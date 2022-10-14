Rũ bùn đen đứng dậy, từ ngày 15/10 đến 28/10, 3 con giáp bước ra sáng lòa, thu hút tiền bạc, vận mệnh cá chép hóa rồng, điềm dữ qua đi

Tâm linh - Tử vi 14/10/2022 05:22

Dự đoán từ ngày 15/10 đến 28/10 sẽ là khoảng thời gian những con giáp này được thanh toán nhiều khoản lương, thưởng, tinh thần rất phấn chấn.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn thật thà, thẳng thắn, sống có trách nhiệm và đáng tin cậy. Họ làm việc có tổ chức, có tính toán.Con giáp này mang tính cách hướng ngoại, nhanh nhẹn hoạt bát và có thái độ lạc quan. Người tuổi này hay giúp đỡ người khác và là một trong những con giáp có tâm nhất.

Tử vi dự đoán, từ ngày 15/10 đến 28/10, người tuổi Thìn có thể hiện thực hóa giấc mơ, sự nghiệp hanh thông, công việc suôn sẻ. Họ làm việc chăm chỉ, đạt năng suất lao động cao. Vượt nhiều khó khăn, con giáp này đạt thành tích tốt trong công việc, nhận khoản lương, thưởng xứng đáng. Người làm kinh doanh cũng ký được nhiều hợp đồng, các thương vụ đều suôn sẻ, thu lời lớn, cuộc sống ngày càng khởi sắc.

Rũ bùn đen đứng dậy, từ ngày 15/10 đến 28/10, 3 con giáp bước ra sáng lòa, thu hút tiền bạc, vận mệnh cá chép hóa rồng, điềm dữ qua đi - Ảnh 1
Tử vi dự đoán, từ ngày 15/10 đến 28/10, người tuổi Thìn có thể hiện thực hóa giấc mơ, sự nghiệp hanh thông, công việc suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu không chỉ thông minh mà còn chăm chỉ, sống có lý tưởng. Dù sinh trưởng trong những gia đình có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn nhưng con giáp này vẫn không ngừng vươn lên, tìm nhiều cơ hội cho bản thân để cải thiện cuộc sống.

Trong thời gian từ ngày 15/10 đến 28/10, con giáp tuổi Sửu nhận được nhiều cơ hội tốt trong công việc. Họ có được tài lộc hanh thông, công danh thăng tiến, mọi thứ đều như mong đợi. Tuy nhiên, con giáp này cũng cần kiềm chế sự nóng nảy khi gặp những chuyện không vừa ý mình. Nếu làm kinh doanh, người tuổi này chốt được nhiều đơn hàng, thu nguồn lợi lớn. Ngoài ra, họ cũng nhận thêm được cơ hội đầu tư kinh doanh sinh lời.

Rũ bùn đen đứng dậy, từ ngày 15/10 đến 28/10, 3 con giáp bước ra sáng lòa, thu hút tiền bạc, vận mệnh cá chép hóa rồng, điềm dữ qua đi - Ảnh 2
Trong thời gian từ ngày 15/10 đến 28/10, con giáp tuổi Sửu nhận được nhiều cơ hội tốt trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi rất cẩn trọng, tỉ mỉ trong cuộc sống cũng như công việc. Họ thường suy xét, đánh giá vấn đề trong nhiều thời gian rồi mới đưa ra quyết định. Họ dành phần lớn thời gian cho công việc và là người khá tham vọng.

Tử vi có nói, từ ngày 15/10 đến 28/10, con giáp tuổi Mùi có phúc lộc đầy nhà, công danh thăng tiến. Họ gặp được nhiều may mắn trong sự nghiệp. Công việc, kế hoạch của người tuổi Mùi diễn ra đúng như dự tính. Người làm kinh doanh cũng có niềm vui bất ngờ.

Rũ bùn đen đứng dậy, từ ngày 15/10 đến 28/10, 3 con giáp bước ra sáng lòa, thu hút tiền bạc, vận mệnh cá chép hóa rồng, điềm dữ qua đi - Ảnh 3
Tử vi có nói, từ ngày 15/10 đến 28/10, con giáp tuổi Mùi có phúc lộc đầy nhà, công danh thăng tiến. Họ gặp được nhiều may mắn trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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