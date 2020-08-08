Rắn sợ mùi gì và cần lưu ý gì khi gặp rắn?

Rắn là một loại động vật nguy hiểm, chúng có độc và rất dễ tấn công con người nếu chúng ta vô tình chọc giận chúng. Độc tính của rắn nếu không kịp chữa trị có thể gây ra tử vong. Chính vì vậy, việc phòng ngừa rắn vào nhà cũng như tránh rắn khi gặp ở không gian bên ngoài rất quan trọng. Hãy cùng tìm hiểu về rắn sợ mùi gì nhất để có thể xua đuổi rắn ở môi trường sống và đảm bảo an toàn cho gia đình.

Cách thực hiện rất đơn giản, bạn chỉ cần lấy tỏi giã nhỏ, sau đó cho vào túi vải, treo lên xung quanh nhà hay mang theo bên mình, mùi dược liệu từ tỏi sẽ làm rắn tránh xa.

Bạn hoàn toàn có thể đuổi rắn bằng những nguyên liệu dễ dàng tìm thấy trong nhà bếp như tỏi. Đây là một loại gia vị có mùi nồng, kích thích khứu giác mạnh nên rắn rất sợ.

Dùng tỏi đuổi rắn - Ảnh minh họa: Internet

Rắn sợ mùi sả

Sả là một loại cây gia vị được trồng phổ biến ở rất nhiều hộ gia đình Việt Nam. Bên cạnh công dụng làm nguyên liệu nấu ăn và làm đẹp, trồng sả còn là cách đuổi rắn ra khỏi nhà hiệu quả.

Mùi hương của sả được cho là mùi hương khắc tinh của loài rắn. Để đuổi rắn bạn chỉ cần trồng một vài bụi sả dọc theo hàng rào xung quanh nhà hoặc sử dụng những tép sả đập dập treo ở xung quanh nhà.

Nếu không muốn dùng cây sả treo quanh nhà gây mất thẩm mỹ, bạn có thể dùng tinh dầu sả để đuổi rắn đồng thời mang lại cho ngôi nhà không khí trong lành và tươi mát. Các bạn có thể áp dụng những cách sau để sử dụng tinh dầu sả đuổi rắn:

Dùng sả đuổi rắn - Ảnh minh họa: Internet

Xông nhà bằng tinh dầu sả để đuổi và phòng ngừa rắn vào nhà định kỳ 2 đến 3 lần/ tuần. Nếu có thể bạn nên xông nhà nhiều lần hơn để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Bạn thấm tinh dầu sả vào miếng bông gòn, sau đó đặt xung quanh nhà để đuổi rắn. Với cách làm này, khi bông đã hết mùi ban có thể thay bằng một miếng bông khác.

Bạn pha tinh dầu sả cùng với nước vào một bình xịt. Bạn xịt hỗn hợp này ở cửa ra vào và xung quanh nhà, những nơi rắn có thể trú ngụ.

Rắn sợ mùi bột hùng hoàng

Đây là một loại bột cấm kỵ với loài rắn, có tên hóa học là arsenic sulfide. Bột hùng hoàng có màu vàng cam, mùi khó chịu đặc trưng. Với loài rắn, đây là chất kịch độc chúng phải tránh xa.

Bạn chỉ cần rải một lớp mỏng bột hùng hoàng xung quanh nhà, lối đi, vườn...là có thể hoàn toàn yên tâm không bị rắn quấy nhiễu. Tuy nhiên, đây cũng là một chất hóa học độc hại với con người nên không được khuyến khích sử dụng.

Nếu bắt buộc phải dùng bột hùng hoàng để đuổi rắn, bạn nên dùng gang tay bảo hộ đồng thời phải thật cẩn thận không để bột rơi vãi vào nguồn nước, thức ăn và cần tránh xa tầm tay trẻ em. Sau khi sử dụng xong bạn nên dọn dẹp thật sạch để đảm bảo an toàn cho con người và vật nuôi.

Rắn sợ mùi bột hùng hoàng - Ảnh minh họa: Internet

Cách ngăn chặn rắn vào nhà bằng trồng cây

Bạn cũng có thể đuổi rắn bằng cách trồng những loài cây có mùi hương đặc trưng mà rắn kiêng kỵ. Cách làm này không những bảo vệ gia đình bạn mà còn mang lại không gian xanh cho ngôi nhà.

Một số loại cây mà rắn kiêng kỵ có thể kể đến là củ nén, hoa lan tỏi tím, cây sắn dây. Đây đều là những loại cây có hương thơm mạnh và cay nồng. Rắn là động vật có khứu giác vô cùng nhạy bén, khi ngửi được mùi hương từ những loại cây này, chúng sẽ cảm thấy khó chịu mà tránh xa ngôi nhà của bạn.

Trồng hoa lan tỏi tím ngăn rắn vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Nuôi chó hoặc mèo đuổi rắn

Bên cạnh phương pháp đuổi rắn bằng hương liệu và cây cỏ thì nuôi chó hay mèo cũng là một cách hay để ngăn chặn rán. Rắn rất sợ tiếng của chó và mèo, chỉ cần đánh hơi thấy mùi hương của hai loại động vật này, chúng sẽ sợ hãi mà tránh xa.

Nuôi một chú cún hay một bé mèo là mẹo đuổi rắn rất đơn giản mà bạn nên thử. Ngoài ra, mèo có thể bắt chuột và những loại bò sát, côn trùng. Việc trong nhà có nhiều chuột hay côn trùng cũng rất dễ dụ rắn đến nhà vì vậy tiêu diệt hết chuột sẽ hạn chế rắn bò vào trong nhà.

Nuôi chó mèo ngăn rắn vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Bài viết đã giải quyết được vấn đề rắn sợ mùi gì cũng như tổng hợp các phương pháp để ngăn chặn rắn khỏi nhà. Bạn có thể kết hợp những phương pháp trên để đạt hiệu quả đuổi rắn tốt nhất. Lưu ý, đối với bột huỳnh hoàng bạn nên sử dụng một cách cẩn thận nhất.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo.