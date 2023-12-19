Phật độ trời thương, 3 con giáp được Quý Nhân nâng đỡ trong 7 ngày tới: May mắn đánh tan vận xui, sống sướng như tiên, phúc cao hơn núi

Tâm linh - Tử vi 19/12/2023 13:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây thành công đạt được những điều hằng mong ước, tiền bạc phủ phê trong 7 ngày tới.

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn vốn mạnh mẽ, kiên định, không ngừng tìm tòi cơ hội để xây dựng sự nghiệp vững chắc ổn định, cũng như mong muốn có được cuộc sống giàu có sung túc khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Đa số người tuổi Thìn đều gặt hái được nhiều thành công nhưng do vận may chưa đến nên họ vẫn chưa có sự đột phá. 

Tử vi học có nói, trong 7 ngày tới tuổi Thìn chuẩn bị tinh thần chào đón hỷ sự, họ sẽ gặp nhiều điều bất ngờ trong công việc cũng như quan hệ xung quanh. 

Đặc biệt, trong thời điểm này tuổi Thìn sẽ gặp được quý nhân phương xa, người này sẽ dẫn dắt tuổi Thìn tìm được hướng đi mới trong sự nghiệp, có khả năng đổi vận vào cuối năm nay. 

Nhìn chung, tuổi Thìn đã có khả năng tạo dựng cơ ngơi cho mình, nhưng sắp tới đây sẽ có cơ hội đổi đời, chỉ có giàu và giàu hơn.

Phật độ trời thương, 3 con giáp được Quý Nhân nâng đỡ trong 7 ngày tới: May mắn đánh tan vận xui, sống sướng như tiên, phúc cao hơn núi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Dường như những may mắn vào tháng trước còn đi theo tuổi Mão trong 7 ngày tới. Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mão cũng nằm trong số những con giáp được thần tài chiếu cố trong thời điểm này. Lương thưởng tăng lên, lại có quý nhân trợ giúp trong sự nghiệp, dự đoán tài vận của tuổi Mão sẽ lên như diều gặp gió.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của tuổi Mão cũng được cho là sẽ rất xuôi chèo mát mái, giúp họ trở thành một trong số những con giáp hiếm hoi may mắn cả về tiền tài lẫn tình duyên.

Phật độ trời thương, 3 con giáp được Quý Nhân nâng đỡ trong 7 ngày tới: May mắn đánh tan vận xui, sống sướng như tiên, phúc cao hơn núi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất có tính cách thẳng thắn, trung thực và luôn nỗ lực cố gắng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, những người tuổi Tuất thường không gặp nhiều may mắn vào thời tiền vận nhưng họ sẽ gặp được đền đáp xứng đáng vào giai đoạn trung vận. 

Trong 7 ngày tới, những người tuổi Tuất đã phải đối mặt với không ít khó khăn và trắc trở, thậm chí có những mất mát và hy sinh. Tuy nhiên, trong thời gian tới đây, cụ thể từ thời điểm này cuộc sống tuổi Tuất có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, từ giai đoạn này trở đi, tuổi Tuất sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Tuất tìm kiếm được cơ hội làm giàu, trong 7 ngày tới sẽ công thành danh toại, làm tiền đề phát triển cho những năm sau. 

Phật độ trời thương, 3 con giáp được Quý Nhân nâng đỡ trong 7 ngày tới: May mắn đánh tan vận xui, sống sướng như tiên, phúc cao hơn núi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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