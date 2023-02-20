Phú quý kề cận 3 con giáp vào buồi chiều Thứ 3 ngày 21/2: Vận trình lên hương, tài lộc dư dả, mua nhà sắm xe phút chốc, đi đến đâu cũng có Thần Tài theo đến đó

Tâm linh - Tử vi 20/02/2023 14:26

Tử vi con giáp trong thời gian này dự đoán có 3 con giáp cực kì may mắn, được thần tài gọi tên không lo nghèo đói.

 

Tuổi Tuất

Trong thời gian này người tuổi Tuất sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc, học tập. Bạn có thể được quý nhân chỉ đường, đạt được kha khá thành tựu đột phá ở một số lĩnh vực then chốt mà bản thân đang theo đuổi.

Phú quý kề cận 3 con giáp vào buồi chiều Thứ 3 ngày 21/2: Vận trình lên hương, tài lộc dư dả, mua nhà sắm xe phút chốc, đi đến đâu cũng có Thần Tài theo đến đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Điều dễ nhận thấy nhất là tuổi Tuất sẽ có một số cơ hội để chứng minh năng lực của mình. Đừng để ai giật "spotlight" của mình, người khác chỉ nên làm cameo trong cuộc đời của bạn thôi. Hãy tự tin vào kinh nghiệm bạn đã tích lũy được và dồn nhiệt huyết vào những kế hoạch bạn đang thực hiện. Nhờ đó, cuối tháng bạn sẽ thu được một khoản lớn đó.

Tuổi Ngọ

Vận trình tài lộc của tuổi Ngọ trong tháng này khá tốt. Những khởi đầu trong thời gian này có thể khiến tuổi Ngọ có thêm các hứng khởi và thêm yêu cuộc sống hơn.

Trong khoảng thời gian này, tuổi Ngọ sẽ có nhiều cơ hội liên quan đến công việc. Tuy nhiên, chúng không thể hiện rõ ràng, đòi hỏi tuổi Mão phải có cái nhìn thật bao quát mới thấy được. Người xung quanh sẽ hỗ trợ tuổi Ngọ nhiều trong thực hiện kế hoạch công việc.

Phú quý kề cận 3 con giáp vào buồi chiều Thứ 3 ngày 21/2: Vận trình lên hương, tài lộc dư dả, mua nhà sắm xe phút chốc, đi đến đâu cũng có Thần Tài theo đến đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

May mắn về tiền bạc đến với tuổi Ngọ rất nhiều trong tháng này. Đặc biệt là khoảng thời gian giữa tháng trở đi, tuổi Ngọ sẽ thấy được các nguồn tiền bất ngờ đổ về.

Trong chuyện tình cảm, bạn sẽ nhận được các trải nghiệm thú vị. Nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau trong tình yêu sẽ đến.

Tuổi Mùi

Những lúc tinh thần đi xuống, sức khỏe giảm sút như hiện tại hay công việc, tài chính gặp nhiều trở ngại, bế tắc thì bản mệnh nên nghĩ ngay tới việc ăn chay.

Bạn sẽ cảm nhận được sự chuyển biến tích cực đến từ sức khỏe. Chỉ khi có sức khỏe thì bạn mới có đủ năng lực để cáng đáng, giải quyết mọi việc trở nên dễ dàng hơn.

Phú quý kề cận 3 con giáp vào buồi chiều Thứ 3 ngày 21/2: Vận trình lên hương, tài lộc dư dả, mua nhà sắm xe phút chốc, đi đến đâu cũng có Thần Tài theo đến đó - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Có một vài vấn đề ở trong bạn tích tụ lâu ngày như tình cảm hay vấn đề căng thẳng chốn công sở sẽ mau chóng tan biến, trả lại cho bạn bầu không khí nhẹ nhõm, thảnh thơi vốn có.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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Chuẩn bị “túi ba gang” đựng tiền tươi thóc thật chuẩn bị “đè” trong thời gian này. Vì vậy, hãy tranh thủ biết cách gìn giữ túi tiền của mình tránh bay mất lộc.

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