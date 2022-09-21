Quý nhân hát khúc chiêu lộc dụ tài: 3 con giáp Tháng 10 tiền về, Tháng 11 phúc đến, Tháng 12 đổi đời giàu to

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 00:48

3 con giáp dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất, cùng lúc tài lộc công danh tìm đến, thu về tiền bạc đếm không xuể.

Tuổi Dần

Ngay khi bước sang 10 dương lịch, tuổi Dần sẽ dứt khỏi chuỗi ngày khó khăn, công việc bước lên tầm cao mới. Nhìn chung, vận thế của tuổi Dần được cải thiện rất nhiều, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc. Chỉ cần cẩn trọng và không kiêu ngạo, tuổi Dần sẽ làm ăn khấm khá, kiếm được nhiều tiền, không còn quá áp lực nên cuộc sống hạnh phúc.

Tháng 11 dương lịch vừa đến dự báo cũng sẽ là lúc mà những ai tuổi Dần sẽ tràn đầy phúc khí. Trời sinh người cầm tinh con Hổ rất mạnh mẽ, trí tuệ, nhạy bén và dễ nổi bật trong các cuộc cạnh tranh trên thương trường.

Tháng 12, Dần sẵn sàng đón nhận vận may, tài lộc ngút ngàn trở thành con giáp giàu sang bậc nhất thiên hạ. Họ cũng để lại ấn tượng tốt cho người xung quanh, điều này rất có lợi cho sự phát triển của bản thân.

Nhờ tính cách nhân hậu, cách sống biết người biết ta mà tuổi Ngọ đi đâu cũng được quý mến, gặp nhiều người sẵn sàng giúp đỡ. Ngọ có đời sống tinh thần khá ổn định, mọi thứ đối với con giáp này cũng rất yên bình và họ không ngừng chăm chỉ, nỗ lực để xây dựng cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Quý nhân hát khúc chiêu lộc dụ tài: 3 con giáp Tháng 10 tiền về, Tháng 11 phúc đến, Tháng 12 đổi đời giàu to - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Tử vi 3 tháng cuối năm 2022 cho biết, người tuổi Ngọ không những thoát được vận xui mà còn sẽ nghênh đón tài vận của mình. Người tuổi Ngọ có đầu óc linh hoạt, nhiều suy tính, cho dù gặp phải chuyện gì đi nữa cũng đều có thể dựa vào trí tuệ của bản thân giải quyết dễ dàng.

Trong thời gian này, tài vận của người tuổi Ngọ sẽ càng vượng, tài vận khắp nơi, vận may không dứt. Chỉ cần bản thân nỗ lực thêm một chút, bỏ công sức trong công việc và sự nghiệp nhiều hơn, đồng thời biết tận dụng các mối quan hệ xung quanh thì sẽ đạt được tài phúc dồi dào như mong muốn.

Quý nhân hát khúc chiêu lộc dụ tài: 3 con giáp Tháng 10 tiền về, Tháng 11 phúc đến, Tháng 12 đổi đời giàu to - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

3 tháng cuối năm nay là thời điểm may mắn của tuổi Mùi. Con giáp này có thể xây dựng các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, giúp ích cho sự phát triển sau này. Ngoài ra, khi tiếp xúc với lĩnh vực mới, tuổi Mùi cũng không bị tụt lại phía sau mà nhanh chóng bắt nhịp được với guồng quay của mọi người.

Về tài lộc, người làm ăn kinh doanh tìm ra hướng đi đúng đắn để sự nghiệp tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Tất nhiên, trong quá trình thực hiện bản mệnh không thể tránh khỏi vấp váp nhưng sẽ sớm vượt qua.

Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên có thể nhận thưởng nóng hoặc có cơ hội tăng lương, thăng chức lên vị trí cao hơn.

Về tình cảm, tuổi Mùi độc thân có thể gặp đối tượng triển vọng thông qua các cuộc gặp gỡ, giao lưu bạn bè.

Người đã có đôi tiếp tục duy trì mối quan hệ cân bằng với nửa kia. Cả hai biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến của nhau nên dễ dàng hóa giải hiểu lầm.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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