũng đủ để bạn chi tiêu theo ý muốn. Nhiều khả năng bạn sẽ có thêm nguồn thu cho mình nhờ một vài kế hoạch kinh doanh từ trước đó. Tuy nhiên bạn vẫn nên có kế hoạch chi tiêu rõ ràng chứ đừng vung tay quá trán.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ thường được biết đến là những người khôn ngoan, tài giỏi, ăn nói khéo léo. Họ cũng là bậc thầy trong việc giao tiếp và rất giỏi trong việc duy trì các mối quan hệ giữa các cá nhân. Người tuổi này có uy tín, có danh tiếng. Họ nói được, làm được, không làm người khác thất vọng về mình.

Ảnh minh họa

Bắt đầu từ ngày 21/3, con giáp tuổi Tỵ gặp nhiều điều may vận may, nụ cười hạnh phúc từ đó đến với họ. Tài lộc của họ trong khoảng thời gian này lạc quan hơn trước. Họ có được sự nghiệp vượng phát, thành tích trong công việc ngày càng nổi bật.

Ngoài ra, con giáp này cũng có thể cho ra đời nhiều ý tưởng sáng tạo. Người tuổi này làm kinh doanh cũng gặp được nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, thu hái nhiều thành quả. Đặc biệt, người tuổi Tỵ được quý nhân đưa đường dẫn lối nên gặp được nhiều tốt lành đến bất ngờ.

Tuổi Dần

Tử vi nói rằng người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, có tham vọng trong sự nghiệp. Họ luôn tin rằng chỉ cần bản thân cố gắng là sẽ đạt được những mục tiêu mà bản thân đề ra. Bản mệnh còn có khả năng nhìn xa trông rộng, luôn tìm tòi những cái mới, lối đi riêng. Vì vậy, đa số người tuổi Dần khi bước qua tuổi 30 đều đạt được một vị trí nhất định trong công việc, được cấp trên trọng dụng.

Bước sang tuần mới, con giáp này được Thần Tài ban phát tài lộc, cát tinh soi đường chỉ lối nên sự nghiệp phát triển thuận lợi. Tất nhiên, tuổi Dần không thể tránh khỏi một số khó khăn, vướng mắc. Trong thời điểm này, họ có thể bình tĩnh giải quyết những vấn đề đó và sớm hoàn thành mục tiêu đã đặt ra. Người làm ăn kinh doanh có thể ký được những đơn hàng, hợp đồn quan trọng. Cuộc sống của tuổi Dần trong tháng 4 nhìn chung là khá tốt đẹp.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.