Phụ nữ sở hữu khuôn mặt thế này giúp chồng công thành danh toại, gia đình chồng giàu sang mấy đời

Tâm linh - Tử vi 13/10/2017 17:40

Tướng vượng phu ích tử là thế nào? Theo nhân tướng học, phụ nữ có khuôn mặt thế này đem đến giàu sang, phúc đức cho chồng và cả gia đình chồng.

Đặc điểm phụ nữ có số vượng phu ích tử, thương chồng yêu con, mang đến giàu sang cho gia đình chồng theo ngũ hành sẽ như sau:

Mệnh Thủy

Phụ nữ thuộc mệnh này thường có khuôn mặt đầy đặn, ngũ quan sáng sủa. Họ có dáng người không cao, tay chân ngắn, màu da không quá sáng hay quá tối, đi đứng có phần chậm.

Trên khuôn mặt của họ có những đặc điểm: Mặt tròn, sóng mũi thẳng, môi đầy, cánh mũi đầy. Đôi mắt nhìn kiên định, có thần thái rất chững chạc.

Đàn ông lấy được phụ nữ có tướng mạo này cuộc sống về sau giàu sang phúc đức. Khi chung sống với họ, chồng lúc nào cũng thấy an tâm, thoải mái. Con cái sau này sẽ công thành danh toại, lương thiện, luôn lấy tâm hướng thiện.

Phụ nữ sở hữu khuôn mặt thế này giúp chồng công thành danh toại, gia đình chồng giàu sang mấy đời - Ảnh 1
Đàn ông lấy được phụ nữ có tướng mạo này cuộc sống về sau giàu sang phúc đức - Ảnh minh họa: Internet

Mệnh Kim

Người mệnh Kim có hình dáng khuôn mặt vuông vứt, da dẻ trắng hoặc hơi ngăm. Vóc dáng săn chắc, giọng nói rõ ràng, sang sảng.

Nếu phụ nữ mệnh Kim có khuôn mặt với những đặc điểm: đầy đặn, ánh mắt ôn nhu, tỷ lễ mắt và mũi hài hòa thì thế nào cũng có số phần vượng phu ích tử.

Họ giúp chồng tự tin hơn trong sự nghiệp, là hậu phương vững chắc cho tương lai của chồng. Đàn ông may mắn lắ mới lấy được họ, công danh sự nghiệp về sau đều rất hanh thông, thăng quan tiến chức cũng là chuyện sớm muộn.

Phụ nữ thế này giỏi vun đắp cho gia đình, lo toan cho chồng con, lại rất bao dung vị tha.

Mệnh Mộc

Người mệnh Mộc vóc dáng cao ráo, chắc người, mặt dài, da hơi tái, chân tay thon dài. Họ nhanh nhạy, thoải mái và hòa đồng.

Phụ nữ mệnh Mộc cằm đầy, mắt và lông mày trang nhã, khí chất rất nhanh nhẹn. Đây là mẫu phụ nữ yêu chồng thương con hết mực.

Đàn ông lấy được phụ nữ này thì lúc nào cũng gặp may mắn trong cuộc sống.

Phụ nữ có vóc dáng và mệnh thế này thường phát huy tốt trong ngành nghệ thuật, chồng cũng hay phải đi xa xây dựng sự nghiệp. Nhưng họ sống rất độc lập nên khi ở xa chồng thì vẫn một tay chăm lo cho gia đình,dạy dỗ con cái nên người được.

Phụ nữ sở hữu khuôn mặt thế này giúp chồng công thành danh toại, gia đình chồng giàu sang mấy đời - Ảnh 2
Đàn ông lấy được phụ nữ này thì lúc nào cũng gặp may mắn trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Mệnh Thổ

Người mệnh Thổ có mặt tròn, dáng người trung bình, vai rộng, người chắc, vòng ba to tròn. Da họ thường mang sắc vàng, giọng sang sảng, mày dài.

Phụ nữ mệnh này có khuôn mặt với những đặc điểm như cằm đầy, cánh mũi dày, lông mày đậm và đều thì là người có số phần vượng phu.

Phụ nữ có đặc điểm trên thường lấy chồng giàu sang, nuôi dạy con chu đáo. Đàn ông lấy được họ luôn gặt hái nhiều thành công, gia đình lúc nào cũng hạnh phúc.

Mệnh Hỏa

Người mệnh Hỏa có mặt mày góc cạnh, người quá ốm hoặc quá mập, da không sáng, vai thon, mông nở.

Phụ nữ thế này thường có đôi mắt rất dữ dội, dái tay dày, lông mày mỏng nhưng đường nét rõ ràng, thần thái rất chắc chắn. Đây là tuýp phụ nữ sẽ là vợ hiền, mẹ giỏi.

Đàn ông lấy được phụ nữ thế này thường sẽ có sự nghiệp thành  công, có chức cao vọng trọng. Cuộc sống về sau rất tốt đẹp, sung túc đủ đầy. Con cái của họ cũng rất có tương lai.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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