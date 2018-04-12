Phụ nữ sinh vào 3 ngày này không là đại mỹ nhân, cũng là bà hoàng sống trong nhung lụa!

Phụ nữ sinh vào 3 ngày này không xinh đẹp nổi bật cũng sống trong sung sướng mỹ mãn!
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Ngày 1 âm lịch
Mùng 1 âm lịch là ngày đầu của tháng, hưởng những vận may tốt lành của trời đất. Phụ nữ sinh vào ngày này có số giàu sang, sung sướng một đời. Họ đa số là người kiên nhẫn, mạnh mẽ và bản lĩnh. Không chỉ vậy, họ còn xinh đẹp nổi bật, được không ít người theo đuổi đến cùng. Dù có nhan sắc và giàu có nhưng họ sẽ muộn đường hôn nhân, vì họ chú tâm nhiều vào sự nghiệp. Do đó, phụ nữ sinh ngày này luôn có cuộc sống rất vững chắc, ổn định, hạnh phúc đủ đầy khi bước sang tuổi trung niên.
Ngày 7 âm lịch
Mùng 7 âm lịch trong tháng được quan niệm là ngày lạc quan và nhiều niềm vui. Phụ nữ sinh vào ngày này luôn tràn đầy năng lượng tích cực, đem đến hạnh phúc cho người khác. Người phụ nữ này có ngoại hình ngây thơ, hay cười nên ai cũng thấy thoải mái khi tiếp xúc. Dù vậy, nội tâm họ lại rất vững vàng, yên ổn.
Phụ nữ sinh ngày này luôn biết nhìn xa trông rộng, suy tính kỹ càng trước sau khi làm gì đó. Họ không chỉ gặp vận may trong cuộc sống mà còn tìm được bạn đời hoàn hảo, cùng họ xây đắp cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn sau này.
Ngày 19 âm lịch
Phụ nữ sinh vào ngày 19 âm lịch thường có vẻ đẹp mạnh mẽ và đầy sức hút. Họ không phải tuýp người thu hút người khác từ ánh nhìn đầu tiên nhưng càng quen biết lâu càng dễ khiến người khác “nghiện” khó rời. Người phụ nữ này có cuộc sống khá yên bình, luôn gặp điều tốt lành, được quý nhân giúp sức. Khi bước sang tuổi trung niên, họ ngày một trẻ đẹp, cùng sự giàu sang ngày một tăng. Phụ nữ sinh ngày này đừng quá kén chọn bạn đời. Dù vậy, họ sẽ gặp được người rất tốt, sẽ cùng họ hạnh phúc mãi về sau.
*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo