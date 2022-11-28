Quý nhân bốn phương tề tựu, Thần Tài bám gót, 3 con giáp chính thức hết khổ, sự nghiệp bay cao chót vót, đếm tiền không kịp thở trong tháng 12 dương

Bắt đầu từ tháng 12, mọi nỗ lực của người tuổi hổ sẽ được đền đáp. Họ đạt được những thành tựu đáng ngưỡng mộ trong công việc. Những khoản đầu tư của họ trước kia bắt đầu sinh lời. Con giáp này nếu làm kinh doanh sẽ có thêm cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần mạnh mẽ, nghị lực, dám nghĩ dám làm, có khả năng thay đổi cuộc đời họ bằng những cách khác nhau. Con giáp này luôn tin rằng số phận nằm trong bàn tay mình. Ngay cả khi gặp khó khăn, sóng gió, họ luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để vươn lên.

Đa phần người tuổi Thìn đều có cách tư duy và lối sống hiện thực, không thích mơ mộng hão huyền. Bởi thế, bạn luôn nhìn ra cơ hội trước người khác, thậm chí trong gian khó cũng là lúc mà con giáp này tìm cách tỏa sáng.

Trong khi đó, người làm trồng trọt, chăn nuôi thì mùa vụ bội thu, nông sản bán được mùa, được giá. Con giáp này làm không hết việc, tiền thu về đầy túi, tinh thần phấn chấn.

Vận thế tháng 12 khá hanh thông, đặc biệt vấn đề tài chính sẽ được cải thiện đáng kể. Người kinh doanh, buôn bán, đầu tư có hoạnh tài bất ngờ, hứa hẹn ký kết nhiều hợp đồng lớn, nhiều “món hời”, để “bù lỗ” những tháng ngày vừa qua.

Nhờ vào trực giác nhạy bén, tuổi Thìn sẽ tìm ra các mối làm ăn lớn, khéo léo để duy trì và mở rộng. Cái đích cuối cùng vẫn là bỏ túi không ít lợi nhuận. Chỉ cần phát huy thế mạnh đó, thu nhập của bạn sẽ là một con số khủng, tiêu xài từ giờ đến cuối năm chưa hết.

Vận thế tháng 12 của Thìn khá hanh thông, đặc biệt vấn đề tài chính sẽ được cải thiện đáng kể. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Được cát tinh hậu thuẫn, người tuổi Mùi đón nhận nhiều tin vui, các kế hoạch đề ra được hoàn thành suôn sẻ đúng như dự kiến. Trong quá trình làm việc, bản mệnh còn gặp may mắn, được đồng nghiệp và cấp trên giúp đỡ rất nhiều.

Với người làm công ăn lương, nhìn chung mọi thứ đang đi theo đúng hướng mà bạn mong muốn. Chỉ cần tập trung phát huy hết khả năng, không khó để bạn được thăng tiến lên vị trí xứng đáng với năng lực và công sức đã bỏ ra.

Tháng 12 này, cơ hội được thưởng nóng có rất nhiều, vì vậy bản mệnh hãy nhanh nhạy nắm bắt để có thể khiến túi tiền rủng rỉnh. Với người có ý định khai trương mở cửa hàng, cầu tài lộc thì tốt nhất nên để đến đầu tháng hãy tiến hành. Đó là thời điểm tốt nhất để đạt được mục tiêu của mình.

Tháng 12 này, cơ hội được thưởng nóng có rất nhiều, vì vậy Mùi hãy nhanh nhạy nắm bắt để có thể khiến túi tiền rủng rỉnh. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo