Qua 00h đêm ngày 20/9/2023: 3 con giáp ngũ phúc lâm môn, tài vận cải thiện, sự nghiệp khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 19/09/2023 21:05

Đúng thứ Tư ngày 20/9/2023, 3 con giáp sau vươn lên mạnh mẽ, được quý nhân phù trợ, đổi vận bất ngờ.

Tuổi Hợi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 20/9/2023, hầu hết các khía cạnh cuộc sống của tuổi Hợi đều gặp may mắn, đặc biệt là mặt sự nghiệp. Con giáp này thể lọt vào mắt một quý nhân, người sẽ dẫn lối bản mệnh tới những cơ hội quý hơn vàng.

Việc lên kế hoạch cho các dự định sắp tới đang dần có những điểm sáng thú vị. Tuy nhiên, thay vì vội vàng lao vào một dự án ngay bây giờ, hãy dành thời gian để đánh giá lại tính thực tế như nhân lực và nguồn vốn để có thể đưa ra những lựa chọn đúng đắn nhất.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Hợi có nguy cơ tranh cãi với một nửa của mình chỉ vì không ai chịu làm việc nhà. Con giáp này nên bớt khó tính và không nên soi xét người ta quá mức, hãy biết dung hòa điểm tốt, điểm chưa tốt của nhau.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mão, Mùi

Qua 00h đêm ngày 20/9/2023: 3 con giáp ngũ phúc lâm môn, tài vận cải thiện, sự nghiệp khởi sắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Người tuổi Mão có tính cách hiền lành, khiêm tốn. Con giáp này cũng là người sâu sắc, biết thấu hiểu. Con giáp này có con mắt tinh tế, biết nhìn xa trông rộng. Bản mệnh dốc nhiều công sức cho công việc nên được cấp trên trọng dụng.

Tử vi nói rằng đúng 20/9, bản mệnh có nhiều cơ hội phát triển. Vận khí của tuổi Mão tăng lên, có quý nhân phù trợ nên khả năng thành công rất cao. Bản mệnh rèn luyện bản thân, nâng cao hiệu suất làm việc.

Tuổi Mão chỉ cần duy trì những mối quan hệ xung quanh. Đây là một một trong những chỗ dựa vững chắc để bản mệnh vươn lên mạnh mẽ. Chỉ cần nỗ lực hết sức, Tuổi Mão sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng.

Qua 00h đêm ngày 20/9/2023: 3 con giáp ngũ phúc lâm môn, tài vận cải thiện, sự nghiệp khởi sắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi ngày 20/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất có tinh thần làm việc còn có những lúc thiếu tập trung.

Công việc: Vận trình công danh người tuổi Tuất chưa tập trung hoàn toàn vào công việc, chú ý cách làm việc cần thay đổi.

Tình duyên: Người tuổi Tuất tình cảm bạn dành cho gia đình là chính, không muốn bày vẽ trong tình yêu. 

Tài lộc: Tiết kiệm đúng cách, tiêu tiền cho các món cần thiết, không phung phí.  

Sức khỏe: Dễ lầm vào tình trạng áp lực đồng trang lứa.

Qua 00h đêm ngày 20/9/2023: 3 con giáp ngũ phúc lâm môn, tài vận cải thiện, sự nghiệp khởi sắc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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