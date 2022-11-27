Phúc - lộc - thọ tề tựu trong tuần mới đến (28/11 - 4/12), 3 con giáp đào trúng hủ vàng, 99% trúng số độc đắc, đếm tiền mỏi tay, quý nhân phù trợ

Tâm linh - Tử vi 27/11/2022 10:50

Thời gian tuần mới đến, có 3 tuổi sẽ được lộc về tài vận, cuộc sống viên mãn và giàu có.

Tuổi Tỵ

Thời vận của tuổi Tỵ đến trong tuần mới, cuộc đời họ như bước sang một trang mới. Con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, thỏa sức phát triển bản thân, từ đó mà cơ hội thăng tiến rõ rệt. Vận son của họ kéo dài liên tiếp đến hết năm nay.

Người tuổi Tỵ trời phú thông minh, lại khéo léo, tinh tế, chính vì thế mà sẽ thu về lợi ích không nhỏ. Nếu họ có thể nắm bắt cơ hội để chiến đấu hết mình một lần nữa, nhiều khả năng tài sản của gia đình sẽ vượt chỉ tiêu.

Phúc - lộc - thọ tề tựu trong tuần mới đến (28/11 - 4/12), 3 con giáp đào trúng hủ vàng, 99% trúng số độc đắc, đếm tiền mỏi tay, quý nhân phù trợ - Ảnh 1
Thời vận của tuổi Tỵ đến trong tuần mới, cuộc đời họ như bước sang một trang mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh những người tuổi Tuất thường vô cùng kiên cường, lại có ý chí trong cuộc sống nên họ đã đặt ra mục tiêu gì thì sẽ cố gắng hết mình để có thể đạt được những mục tiêu đó. Trong cuộc sống những người tuổi Tuất chính là con giáp có cá tính, không tham vọng một cuộc sống quyền lực nhưng luôn nỗ lực hết mình để kiếm tiền. Chính vì vậy, những người tuổi Tuất dễ dàng gặt hái được những cơ hội thành công.

Trong tuần mới đến, những người tuổi Tuất làm nghề kinh doanh có thể sẽ gặt hái được nhiều khoản tiền lớn. Bởi, họ có quý nhân giúp đỡ làm gì cũng thuận lợi, khiến cuộc sống vô cùng thăng hoa, rực rỡ có thể thạn đại gia số má.

Phúc - lộc - thọ tề tựu trong tuần mới đến (28/11 - 4/12), 3 con giáp đào trúng hủ vàng, 99% trúng số độc đắc, đếm tiền mỏi tay, quý nhân phù trợ - Ảnh 2
Trong tuần mới đến, những người tuổi Tuất làm nghề kinh doanh có thể sẽ gặt hái được nhiều khoản tiền lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi chính là những con giáp có tính cách hoạt bát, vui vẻ, thích tự do sáng tạo và không thích dựa dẫm vào bất cứ ai mà luôn muốn tự mình tạo dựng những cơ hội. Những người tuổi Hợi so với những con giáp khác, rất hiền lành và sống chuẩn mực, càng gặp khó khăn họ lại càng bộc lộ được những ưu điểm của mình khiến ai cũng phải yêu mến.

Trong cuộc sống, tuổi Hợi cũng rất tích cực lạc quan khi đối mặt với những khó khăn thử thách. Họ tâm niệm rằng, mọi sự vất vả đều được đền đáp xứng đáng với nhiều điều may mắn bất ngờ. Dự đoán tuần mới đến, những người tuổi Hợi sẽ có nhiều thay đổi bất ngờ. Tuổi Hợi có thể bất ngờ vận hành trơn tru, hanh thông, tài vận rực rỡ không ai sánh bằng.

Phúc - lộc - thọ tề tựu trong tuần mới đến (28/11 - 4/12), 3 con giáp đào trúng hủ vàng, 99% trúng số độc đắc, đếm tiền mỏi tay, quý nhân phù trợ - Ảnh 3
Dự đoán tuần mới đến, những người tuổi Hợi sẽ có nhiều thay đổi bất ngờ. Tuổi Hợi có thể bất ngờ vận hành trơn tru, hanh thông, tài vận rực rỡ không ai sánh bằng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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