Qua đêm nay (21/10), những con giáp sau nằm trên đống tiền, may mắn bất ngờ tìm đến, của cải tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 08:45

Qua đêm nay (21/10), vận trình của 3 con giáp này trong thời gian này khá tốt. Có cơ hội thay đổi công việc, môi trường làm việc hoặc tham gia một lớp học mới để nâng cao trình độ.

Tuổi Tuất

 

Người tuổi Tuất là con giáp phát tài thời gian tới nên có đường tài lộc vượng, vì thế nếu có ý định khai trương mở cửa hàng, cầu tài lộc thì tốt nhất bản mệnh cũng tiến hành ngay. Khi đó có nhiều cát tinh trợ vận, bản mệnh sẽ được tạo điều kiện tốt nhất để đạt được mục tiêu của mình, lợi nhuận gặt hái rủng rỉnh hơn so với khoảng thời gian trước đó.

Qua đêm nay (21/10), những con giáp sau nằm trên đống tiền, may mắn bất ngờ tìm đến, của cải tiêu mãi không hết - Ảnh 1
Tinh thần cống hiến hết mình vì công việc của con giáp này được cấp trên đánh giá cao, giúp bạn có cơ hội được thưởng hoặc thăng chức, tăng lương - Ảnh minh họa: Internet

 

Với người làm công ăn lương thì bạn sẽ cần phải cố gắng hết tuần này. Tinh thần cống hiến hết mình vì công việc của con giáp này được cấp trên đánh giá cao, giúp bạn có cơ hội được thưởng hoặc thăng chức, tăng lương. Tuy nhiên, có một điều bản mệnh phải nhớ là bạn sẽ phải khá vất vả và nỗ lực mới mong đạt được mục tiêu đã đề ra chứ không có chuyện ngồi mát ăn bát vàng đâu.

Trong thời gian này, tuổi Tuất cũng nên để tâm hơn đến chuyện tình cảm của chính bản thân mình. Con giáp may mắn này có thể tham gia các trải nghiệm dịch chuyển, có thể là đi công tác hoặc đoàn tụ với gia đình, bạn bè, người thân. Rất có thể trong những chuyến đi ấy, bạn sẽ gặp được người thực sự phù hợp với mình.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân may mắn là một trong số những con giáp phát tài thời gian tới, vận trình tài lộc của bản mệnh khá vượng, nhất là vào thời điểm này. Nhờ sự góp mặt của cát tinh, báo hiệu rằng không chỉ người làm công ăn lương mà cả người kinh doanh buôn bán cũng sẽ có được nhiều may mắn, khiến tiền bạc dư dả trong túi.

Qua đêm nay (21/10), những con giáp sau nằm trên đống tiền, may mắn bất ngờ tìm đến, của cải tiêu mãi không hết - Ảnh 2
 Còn với người làm kinh doanh, có thể  con giáp này sẽ thu được lời lãi từ những khoản đầu tư từ trước đó, và điều này là đòn bẩy để bản mệnh bước những bước xa hơn trong tương lai - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thân có thể khắc phục được những khó khăn xảy đến trong thời gian qua, thậm chí biến nguy cơ thành cơ hội để thể hiện điểm mạnh của bản thân, gây ấn tượng mạnh cho người làm lãnh đạo.

Một khoản thưởng lớn chắc chắn sẽ là món quà khích lệ tinh thần mà vị sếp nào cũng muốn dành cho bạn. Còn với người làm kinh doanh, có thể  con giáp này sẽ thu được lời lãi từ những khoản đầu tư từ trước đó, và điều này là đòn bẩy để bản mệnh bước những bước xa hơn trong tương lai.

Tuổi Sửu

Sách tử vi - tướng số có viết, những người tuổi Sửu làm đầu tư, kinh doanh có cơ hội phát tài cao. Nhiều cát tinh hội tụ cho thấy cơ hội làm ăn đến với con giáp này tới tấp, bản mệnh chỉ cần bình tĩnh và lựa chọn xem đâu là cơ hội phù hợp với khả năng của mình.

Qua đêm nay (21/10), những con giáp sau nằm trên đống tiền, may mắn bất ngờ tìm đến, của cải tiêu mãi không hết - Ảnh 3
Người cầm tinh con Trâu hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, bồi dưỡng tri thức, sẵn sàng thách thức hoàn cảnh, chờ đón những cơ hội tốt đẹp sẽ tới - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi này hãy xác định xem thế mạnh của mình nằm ở đâu và phát triển đúng theo định hướng, đồng thời không cần phải quá lo lắng về các đối thủ cạnh tranh, rồi Thần Tài sẽ gõ cửa nhà Sửu thôi. Nếu còn trẻ tuổi, bản mệnh hãy tranh thủ cơ hội này để đi theo học hỏi những người giàu kinh nghiệm hơn mình. Khi bắt đầu học đầu tư, kinh doanh, con giáp này nên bắt đầu từ những mối nhỏ rồi sau đó hãy lớn dần lên.

Người cầm tinh con Trâu hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, bồi dưỡng tri thức, sẵn sàng thách thức hoàn cảnh, chờ đón những cơ hội tốt đẹp sẽ tới. Lĩnh vực tình cảm sẽ là điểm sáng trong vận mệng của con giáp này, đặc biệt là với những ai vẫn còn đang độc thân. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời để bạn đưa mối quan hệ của cả hai sang một trang mới.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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