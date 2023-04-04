Rằm tháng 2 âm lịch ngày mai (5/4/2023), những con giáp này VƯỚNG HẠN TAM TAI, cẩn thận khẩu thiệt, đề phòng tai ương

Tâm linh - Tử vi 04/04/2023 19:59

Tử vi tháng 4 dự báo những con giáp này đề phòng vận hạn tai ương, không nên tin tưởng ai quá mức kẻo có ngày bị cắn không biết.

TUỔI MÙI 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 5/4/2023 hôm nay, tuổi Mùi đi làm khá vất vả, cứ nghỉ ngơi thì không sao nhưng đi làm lại có chuyện. Con giáp này muốn yên ổn nhưng tiểu nhân thích sân si, ghen ghét, đặt điều để bôi nhọ bản mệnh.

Bù lại, trên phương diện tài lộc, tuổi Mùi lại rất may mắn. Tài chính hôm nay cho phép bản mệnh có thể tổ chức một bữa tiệc nhỏ để gắn kết các thành viên trong gia đình nên cứ thoải mái đi.

Về mặt tình cảm, con giáp này cũng có được may mắn, nên tâm trạng khá tốt. Người độc thân có thể sẽ tìm thấy một nửa cuộc đời, điều duy nhất bản mệnh cần làm là tự tin và cởi mở hơn trong các mối quan hệ.

Rằm tháng 2 âm lịch ngày mai (5/4/2023), những con giáp này VƯỚNG HẠN TAM TAI, cẩn thận khẩu thiệt, đề phòng tai ương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

TUỔI TÝ

Tuổi Tý có Tỷ Kiên chiếu mệnh nên con giáp này cần phải đề phòng tay chân cấp dưới, anh em làm ăn đề phòng sơ hở ngày nghỉ hãm hại bạn. Ở đời không nên tin tưởng ai quá mức kẻo có ngày bị cắn không biết. 

Tình cảm không được như ý vì cục diện Thủy khắc Hỏa. Con giáp này nên quan tâm đến gia đình nhiều hơn, thời gian qua bạn đã bỏ bê họ quá lâu rồi. Người trong nhà đôi khi cảm thấy khó chịu và ức chế vì tính ì ạch và khó chiều của con giáp này. 

Mặt tiền bạc tụt dốc không phanh. Thời gian gần đây Tý phải lo nhiều việc cho gia đình, bạn bè nên tiền ra thì nhiều mà tiền vào thì ít. Bạn cứ loay hoay không biết xoay xở ra sao để đỡ áp lực.

Rằm tháng 2 âm lịch ngày mai (5/4/2023), những con giáp này VƯỚNG HẠN TAM TAI, cẩn thận khẩu thiệt, đề phòng tai ương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

TUỔI HỢI

Tuổi Hợi hôm nay có thể có một ngày khó khăn. Đồng nghiệp và đối thủ cạnh tranh của bạn có thể đang giữ bí mật với bạn, khiến bạn bối rối và khó biết phải làm gì.

Gia đình bạn có thể đang cần sự chú ý của bạn trong khi tất cả những gì bạn muốn làm là thư giãn và phục hồi sức khỏe sau một ngày bằng cách vùi mình vào một cuốn sách.

Rằm tháng 2 âm lịch ngày mai (5/4/2023), những con giáp này VƯỚNG HẠN TAM TAI, cẩn thận khẩu thiệt, đề phòng tai ương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

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