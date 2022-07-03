Qua đêm nay, 3/7 : TOP 3 con giáp 'hưởng trọn' phước lộc trời ban, công danh thành toại, thăng quan tiến chức, tài chính khởi sắc, lộc lá tá lả, đường tình phơi phới

Tam Hợp mang lợi cơ hội lý tưởng cho con giáp tuổi Ngọ độc thân đang thầm để ý ai đó, lúc này bạn có thể bật đèn xanh hoặc chủ động ngỏ lời vì cơ hội thành công rất cao. Nhiều cặp đôi hạnh phúc khi hai người đã thấu hiểu và biết thông cảm cho nhau.

Chính Tài xuất hiện cho thấy tài vận của con giáp tuổi Ngọ thời điểm này rất tốt, rất thuận lợi. Quan trọng là bạn tận dụng những cơ hội mình đang có tốt đến đâu mà thôi. Hãy tập trung cải thiện tài chính, đừng phí hoài tài năng của mình cho những việc không đáng. Mộc - Hỏa tương sinh cho thấy bản mệnh lúc này khỏe mạnh, tâm tính ổn định. Nhìn chung, đây là thời điểm lý tưởng để đưa ra những quyết định quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh đó bạn còn phải để ý thêm tới chế độ ăn uống khoa học hơn, nên ưu tiên ăn nhiều rau, cá hơn là thịt đỏ.

Tử vi ngày 4/7/2022 thứ hai của 12 con giáp chỉ ra rằng ngày mai công việc của tuổi Mùi rất hanh thông, suôn sẻ. Những kế hoạch mà con giáp này đề ra từ trước đó nay được thực hiện thuận lợi, mọi chuyện diễn ra đúng như ý muốn, không có vấn đề gì đáng lo lắng.

Đường tình duyên trong ngày thứ hai nở hoa phơi phới, con giáp này có thể sẽ gặp được một nửa yêu thương nhờ ngũ hành tương sinh. Bình thường bạn không tin vào tình yêu sét đánh thế nhưng hôm nay bạn sẽ thấy bất ngờ vì điều đó lại đến với chính mình.

Tuổi Thìn vẫn luôn tìm kiếm một người có thể nhìn thấu nội tâm, thông cảm cho mình và luôn là điểm tựa mỗi khi gặp khó khăn trên đường đời. Hôm nay bạn hãy mở rộng lòng mình để đón nhận những điều sắp tới, cơ hội để bạn yêu và được yêu đang tới rồi.

Đường tình duyên trong ngày thứ hai nở hoa phơi phới, con giáp này có thể sẽ gặp được một nửa yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình sự nghiệp trong ngày thứ 2 của tuổi Mùi suôn sẻ, thuận lợi hơn trước đó. Bạn tìm thấy niềm vui trong công việc, những điều trước đây cảm thấy khó khăn thì giờ không còn nữa, áp lực không còn đè nặng lên đôi vai bạn như trước.

Đây cũng chính là động lực để con giáp này sáng tạo và đưa ra nhiều ý tưởng, giải phát cho công việc ngày càng trôi chảy hơn. Nếu không thể có được công việc mà mình yêu thích, hãy yêu chính công việc mình đang có, tìm những niềm vui, hứng thú và những điều mình muốn khám phá nhiều hơn.

Phương diện tình cảm của tuổi Mùi cũng vô cùng tốt đẹp khi gặp lục hợp, được quý nhân hỗ trợ. Người còn độc thân cảm thấy vui vẻ, ấm áp khi có người quan tâm chăm sóc mình bằng cả tấm lòng và trái tim. Con giáp này có thể nghĩ tới chuyện tiến xa hơn trong mối quan hệ của mình.

Phương diện tình cảm của tuổi Mùi cũng vô cùng tốt đẹp khi gặp lục hợp, được quý nhân hỗ trợ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo