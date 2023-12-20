Phúc lộc tràn vào nhà 3 con giáp trong 7 ngày tới: Làm một lời mười, tài chính sung túc, công việc vượng phát, giàu có muôn phần

Tâm linh - Tử vi 20/12/2023 13:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây đón nhận nhiều điềm lành và phúc lộc từ ơn trên trong 7 ngày tới.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi mang tính cách đa cảm, hay nghĩ ngợi. Đôi khi, họ bi quan và vướng vào suy nghĩ tiêu cực không thoát ra được.

Trong thời gian trước đây, người tuổi Mùi gặp không ít tai nạn, sự cố, dẫn đến hao hut ngân khố. Trong 7 ngày tới đã sang, tài vận của người tuổi này có phần khởi sắc.

Thời điểm này, người tuổi Mùi thật thà, ấm áp sẽ gặp được nhiều quý nhân. Họ được tạo điều kiện phát triển khả năng, hãy sẵn sàng cho những chuyến công tác xa.

Con giáp tuổi này chớ nên bảo thủ mà hãy cởi mở, lắng nghe ý kiến và đề xuất từ người khác. Họ làm đâu thắng đó, thu nhập tăng cao. Nhờ hoàn thành tốt nhiệm vụ, con giáp này được cấp trên khen thưởng, kiếm về khoản lương, thưởng lớn, đón một năm đủ đầy.

Phúc lộc tràn vào nhà 3 con giáp trong 7 ngày tới: Làm một lời mười, tài chính sung túc, công việc vượng phát, giàu có muôn phần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ rất giỏi trong việc quan sát và giỏi diễn đạt. Tính cách của họ rất lạc quan, hào phóng và chân thành.

Trong 7 ngày tới, tài lộc của con giáp này sẽ ngày một phát triển. Thời điểm này, đem tới một vận trình mới nên họ có thể mở rộng nguồn thu nhập từ những “mối” khác nhau. Khi đã đạt đến độ “chín, họ có thể cân nhắc đến việc kinh doanh, hoặc tìm kiếm sự phát triển mang tính đột phá. Còn với những ai đang kinh doanh tự do, họ cũng có thể sẽ gặp những sự thay đổi, có thể liên quan tới địa điểm, môi trường khác như chuyển văn phòng, nhà xưởng. Dù đặt trong hoàn cảnh nào, đây là thời điểm họ cần làm tốt việc dự trữ tài chính và tích trữ riêng cho mình một dòng tiền nhất định.

Nhìn chung, công việc đầu tư của tuổi Tỵ trong thời gian sắp tới có những tín hiệu khả quan. Nếu biết phân tích đúng hướng, đưa ra quyết định vào đúng thời điểm thì dễ đem lại lợi nhuận đáng kể.

Đồng thời, nhờ nhận được năng lượng tích cực của sao tốt, người tuổi Tỵ đang làm công ăn lương lại có nhiều cơ hội để thăng quan, tiến chức. Tuy nhiên, họ cần cẩn trọng tiểu nhân rình rập. Con giáp này nên học cách quân bình cảm xúc, tự chủ bản thân tốt để tránh đi các tranh chấp không cần thiết.

Những người thuộc con giáp này thường có lòng kiên nghị, sự thông minh và quyết đoán. Chỉ cần không ngừng tiến bộ, học hỏi từ kinh nghiệm đã qua, họ sẽ được đền đáp xứng đáng. Cộng thêm tính cách linh hoạt, tháo vát và dễ thích nghi, họ sẽ dễ đạt thành công hơn trong mọi việc.

Phúc lộc tràn vào nhà 3 con giáp trong 7 ngày tới: Làm một lời mười, tài chính sung túc, công việc vượng phát, giàu có muôn phần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi trong 7 ngày tới, nhận thấy, may mắn đang đứng về phía người tuổi Mão, trao cho bạn rất nhiều cơ hội thu về nhiều thành quả khả quan, xứng đáng với công sức và nỗ lực đã bỏ ra.

Thời điểm này, nhờ cát thần nâng đỡ là lúc người khác nghỉ ngơi nhưng tuổi này lại tranh thủ kiếm về cơ hội tiến hành các kế hoạch hợp tác, làm ăn.

Con giáp này kiếm tiền dễ dàng hơn hơn, nhanh chóng thu được lợi nhuận lớn từ các kế hoạch đầu tư làm ăn của mình, tài lộc vô cùng rủng rỉnh. Bản mệnh nếu nhận thấy những cơ hội tốt thì cố gắng đầu tư thời gian tìm hiểu, chứ đừng vội vàng bỏ qua.

Trong công việc, bản mệnh dù được cấp trên giao cho những trọng trách quan trọng trong công việc nhưng không hề nao núng, tự tin nhận nhiệm vụ. Con giáp này lại là người yêu nghề, sẵn sàng cống hiến nên luôn được cấp trên tin tưởng.

Phúc lộc tràn vào nhà 3 con giáp trong 7 ngày tới: Làm một lời mười, tài chính sung túc, công việc vượng phát, giàu có muôn phần - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Phật độ trời thương, 3 con giáp được Quý Nhân nâng đỡ trong 7 ngày tới: May mắn đánh tan vận xui, sống sướng như tiên, phúc cao hơn núi

Phật độ trời thương, 3 con giáp được Quý Nhân nâng đỡ trong 7 ngày tới: May mắn đánh tan vận xui, sống sướng như tiên, phúc cao hơn núi

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây thành công đạt được những điều hằng mong ước, tiền bạc phủ phê trong 7 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 20/12 tu vi ngay 21/12 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 9 giờ 13 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 9 giờ 15 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 9 giờ 18 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 9 giờ 20 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 36 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 10 giờ 20 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 11 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng