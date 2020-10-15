Tử vi thứ Sáu ngày 16/10/2020 của 12 con giáp: Tuổi Mão có tin vui lớn, tuổi Thân tài lộc tăng bất ngờ

Theo tử vi ngày mới , tuổi Tý cẩn thận với những quyết định về tiền bạc.

Xem tử vi thứ Sáu ngày 16/10/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tuổi Sửu phải đón nhận một tin không như ý trong hôm nay. Nhưng đừng quá thất vọng, hãy nhìn nhận vấn đề lạc quan hơn.

Quý nhân xuất hiện giúp đỡ bạn nhiều trong công việc.

Tử vi thứ Sáu ngày 16/10/2020 của tuổi Dần

Tuổi Dần gặp phải khó khăn vào đầu ngày nhưng dần được giải quyết khi cuối ngày.

Dù vậy, tài lộc có dấu hiệu tăng, chi tiêu cũng thoải mái hơn.

Tử vi thứ Sáu ngày 16/10/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 16/10/2020 của tuổi Mão

Tuổi Mão nên kiên định với những quyết định của mình, đừng dễ bị lung lay bởi người khác.

Có tin vui lớn trong gia đình.

Tử vi thứ Sáu ngày 16/10/2020 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn có một ngày mới nhiều may mắn, tin vui.

Dù vậy, đừng nên quá chủ quan với những đối thủ xung quanh.

Tử vi thứ Sáu ngày 16/10/2020 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Sáu ngày 16/10/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, tuổi Tỵ nên tập trung vào công việc hơn, tránh sai sót.

Tình duyên khởi sắc với người có đôi.

Tử vi thứ Sáu ngày 16/10/2020 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ lấy được lòng tin của cấp trên, thăng tiến trong công việc.

Dù vậy, bạn nên dành thời gian cho người thân nhiều hơn.

Tử vi thứ Sáu ngày 16/10/2020 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi gặp khó khăn tiền bạc trong hôm nay.

Nhưng tình duyên lại khá khởi sắc.

Tử vi thứ Sáu ngày 16/10/2020 của tuổi Thân

Tử vi thứ Sáu ngày 16/10/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân cần giữ gìn sức khỏe trong hôm nay.

Tài lộc tăng bất ngờ, nên có dự trù tích góp hoặc đầu tư sinh lời.

Tử vi thứ Sáu ngày 16/10/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu có một tin vui, nhưng cũng đừng quá chủ quan.

Tài lộc trung bình, nên cân nhắc chi tiêu.

Tử vi thứ Sáu ngày 16/10/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất cẩn thận họa thị phi đeo bám.

Tình duyên cẩn thận người thứ ba muốn xen vào.

Tử vi thứ Sáu ngày 16/10/2020 của tuổi Hợi

Theo tử vi thứ Sáu ngày 16/10/2020, tuổi Hợi đừng quá chủ quan trong công việc.

Có tin vui tình duyên với người độc thân.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.