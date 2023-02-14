Qua 12h trưa nay (14/2): Ngọc hoàng mở sổ gọi tên, 3 tuổi này số đỏ hơn son, làm ăn gặp thời, thu về bạc tỷ, cuộc đời bốc chốc lên hương, thăng hoa viên mãn

Qua 12h trưa nay, trời phú cho người tuổi Mão không chỉ sở hữu sự lanh lợi, sáng suốt, mà còn may mắn có bản lĩnh dám nghĩ dám làm, sẵn sàng mạo hiểm để đạt được điều mình muốn.

Đặc biệt người đang làm ăn kinh doanh sẽ càng có cơ hội đổi đời khi tìm được hướng đi phù hợp cho ngành nghề mình đang theo đuổi.

Cũng chính bởi tham vọng này, Mão có thể dễ dàng nhìn thấy được những thời cơ mới, việc làm ăn kinh doanh cũng tiến triển tốt, thậm chí có thể mở rộng quy mô lớn hơn so với bình thường.

Riêng với những người làm công ăn lương thì bạn cũng luôn được cấp trên đánh giá cao. Bởi vậy, thời gian tới bạn sẽ được tăng lương tăng thưởng là điều dễ hiểu, cuộc sống cũng vì thế mà viên mãn thuận lợi hơn rất nhiều.

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Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tỵ khôn khéo bậc nhất trong số 12 con giáp. Họ là người giỏi giao tiếp, biết cách thuyết phục người khác nên có thể thành công trong kinh doanh.

Trong năm 2023, con giáp này có mối quan hệ hài hòa, gặp được người bạn cùng chí hướng nên sự nghiệp sẽ nở rộ.

Qua 12h trưa nay (14/2), người tuổi Tỵ được quý nhân giúp đỡ, phát huy tiềm năng nên ngày càng thăng tiến trong công việc.

Con giáp này làm gì cũng suôn sẻ, không cần quá vất vả nhưng cũng đạt được thành tích ấn tượng. Người tuổi này làm kinh doanh thì nên chuẩn bị cho những chuyến công tác, làm ăn xa nhà.

Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ trời sinh thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Tuổi Ngọ có ước mơ, hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè. Qua 12h trưa nay (14/2), con giáp này sẽ gặp thời hoàng kim, sự nghiệp vững chãi, thành công rực rỡ trên đường công danh.

Ngoài ra, người tuổi Ngọ rất lương thiện, biết kính trên nhường dưới, đối nhân xử thế đâu vào đấy nên được mọi người yêu mến, giúp đỡ, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân. Khát vọng đổi đời của Ngọ sẽ xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Ngọ cũng được nâng cao.

Người tuổi Ngọ không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.