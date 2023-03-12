Phúc tinh cao chiếu từ ngày 13/3 đến 20/3, 3 con giáp được Thần may mắn ưu ái hết mực, làm gì cũng 'bách phát bách trúng'

Tâm linh - Tử vi 12/03/2023 09:45

Dự đoán từ ngày 13/3 đến 20/3, 3 con giáp sau đây tha hồ đón vận may bùng nổ, công danh, tiền bạc đều sung túc khiến nhiều người ao ước. Quả đúng là thời tới cản không nổi!

Tuổi Mão

Từ ngày 13/3 đến 20/3, trên phương diện kinh doanh, Thiên Tài và Thực Thần sẽ đem tới thời cơ làm ăn tới tấp cho người tuổi Mão. Bạn có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá, bù đắp cho những khó khăn trong thời gian vừa qua. Khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình.

Với người làm công ăn lương, bản mệnh phải trải qua nhiều khó khăn thì mới được hưởng trái ngọt. Khi khó khăn xảy đến, bạn nên tiếp tục cố gắng chứ không nên dễ dàng bỏ cuộc. Chẳng có ai đạt được thành công mà không phải bỏ công bỏ sức. Chính Ấn và Thiên Ấn cho thấy cơ hội để bạn khẳng định bản thân chủ yếu xuất hiện. Đồng nghiệp và cấp trên đã hiểu rõ bạn là ai, đồng thời sẵn sàng giao cho bạn những công việc giúp bạn thể hiện được năng lực của bản thân, cuối cùng gặt hái thành tích, thăng chức, tăng lương.

Phúc tinh cao chiếu từ ngày 13/3 đến 20/3, 3 con giáp được Thần may mắn ưu ái hết mực, làm gì cũng 'bách phát bách trúng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ được Thiên Ấn hỗ trợ nên vận trình sự nghiệp vô cùng tươi sáng từ ngày 13/3 đến 20/3. Bản mệnh gặt hái được khá nhiều thành tích đáng nể bằng chính khả năng và nỗ lực mình đã bỏ ra. Hôm nay là ngày bạn chứng minh bản thân nên hãy phát huy hết sức nhé. Hỏa sinh Thổ giúp đường tình duyên của con giáp này nở hoa rực rỡ. Bạn hạnh phúc vì dù có chuyện gì xảy ra cũng luôn có một người thấu hiểu mình để chia sẻ. Đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào, bạn dường như quên hết muộn phiền âu lo.

Người đã có gia đình cũng có những phút giây ấm áp bên người thân. Vẫn có những vấn đề còn tồn tại, nhưng hai người đã biết thông cảm cho nhau, cùng tìm cách tháo gỡ, giải quyết vấn đề. Hai trái tim cùng chung nhịp đập nên chẳng ngại khó khăn gì trước mắt.

Phúc tinh cao chiếu từ ngày 13/3 đến 20/3, 3 con giáp được Thần may mắn ưu ái hết mực, làm gì cũng 'bách phát bách trúng' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Từ ngày 13/3 đến 20/3, vận may sẽ đến bên tuổi Tị và giúp bản mệnh giải quyết được kha khá vấn đề rối ren trong công việc. Những hạng mục khúc mắc trước đó, nay được khơi thông bất ngờ. Vốn dĩ bạn là người kiên trì, có mục tiêu rõ ràng, điều này giúp ích rất nhiều trong công việc, khi mà không phải ai cũng có thể kiên trì đi trên con đường mình đã chọn.

Bạn khéo léo sử dụng khả năng và kinh nghiệm mình có, lợi dụng cả thời cơ tốt đẹp hiện tại, từ đó giành về những thành tích xứng đáng. Có thể nói, tuổi Tị biết khi nào cần liều lĩnh, khi nào cần thận trọng, đó là bí quyết thành công của bạn. Bạn không quan tâm đến quá nhiều thứ mà chỉ tập trung vào mục tiêu phía trước, từ đó lựa chọn cách thức phù hợp để giành được thành công như mong đợi. 

Phúc tinh cao chiếu từ ngày 13/3 đến 20/3, 3 con giáp được Thần may mắn ưu ái hết mực, làm gì cũng 'bách phát bách trúng' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tuần mới đến (27/2 - 5/2): 3 con giáp được bề trên ban phước lành, có quý nhân tới nhà ‘dúi tiền vào túi’, giàu có bất thình lình

Tuần mới đến (27/2 - 5/2): 3 con giáp được bề trên ban phước lành, có quý nhân tới nhà ‘dúi tiền vào túi’, giàu có bất thình lình

Những con giáp hiền lương nên được trời thương, tuần mới sẽ có quý nhân tới tận nhà trao cho cục tiền lớn…

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tử vi ngày 11/3/2023 tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 20 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 7 giờ 56 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 8 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 10 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 8 giờ 17 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 8 giờ 22 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều