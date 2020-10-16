Qua cơn bĩ cực, 3 con giáp thay vận đổi mệnh cuối năm, sau Tết vẫn tiền bung lộc xõa ê hề

Tâm linh - Tử vi 16/10/2020 05:03

Qua cơn bĩ cực, có 3 con giáp thay vận đổi mệnh, chuyển mình ngoạn mục dịp cuối năm, sau Tết còn bung tài nở lộc.

3 con giáp chuẩn bị đón vận may cuối năm 2020.

Tuổi Thân

Theo tử vi con giáp, tuổi Thân là người tài giỏi, siêng làm nên thường thành công khác sớm. Dù vậy, vận may đôi khi bỏ rơi họ. Đa số người tuổi Thân thường tự mình cố gắng hơn là sẽ gặp vận may. Họ quý trọng công sức bỏ ra và kết quả có được.

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Tài lộc bung nở, phú quý bủa vây, làm gì cũng thuận lợi, phát tài - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng cuối năm nay tuổi Thân qua cơn bĩ cực tới thời huy hoàng. Đây là thời gian có nhiều cơ hội lớn cho tuổi Thân lội ngược dòng, đền bù xứng đáng cho những gì họ đã bỏ ra thời gian trước. Tài lộc bung nở, phú quý bủa vây, làm gì cũng thuận lợi, phát tài.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tý sống lạc quan, thoải mái trong suy nghĩ. Nhưng khi họ đã quyết làm chuyện gì thì sẽ cẩn thận tính toán. Đây còn là con giáp thông minh, tự mình thành công vang dội. Dù vậy, họ cần một cơ hội vàng để thăng hoa tỏa sáng. Vì tuy có tố chất hơn người nhưng vẫn có lúc chán nản vì chưa gặp được vận may.

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Tiền tài dồi dào hơn, tình cảm khởi sắc hơn, sự nghiệp càng tấn tới - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng cuối năm nay, tuổi Tý sẽ nhận được những gì mình xứng đáng có được. Tiền tài dồi dào hơn, tình cảm khởi sắc hơn, sự nghiệp càng tấn tới. Đây chỉ là bước đệm cho tương lai ngày càng thành công, giàu có của tuổi Tý.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là con giáp thông minh, suy nghĩ cẩn trọng, tính toán khôn khéo nên dù gặp phải khó khăn gì cũng có thể tìm ra cách giải quyết. Họ chỉ cần một vận may để tỏa sáng.

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Tuổi Mùi là một trong 3 con giáp may mắn nhất dịp cuối năm 2020, sau Tết vẫn bung xõa tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian vừa qua không quá khắc nghiệt với tuổi Mùi nhưng cũng không có bước tiến vượt bậc. Tiền và vận may sẽ không ngừng ùa vào nhà con giáp này. Đây cũng là thời điểm then chốt tuổi Mùi hoàn thành những kế hoạch mong đợi thời gian qua. Tuổi Mùi là một trong 3 con giáp may mắn nhất dịp cuối năm 2020, sau Tết vẫn bung xõa tài lộc.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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