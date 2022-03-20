"Rũ sạch bùn đen" top con giáp hưởng lộc tổ tiên, nắm trong tay tài sản kếch xù tiêu cả đời không hết đúng ngày mai thứ Hai (21/3)

Tâm linh - Tử vi 20/03/2022 22:05

Bước sang tuần mới, 3 con giáp này được Thần Tài ban phát tài lộc, cát tinh soi đường chỉ lối nên sự nghiệp phát triển thuận lợi.

Tuổi Mùi

Với người cầm tinh Mùi, đường công danh trong ngày này khá thuận lợi nhờ Thiên Ấn soi mệnh. Bạn giành được những mục tiêu đã định và có thể sẽ nhanh chóng ngồi vào vị trí mà bạn đã mong muốn. Các mối quan hệ xã giao tốt đẹp cũng giúp bạn nhận được sự hậu thuẫn từ phía đồng nghiệp và cấp trên.

 

Đúng ngày mai thứ Hai (21/3) tài vận của con giáp này ở mức lý tưởng, tuy không quá rủng rỉnh như đại gia nhưng cũng đủ để bạn chi tiêu theo ý muốn. Nhiều khả năng bạn sẽ có thêm nguồn thu cho mình nhờ một vài kế hoạch kinh doanh từ trước đó. Tuy nhiên bạn vẫn nên có kế hoạch chi tiêu rõ ràng chứ đừng vung tay quá trán.

 

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ thường được biết đến là những người khôn ngoan, tài giỏi, ăn nói khéo léo. Họ cũng là bậc thầy trong việc giao tiếp và rất giỏi trong việc duy trì các mối quan hệ giữa các cá nhân. Người tuổi này có uy tín, có danh tiếng. Họ nói được, làm được, không làm người khác thất vọng về mình.

'Rũ sạch bùn đen' top con giáp hưởng lộc tổ tiên, nắm trong tay tài sản kếch xù tiêu cả đời không hết đúng ngày mai thứ Hai (21/3) - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Bắt đầu từ ngày 21/3, con giáp tuổi Tỵ gặp nhiều điều may vận may, nụ cười hạnh phúc từ đó đến với họ. Tài lộc của họ trong khoảng thời gian này lạc quan hơn trước. Họ có được sự nghiệp vượng phát, thành tích trong công việc ngày càng nổi bật.

Ngoài ra, con giáp này cũng có thể cho ra đời nhiều ý tưởng sáng tạo. Người tuổi này làm kinh doanh cũng gặp được nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, thu hái nhiều thành quả. Đặc biệt, người tuổi Tỵ được quý nhân đưa đường dẫn lối nên gặp được nhiều tốt lành đến bất ngờ.

Tuổi Dần

Tử vi nói rằng người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, có tham vọng trong sự nghiệp. Họ luôn tin rằng chỉ cần bản thân cố gắng là sẽ đạt được những mục tiêu mà bản thân đề ra. Bản mệnh còn có khả năng nhìn xa trông rộng, luôn tìm tòi những cái mới, lối đi riêng. Vì vậy, đa số người tuổi Dần khi bước qua tuổi 30 đều đạt được một vị trí nhất định trong công việc, được cấp trên trọng dụng.

Bước sang tuần mới, con giáp này được Thần Tài ban phát tài lộc, cát tinh soi đường chỉ lối nên sự nghiệp phát triển thuận lợi. Tất nhiên, tuổi Dần không thể tránh khỏi một số khó khăn, vướng mắc. Trong thời điểm này, họ có thể bình tĩnh giải quyết những vấn đề đó và sớm hoàn thành mục tiêu đã đặt ra. Người làm ăn kinh doanh có thể ký được những đơn hàng, hợp đồn quan trọng. Cuộc sống của tuổi Dần trong tháng 4 nhìn chung là khá tốt đẹp.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

"Thiên thời địa lợi": Đúng 17 ngày tới, Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp có cơ may trúng độc đắc, đổi đời chỉ sau một đêm

"Thiên thời địa lợi": Đúng 17 ngày tới, Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp có cơ may trúng độc đắc, đổi đời chỉ sau một đêm

Đúng 17 ngày tới, 3 người tuổi này vượt qua nhiều trở ngại. Cuộc sống cũng như công việc của họ ngày càng khởi sắc.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 3 con giáp bói vui

TIN MỚI NHẤT

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 31 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 1 giờ 31 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 2 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 3 giờ 31 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường