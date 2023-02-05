Qua Rằm tháng Giêng, lộc tiền phơi phới, 3 tuổi có Long Đức che chở, Thần Phật bảo hộ, đời phất nhanh như diều gặp gió, thu bạc tiền chất thành núi

Tâm linh - Tử vi 05/02/2023 22:45

Tử vi cho thấy bước qua Rằm tháng Giêng năm 2023 này, 3 con giáp sau có đường tài lộc bất ngờ tươi sáng hơn hẳn.

Tuổi Thân

Các chuyên gia tử vi đã nhận định, tuổi Thân vốn là người có tính cách mạnh mẽ, độc lập và kiên định trong mọi sự lựa chọn của mình. Bề ngoài con giáp này tuy lạnh lùng nhưng bên trong họ rất ấm áp và có nét quyến rũ riêng, không phải ai cũng nhìn thấy.

Bên cạnh đó, người cầm tinh con khỉ được xem là con giáp mà trời ban cốt cách cao quý nên bản mệnh luôn muốn vươn đến một cuộc sống thượng lưu và viên mãn. Đặc biệt, phụ nữ tuổi Thân khá tham vọng, họ không ngừng nỗ lực cố gắng để thay đổi bản thân mình ngày càng tốt hơn.

Qua Rằm tháng Giêng, lộc tiền phơi phới, 3 tuổi có Long Đức che chở, Thần Phật bảo hộ, đời phất nhanh như diều gặp gió, thu bạc tiền chất thành núi - Ảnh 1

Tử vi học có nói, bước qua Rằm tháng Giêng năm 2023, con giáp này sẽ được thần Tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Hơn thế nữa, bản mệnh còn vốn có bản lĩnh sống đáng ngưỡng mộ, cộng thêm sự giúp sức của quý nhân nên năm nay sẽ là một năm đáng mong chờ với người tuổi Thân.

Cụ thể, con giáp này sẽ gặp được nhiều cơ hội làm giàu. Đối với những người gặp khó khăn trong tình cảm thì đây sẽ là khoảng thời gian được đền bù xứng đáng. Không cần đợi quá lâu, chỉ còn vài tháng nữa người cầm tinh con khỉ sẽ cảm nhận sự thăng hoa của bản thân khi tình tiền đều viên mãn.

Tuổi Tỵ

Bước qua Rằm tháng Giêng năm 2023 người tuổi Tỵ sẽ bội thu, tiền bạc rủng rỉnh. Cơ hội để gia tăng thu nhập rất nhiều. Tháng này, thần may mắn dường như luôn phù trợ cho người tuổi Tỵ, họ làm gì cũng thuận, thu nhập cũng rất tốt. Chỉ cần nhiệt tình, nỗ lực và phấn đấu hết mình thì đảm bảo người tuổi Tỵ làm gì cũng tốt.

Thời gian này do được cát tinh “Long Đức” phù hộ nên con giáp này có cơ hội bộc lộ được hết tài hoa, năng lực của mình. Đồng thời, do được quý nhân giúp đỡ nên sự nghiệp của con giáp này sẽ phát triển lên một tầng cao mới.

Qua Rằm tháng Giêng, lộc tiền phơi phới, 3 tuổi có Long Đức che chở, Thần Phật bảo hộ, đời phất nhanh như diều gặp gió, thu bạc tiền chất thành núi - Ảnh 2

Cùng với đó, các mối quan hệ liên quan đến giao dịch tiền bạc của người tuổi Tỵ cũng thuận lợi, suôn sẻ. Cơ hội phát tài, kiếm tiền ồ ạt đến với con giáp này khiến cho thu nhập tăng lên gấp ba, gấp bốn thời gian trước.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có lợi thế thông minh, lanh lợi và chủ động, có thể vững vàng nội tâm. Bản mệnh không thích lãng phí thời gian vào những việc hờ hững. Mão là kiểu người thích sự khám phá và những điều mới mẻ.

Trong năm nay, người tuổi Mão cũng vượt qua nhiều thử thách. Dù có những sai lầm và khúc mắc nhỏ nhưng điểm chung của người tuổi Mão là rút ra được bài học đáng giá.

Qua Rằm tháng Giêng, lộc tiền phơi phới, 3 tuổi có Long Đức che chở, Thần Phật bảo hộ, đời phất nhanh như diều gặp gió, thu bạc tiền chất thành núi - Ảnh 3

bước qua Rằm tháng Giêng năm 2023 người tuổi Mão sẽ có những bước đột phá ở nơi làm việc. Nếu bản mệnh có thể giữ được tâm thế của mình và thận trọng thì sẽ có tin vui trong sự nghiệp như cơ hội thăng tiến hoặc tăng lương.

Người tuổi Mão cần rèn thêm tính kiên nhẫn vì những ngày tháng sắp tới sẽ mở ra con đường chông gai, càng chăm chỉ thì càng có nhiều triển vọng.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ 1/2 đến 10/2, Tài Thần cùng Hỷ Tinh lũ lượt tìm đến, 3 con giáp niềm vui gõ cửa, vận trình sáng chói, sự nghiệp thăng hoa, tiền tài mỹ mãn

Từ 1/2 đến 10/2, Tài Thần cùng Hỷ Tinh lũ lượt tìm đến, 3 con giáp niềm vui gõ cửa, vận trình sáng chói, sự nghiệp thăng hoa, tiền tài mỹ mãn

Khoảng thời gian từ 1/2 đến 10/2, những con giáp này có tài vận vô cùng tươi sáng, làm ăn thăng tiến vượt bậc.

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