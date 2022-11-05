Thân là con giáp vừa thông minh, vừa nhanh nhẹn lại rất biết nắm bắt thời cơ, chính vì thế mà Thân rất phù hợp với công việc kinh doanh. Là người giỏi tính toán và quyết đoán trong công việc, Thân có thể phát đạt trong lĩnh vực kinh doanh.

Công việc gặp nhiều thuận lợi nhưng Thân cũng gặp phải những vất vả, căng thẳng, chính vì thế mà trong tháng này Thân có thể gặp mâu thuẫn với bạn đời. Thân nên bình tĩnh, đặt mình vào vị trí của nửa kia để suy xét mọi chuyện và dành nhiều thời gian cho nửa kia hơn. Đối với người cầm tinh con khỉ mà còn độc thân thì hãy mạnh dạn hơn nữa để bày tỏ tình cảm với người ấy nhé.

Sau một vài tháng khó khăn, tử vi dự báo qua hết hôm nay ngày (5/11), Thân sẽ có nhiều khởi sắc trong kinh doanh hơn. Họ sẽ có cơ hội nắm bắt được một số mối làm ăn tốt, doanh thu cũng từ đó mà tăng vọt. Nhờ vào khả năng thuyết phục đối tác, Thân sẽ ký được hợp đồng lớn và thu về lợi nhuận khủng.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ tuy có bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại có một trái tim ấm áp. Con giáp này luôn nhiệt tình với bạn bè, sẵn sàng giúp đỡ lúc khó khăn mà không so đo tính toán nên phúc báo nhận được vô số kể.

Tử vi hôm nay ngày (5/11), phúc báo tràn về, người tuổi Tỵ liên tiếp gặp may trong cuộc sống. Công việc phát triển nhanh, tăng chức rồi lại tăng lương, kinh doanh hồng phát, tiền bạc rủng rỉnh. Chuyện tình cảm mặn nồng, đôi lứa yêu thương.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có ưu điểm là biết bản thân mình là ai, họ luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, tuổi Thìn vốn hiền lành, kiên nhẫn, nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân chiếu cố nồng hậu.

Qua hết hôm nay ngày (5/11), vận may của tuổi Thìn sẽ lội ngược dòng. Thời điểm này chính là thời điểm kiếm tiền, chỉ cần người tuổi Thìn không ngừng nỗ lực, biết nắm bắt thời cơ thì con giáp này sẽ không còn phải lo lắng về chuyện tiền bạc và có thể thoải mái chi tiêu.

Ảnh minh họa: Internet

Tài vận của những người cầm tinh con Rồng sẽ may mắn liên tục. Do đó tiền bạc tương đối rủng rỉnh. Dù trước đó, họ có gặp những khó khăn, trở ngại trong công việc. Nhưng thời gian này, Thìn sẽ được quý nhân giúp đỡ, có thể chuyển bại thành thắng.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.