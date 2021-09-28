Quý cuối năm 2021, xin chúc mừng 3 con giáp 'quét sạch' mây mù, đổi vận giàu sang, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 28/09/2021 06:00

Càng về cuối năm, những con giáp này vận may càng bùng nổ, thành công hơn người.

Tuổi Thân

Trong 3 tháng cuối năm 2021, những người tuổi Thân sẽ tìm thấy nhiều cơ hội phát triển đột phá trong sự nghiệp. Trong thời gian này, đầu óc của họ hoạt động một cách tích cực và hiệu quả nhờ đó cấp trên sẽ đánh giá cao năng lực của họ.

Nếu nhận thấy cơ hội tốt, bạn nhanh chóng nắm bắt và nỗ lực hoàn thiện nó một cách tốt nhất. Đó là lí do, việc tăng lương hay tăng chức là điều sớm muộn cũng xảy với người tuổi Thân trong 3 tháng cuối năm 2021. Mặc dù công việc bận rộn nhưng người tuổi Thân vẫn có nhu cầu cải thiện kiến thức chuyên môn của mình. Và đương nhiên việc này có lợi cho sự phát triển sự nghiệp trong tương lai của người tuổi Thân.

Quý cuối năm 2021, xin chúc mừng 3 con giáp 'quét sạch' mây mù, đổi vận giàu sang, thăng quan tiến chức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Tỵ

Trời sinh những người tuổi Tỵ hiền lành, chịu thương chịu khó, không ngại gian nan vất vả để tìm kiếm cơ hội tốt đổi đời. So với những con giáp khác, tuổi Tỵ tuy không có xuất thân khá giả nhưng lại có khả năng tạo dựng sự giàu có và phú quý cho riêng mình từ khả năng vốn có, theo tử vi .

Trong 3 tháng cuối năm 2021, những người tuổi Tỵ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng may mắn. Đặc biệt vào tháng 12 năm nay, sự nghiệp tuổi Tỵ sẽ sớm thăng hoa, kéo theo tài vận dồi dào, sống thoải mái đến vài năm sau, thời gian sắp tới tuổi Tỵ sẽ gặp được cơ hội vàng để đổi đời.

Quý cuối năm 2021, xin chúc mừng 3 con giáp 'quét sạch' mây mù, đổi vận giàu sang, thăng quan tiến chức - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi nổi tiếng khôn khéo, nhanh nhẹn và biết cách đối nhân xử thế. Dù sinh ra trong cảnh giàu sang hay nghèo hèn, con giáp này luôn tự lực cánh sinh, nỗ lực trong mọi hoàn cảnh. Càng về hậu vận, Mùi càng giàu sang hưng thịnh.

Trong 3 tháng cuối năm 2021, nhất là thời gian giữa tháng 10, có cát tinh chiếu mệnh, thần tài vào nhà, sự nghiệp của con giáp này càng thăng tiến, tiền bạc ập đến. Rất nhiều cơ hội được mở ra mang lại cho con giáp này các khoản thu lớn, từ đây một bước đổi đời.

*Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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