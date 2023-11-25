Qua đêm nay, 3 con giáp sao xấu chiếu mệnh, thị phi vây quanh, tình cảm buồn phiền, mất tình lẫn tiền

Qua đêm nay, tuổi Thân gặp phải cục diện tương hại, vận trình trong ngày bị giảm sút đáng kể. Con giáp này cần chú ý đến lời ăn tiếng nói, tránh những tình huống phát ngôn thiếu suy nghĩ, không biết kiêng nể, dễ tự rước họa vào thân. Hơn nữa, kẻ tiểu nhân luôn chực chờ sơ hở của bạn để tung tin đồn thất thiệt, ảnh hưởng đến uy tín của Tuổi Thân.

Vận trình tình cảm của Tuổi Thân cũng không tốt đẹp hơn, bản thân luôn cố gắng hết sức vì đối phương, sẵn sàng hy sinh để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nửa kia của mình. Nhưng dường như đối phương lại không cảm nhận được mà còn nghĩ rằng bạn không thực sự quan tâm đến họ.

Qua đêm nay, ngũ hành xung khắc nên tuổi Tuất vẫn chưa gặp may mắn trong chuyện tình cảm. Cảm xúc của bạn dễ bị phụ thuộc vào nửa kia, vậy nên mỗi khi hai bạn xảy ra mâu thuẫn, bạn luôn phải là người chạy theo dỗ dành, làm lành. Có thể vì thế mà Tuất cảm thấy tình cảm này có sự chênh lệch.

Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này nguồn thu chủ yếu đến từ công việc chính, mọi thứ vẫn đang ổn định trong tầm kiểm soát của bạn. Dù cũng có tham vọng kiếm thêm thu nhập nhưng bạn không quá vội vàng, ngược lại, con giáp này có sự chuẩn bị chắc chắn để hạn chế những rủi ro có thể xảy ra.

Con giáp tuổi Hợi

Qua đêm nay, người tuổi Hợi tác động xấu từ Tự Hình nên con giáp này không mấy vui vẻ trong chuyện tình cảm của mình. Cuộc tình lâu dài của những cặp đôi đang yêu gặp nhiều tai tiếng và hay cãi nhau vì những vấn đề rất nhỏ. Bạn nên chọn một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, thư giãn và cân bằng cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Trong lĩnh vực kinh doanh, tuổi Hợi có thể gặp khó khăn do mối quan hệ nội bộ thường xuyên đối đầu, mâu thuẫn với đồng nghiệp và không đồng lòng với cấp trên. Để giải quyết vấn đề này, cả hai bên đều cần giữ tinh thần bình tĩnh để có thể thảo luận và đạt được đồng thuận.

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