Quý nhân kề cạnh đúng hôm nay 11/8, 3 con giáp đẩy lùi khó khăn, vận may nảy nở, bội thu LỘC LÁ, càng làm càng thắng lớn

Tuổi Sửu được Thiên Ấn nâng đỡ công việc tiến triển thuận lợi. Dù gặp bất cứ trở ngại nào, bạn cũng có thể xử lý nhanh gọn mà không phải nhờ người khác giúp sức. Các vấn đề nảy sinh đều thuộc chuyên môn nên cũng là cơ hội để bạn khoe tài.

Nay là ngày Thổ khí vượng, bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe cho mình. Thổ khí đang lên, ảnh hưởng phần nào đến sức khỏe của người tuổi này. Tốt nhất nên ăn uống sinh hoạt khoa học, rèn luyện thể dục thể thao điều độ để cơ thể luôn khỏe mạnh, sung sức.

Nếu có thể duy trì phong độ hiện tại lâu dài, đường thăng tiến của bạn sẽ vô cùng rộng mở. Chính tinh thần trách nhiệm là điểm cộng giúp cho bản mệnh có thêm nhiều cơ hội để phát triển, nâng bước lên hàng ngũ lãnh đạo tương lai.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, vào ngày thứ Sáu 11/08/2023 này, tuổi Tỵ được quý nhân mang đến vận may tài lộc. Con giáp này có thể nhận được khen thưởng trong công việc hoặc có thêm cơ hội cải thiện nguồn thu nhập của mình. Mặc dù công việc khá bận rộn và căng thẳng nhưng bù lại bản mệnh vừa có tiền vừa có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm mới.

Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống là thế, không có điều gì dễ dàng cả, quan trọng là cách tuổi Tỵ nhìn nhận vấn đề, nếu con giáp này xem là cơ hội thì sẽ là cơ hội còn nếu xem đó là bất lợi thì nó trở thành bất lợi, do vậy mà bản thân tuổi Tỵ nên đối diện mọi việc với thái độ tích cực và lạc quan hơn.

Đường tình duyên của tuổi Tỵ hôm nay khởi sắc, con giáp này sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới và kết thúc tình trạng độc thân của mình. Tình cảm của tuổi Tỵ và đối phương cũng đã đến thời điểm chín muồi để tính đến chuyện trăm năm khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, sóng gió mà vẫn có thể nắm chặt tay đồng hành cùng nhau.

Tuổi Tuất

Chịu ảnh hưởng của cục diện sao xấu nên tuổi Tuất trong ngày thứ Sáu 11/08/2023 này sẽ phải đối diện với hết phiền muộn này đến áp lực khác. Bạn luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để mang về cho tập thể những thành tích tốt nhất nhưng mọi thứ chẳng được ghi nhận. Nhưng cũng đừng vì thế mà quá bi quan, tiếp tục cố gắng và hoàn thành tốt công việc của mình là điều tốt nhất mà bạn nên làm.

Ảnh minh họa: Internet

May mắn với tuổi Tuất là sẽ có quý nhân đến bên trợ giúp, bạn có thể vượt qua những chông gai thử thách trong thời điểm hiện tại một cách dễ dàng hơn. Tinh thần trách nhiệm của bạn là điều chẳng ai có thể chối cãi được.

Tuy nhiên, trong ngày vận khí không tốt như hôm nay thì những tranh cãi mâu thuẫn giữa tuổi Tuất với những người thân thiết nhất trở nên ngày một gay gắt hơn. Nếu không sớm tìm cách hóa giải, mọi việc có thể đi theo chiều hướng xấu hơn nhiều đó.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.