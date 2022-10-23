Qua hôm nay (23/10), 3 con giáp ngửa tay hứng lộc trời, may sẵn túi ba gang đựng tiền, trả hết nợ nần

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 13:58

Qua hôm nay (23/10), đây là 3 con giáp may mắn, có được sự giúp đỡ của quý nhân, sự nghiệp phát triển.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất vốn là con giáp chăm chỉ, trung thành, chịu thương chịu khó, nếu là lãnh đạo sẽ là một con hổ dẫn đầu đội quân, tinh anh và giỏi giang. Nếu là nhân viên thì cũng là một nhân viên ưu tú, hết mình với công việc. 

Theo tử vi 12 con giáp, qua hôm nay (23/10), những người tuổi này tránh được thương sát từ Thương Quang giáng họa thay vào đó là Tỷ Kiên cứu vớt giúp họ dễ dàng vượt qua cơn sốt tài chính của chính mình. Những mối lo trước đó cũng giảm nhẹ dần, đi cùng đó là những tín hiệu tích cực của chính tài. 

Là một con giáp có vận đào hoa nhưng lại cũng luôn đau đầu vì tình, đến thời điểm này Tuất hoàn toàn có thể thở phào nhẹ nhõm tiến bước cùng người mình yêu thương. 

Qua hôm nay (23/10), 3 con giáp ngửa tay hứng lộc trời, may sẵn túi ba gang đựng tiền, trả hết nợ nần - Ảnh 1
Qua hôm nay (23/10), những người tuổi Tuất đón những tín hiệu tích cực của chính tài. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Qua hôm nay (23/10), tuổi Dần gặp nhiều may mắn, tràn đầy năng lượng, có khiếu hài hước nổi bật, có lợi cho việc mở rộng kinh doanh và phát triển nguồn tài chính. Tiền vào nhưng không ra, tích được nhiều của cải. Sự nghiệp hanh thông, bạn được quý nhân giúp đỡ, có năng lực thực hiện nhiệm vụ công việc. Nếu có ý thay đổi công việc, nên suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động.

Tài lộc nâng cao, bạn biết hành động theo cơ hội, tư duy chủ động, đạt hiệu quả cao, dễ được lãnh đạo khen ngợi, được thăng chức, tăng lương. Tình cảm rất êm đềm, tình cảm ngày càng tốt đẹp, mối quan hệ với nửa kia tương đối ổn định, nếu có dự định kết hôn thì có thể tính đến chuyện cùng nhau đi chơi xa.

Qua hôm nay (23/10), 3 con giáp ngửa tay hứng lộc trời, may sẵn túi ba gang đựng tiền, trả hết nợ nần - Ảnh 2
Qua hôm nay (23/10), tuổi Dần gặp nhiều may mắn, tràn đầy năng lượng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Qua hôm nay (23/10), đường tài lộc của người tuổi Thân khá vượng, cũng nhờ thế mà bạn có thể thoải mái chi tiêu mà không cần lo lắng đến chuyện cháy túi. Với người làm ăn kinh doanh, là con giáp giỏi đầu tư, bản mệnh làm đâu được đó, chuyện buôn bán vượng phát.

Các mối quan hệ xã giao thuận lợi giúp bạn dễ dàng tìm kiếm được những hợp đồng có giá trị. Nhiều khách hàng, đối tác mới cũng nghe đến danh tiếng của bạn và muốn cùng hợp tác, phát triển. Với người làm công ăn lương, mọi việc vẫn tiến triển đều đều. Với năng lực và kinh nghiệm sẵn có, bạn được cấp trên tin tưởng và đánh giá cao.

Khi được giao cho những nhiệm vụ trọng đại, con giáp phát tài này nên nhanh chóng nắm bắt. Đây chính là cơ hội để bạn khẳng định bản thân. Nếu hoàn thành tốt, không những bạn được thưởng nóng mà còn có cơ hội được thăng chức, tăng lương, đảm bảo tương lai về lâu về dài.

Qua hôm nay (23/10), 3 con giáp ngửa tay hứng lộc trời, may sẵn túi ba gang đựng tiền, trả hết nợ nần - Ảnh 3
Qua hôm nay (23/10), đường tài lộc của người tuổi Thân khá vượng, thoải mái chi tiêu. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Trúng số độc đắc đổi vận, đúng 16h hôm nay, 3 con giáp được Tài Tinh ưu ái, dâng tiền trước mắt, quơ tay là gom hết vàng hết bạc

Trúng số độc đắc đổi vận, đúng 16h hôm nay, 3 con giáp được Tài Tinh ưu ái, dâng tiền trước mắt, quơ tay là gom hết vàng hết bạc

Đúng 16h ngày hôm nay (23/10 Dương lịch) xuất hiện 3 con giáp may mắn hồng phát, tiền bạc rủng rỉnh.

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