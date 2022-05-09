RẢI TÀI PHÁT LỘC, từ ngày 10/5 đến 20/5, 3 con giáp tạm biệt vất vả, đón chương mới rực rỡ của cuộc đời, gặt hái trái ngọt, phất lên giàu có

Tâm linh - Tử vi 09/05/2022 04:10

Từ ngày 10/5 đến 20/5, 3 con giáp gặp nhiều điều may trong sự nghiệp, làm đâu thắng đó, tiền bạc khỏi lo.

Tuổi Thân

Gần đây, sự nghiệp của người tuổi Thân gặp không ít trở ngại, áp lực do có kẻ tiểu nhân ngáng đường. Tuy nhiên, con giáp này cần giữ vững tinh thần, tiếp tục nỗ lực vươn lên. Trong thời gian từ ngày 10/5 đến 20/5, người tuổi Thân được sao may mắn chiếu mệnh nên tài vận có nhiều khởi sắc. 

Con giáp này có thể giải quyết các vấn đề trước đó, vận khí vượng phát, tài vận nhiều phần hanh thông. Người tuổi Thân nên ghi nhớ rằng khó khăn trong công việc cũng là cơ hội tốt để bạn rèn luyện bản lĩnh, tài năng cũng như học hỏi kinh nghiệm để ngày một vững vàng.

RẢI TÀI PHÁT LỘC, từ ngày 10/5 đến 20/5, 3 con giáp tạm biệt vất vả, đón chương mới rực rỡ của cuộc đời, gặt hái trái ngọt, phất lên giàu có - Ảnh 1
Từ ngày 10/5 đến 20/5, người tuổi Thân được sao may mắn chiếu mệnh nên tài vận có nhiều khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Từ ngày 10/5 đến 20/5, tài vận của người tuổi Mão vượng hơn nhiều so với thời gian trước. Được trời ban phúc lộc, con giáp này đạt được nhiều thành tựu trong công việc, được cấp trên khen thưởng, được đồng nghiệp nể trọng. 

Người làm công ăn lương thì càng về cuối năm lại càng chốt được nhiều đơn hàng, thu về khoản lợi nhuận lớn. Nhờ làm việc có tâm lại nỗ lực hết mình, người tuổi Mão thu tiền bạc về đầy ví, đón một cuộc sống sung túc ấm no.  

RẢI TÀI PHÁT LỘC, từ ngày 10/5 đến 20/5, 3 con giáp tạm biệt vất vả, đón chương mới rực rỡ của cuộc đời, gặt hái trái ngọt, phất lên giàu có - Ảnh 2
Từ ngày 10/5 đến 20/5, tài vận của người tuổi Mão vượng hơn nhiều so với thời gian trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi là con giáp khá nhạy cảm, hay lo âu và hay cảm thấy bất an. Trong cuộc sống, họ không có quá nhiều tham vọng mà chỉ muốn sống một cuộc đời an vui, hạnh phúc. Từ ngày 10/5 đến 20/5, con giáp tuổi Mùi sẽ được Thần Tài ban phúc lộc nên tài vận vượng hơn thấy rõ.

Nếu mấy tháng trước đây, người tuổi Mùi gặp nhiều trở ngại trong công việc thì thời gian này, mọi vấn đề gặp phải cũng dần được tháo gỡ. Người làm công ăn lương, lộc tài tăng tiến, cơ hội thăng chức, tăng lương. Người làm kinh doanh cũng "trúng quả đậm", tiền bạc đầy kho.

RẢI TÀI PHÁT LỘC, từ ngày 10/5 đến 20/5, 3 con giáp tạm biệt vất vả, đón chương mới rực rỡ của cuộc đời, gặt hái trái ngọt, phất lên giàu có - Ảnh 3
Từ ngày 10/5 đến 20/5, con giáp tuổi Mùi sẽ được Thần Tài ban phúc lộc nên tài vận vượng hơn thấy rõ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Tuần mới (9/5 - 15/5) hoan hỷ đón lộc về, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên

Tuần mới (9/5 - 15/5) hoan hỷ đón lộc về, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên

Trong tuần mới tới đây, sao may mắn sẽ chiếu cố 3 con giáp sau, bất kể trước đó họ giàu nghèo ra sao, nếu biết nắm bắt cơ hội đều đạt được điều mình mong muốn.

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