Qua hết tháng Giêng: Phúc đức tràn đầy, 3 con giáp được Thần Tài rót lộc, nguyên khí dồi dào, tiền bạc nhiều khôn xiết

Tâm linh - Tử vi 17/02/2023 21:19

Trong lá số tử vi, những con giáp này có vận may đột ngột tới, làm gì lời đó, tài lộc đầy nhà, có cơ hội thành công gấp đôi so với người khác.

Tuổi Thân

Người cầm tinh con giáp tuổi Thân bản chất thông minh, lanh lợi. Gần đây, sự nghiệp của họ gặp không ít trở ngại, áp lực do có kẻ tiểu nhân ngáng đường. Tuy nhiên, con giáp này cần giữ vững tinh thần, tiếp tục nỗ lực vươn lên.

Tử vi dự đoán, qua hết tháng Giêng, người tuổi Thân được sao may mắn chiếu mệnh nên tài vận có nhiều khởi sắc. Con giáp này có thể giải quyết dứt điểm các vấn đề trước đó, vận khí đặc biệt vượng phát, tài vận nhiều phần hanh thông. Người tuổi Thân nên ghi nhớ rằng khó khăn trong công việc cũng là cơ hội tốt để bạn rèn luyện bản lĩnh, học hỏi kinh nghiệm.

Qua hết tháng Giêng: Phúc đức tràn đầy, 3 con giáp được Thần Tài rót lộc, nguyên khí dồi dào, tiền bạc nhiều khôn xiết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Qua hết tháng Giêng, tài vận của người tuổi Mão vượng hơn nhiều so với thời gian trước. Được trời ban phúc lộc, con giáp này đạt được nhiều thành tựu trong công việc, được cấp trên khen thưởng, được đồng nghiệp nể trọng. 

Người làm công ăn lương thì càng chốt được nhiều đơn hàng, thu về khoản lợi nhuận lớn. Nhờ làm việc có tâm lại nỗ lực hết mình, người tuổi Mão thu tiền bạc về đầy ví. Con giáp này là người nhân nghĩa, thủy chung, ân trả, nghĩa đền chứ không muốn mang nợ một ai.  

Qua hết tháng Giêng: Phúc đức tràn đầy, 3 con giáp được Thần Tài rót lộc, nguyên khí dồi dào, tiền bạc nhiều khôn xiết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi có nói, qua hết tháng Giêng, con giáp tuổi Mùi được Thần Tài ban phúc lộc nên tài vận vượng hơn thấy rõ. Nếu thời gian trước đây, người tuổi Mùi gặp nhiều trở ngại trong công việc thì thời gian này đây, mọi vấn đề mà bạn gặp phải cũng dần được tháo gỡ. 

Người làm công ăn lương thì lộc tài tăng tiến, cơ hội thăng chức, tăng lương rộng mở. Người làm kinh doanh cũng "trúng quả đậm", tiền bạc đầy kho, xuân đến ấm no không phải lo nghĩ như trước nữa.

Qua hết tháng Giêng: Phúc đức tràn đầy, 3 con giáp được Thần Tài rót lộc, nguyên khí dồi dào, tiền bạc nhiều khôn xiết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Trong ngày 18/2, 19/2, 20/2: VẬN KHÍ LÊN CAO, 3 con giáp tắm trong cơn mưa tài lộc, đụng đâu cũng hái ra tiền

Trong ngày 18/2, 19/2, 20/2: VẬN KHÍ LÊN CAO, 3 con giáp tắm trong cơn mưa tài lộc, đụng đâu cũng hái ra tiền

Nếu tuổi Mão, Sửu, Ngọ có thể nắm chặt cơ hội, chắc chắn sẽ trở nên thành công rực rỡ, phú quý chật nhà trong ngày 18/2, 19/2, 20/2.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tháng giêng tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tu vi ngay moi

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 2 giờ 26 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 2 giờ 29 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 2 giờ 35 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 36 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 2 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 2 giờ 57 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 3 giờ 24 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số