Qua ngày mai THỨ SÁU 7/7/2023, TOP 3 con giáp lọt trúng hố vàng, của nả chất đống trong nhà, công việc phất lên không ngừng, giàu số 2 thì không ai là số 1

Tâm linh - Tử vi 06/07/2023 15:35

Trong ngày 7/7, 3 con giáp được cát khí kéo đến, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi, đặc biệt trong chuyện tiền tài.

Tuổi Dần

Ngày thứ Sáu, công việc của tuổi Dần diễn ra tương đối dễ dàng khi bản mệnh gây ấn tượng tốt với cấp trên và đối tác của mình. Ngoài ra, người tuổi này đang kiếm việc làm mới sẽ sẽ tìm được công việc phù hợp để thỏa mãn đam mê của mình. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc có điểm sáng. Chính Tài xuất hiện mang đến những điều tích cực liên quan đến phương diện tài chính. Nhờ đó, bạn có thể chi tiêu thoải mái nhưng đừng quá phung phí kẻo bị “cháy túi". 

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp nhiều trắc trở. Do ảnh hưởng của Ngũ hành Kim khắc Mộc nên bạn phải thận trọng trong các mối quan hệ tình cảm hiện tại. Nếu không chịu hoà giải những mâu thuẫn trước đó, mọi thứ sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát. 

Qua ngày mai THỨ SÁU 7/7/2023, TOP 3 con giáp lọt trúng hố vàng, của nả chất đống trong nhà, công việc phất lên không ngừng, giàu số 2 thì không ai là số 1 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày thứ Sáu 07/07/2023 cho thấy công việc làm ăn của tuổi Tý đang rất trôi chảy và thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, bạn cũng nên có sự thay đổi về phương hướng, hoặc kế hoạch làm ăn để phù hợp với hoàn cảnh mới, tình thế mới. Bạn cũng cần có nhiều sáng kiến mới, tính toán nhanh nhẹn, nhiều ý tưởng sáng tạo thì mới đắc dụng cho bạn. Ngoài ra, làm việc gì bạn cũng nên đi trước một bước, nếu chậm trễ sẽ không có lợi, bị mất cơ hội tốt đẹp lại còn bị thiệt hại.

Có tài lộc, hoặc tuổi Tý có tin tức tốt đẹp về tiền bạc, hoặc có tin tức giúp đỡ của quý nhân. Mọi vấn đề liên quan đến tiền tài bạn nên giải quyết một cách nhanh nhẹn, thẳng thắn và sòng phẳng, nhưng không nên nóng nảy, dùng tình cảm sẽ có lợi hơn cho bạn. Nếu có lời đề nghị hợp tác về công việc, thấy có lợi thì bạn nên chấp thuận ngay không nên chần chừ.

Nếu bạn là người chưa lập gia đình, vận trình về phương diện tình cảm vào thứ Năm này cho thấy bạn không nên thầm yêu trộm nhớ mà cần nên mở lời hoặc hẹn ước, bạn không nên e dè hoặc ngồi yên chờ đợi. Bạn nên chủ động bày tỏ ý định của bạn, nếu bạn chậm trễ sẽ có người khác xen vào làm bất lợi cho bạn. Bạn cũng không nên tính đến chuyện tiền bạc, giàu nghèo, bạn nên tiến tới càng nhanh càng tốt.

Qua ngày mai THỨ SÁU 7/7/2023, TOP 3 con giáp lọt trúng hố vàng, của nả chất đống trong nhà, công việc phất lên không ngừng, giàu số 2 thì không ai là số 1 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi vui ngày 7/7/2023 cho thấy người tuổi Thìn có ý chí tiến thủ, tiến xa trong vận trình công danh.

Công việc: Người tuổi Thìn thường có tư duy sắc bén và khả năng tổ chức rất tốt, làm việc luôn cố gắng, có ý chí vươn xa trong lĩnh vực bạn theo đuổi.

Tình cảm: Trong tình cảm, bạn là người trung thực và hiền hoà, luôn ưu tiên những sở thích của đối phương.

Tài lộc: Về tài lộc, bạn có khả năng kiếm được thu nhập ổn định và có kế hoạch tài chính rõ ràng, quản lí tài chính thông minh và cẩn thận để đạt được mục tiêu tài lộc của mình.

Sức khoẻ: Về sức khoẻ, bạn cần đảm bảo rằng bạn có chế độ ăn uống lành mạnh, tái tạo năng lượng để duy trì sức khoẻ tốt.

Qua ngày mai THỨ SÁU 7/7/2023, TOP 3 con giáp lọt trúng hố vàng, của nả chất đống trong nhà, công việc phất lên không ngừng, giàu số 2 thì không ai là số 1 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

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