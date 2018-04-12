Phụ nữ sinh vào 3 ngày này không là đại mỹ nhân, cũng là bà hoàng sống trong nhung lụa!

Ngày 1 âm lịch

Mùng 1 âm lịch là ngày đầu của tháng, hưởng những vận may tốt lành của trời đất. Phụ nữ sinh vào ngày này có số giàu sang, sung sướng một đời. Họ đa số là người kiên nhẫn, mạnh mẽ và bản lĩnh. Không chỉ vậy, họ còn xinh đẹp nổi bật, được không ít người theo đuổi đến cùng. Dù có nhan sắc và giàu có nhưng họ sẽ muộn đường hôn nhân, vì họ chú tâm nhiều vào sự nghiệp. Do đó, phụ nữ sinh ngày này luôn có cuộc sống rất vững chắc, ổn định, hạnh phúc đủ đầy khi bước sang tuổi trung niên.

Phụ nữ sinh vào ngày này có số giàu sang, sung sướng một đời - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 7 âm lịch

Mùng 7 âm lịch trong tháng được quan niệm là ngày lạc quan và nhiều niềm vui. Phụ nữ sinh vào ngày này luôn tràn đầy năng lượng tích cực, đem đến hạnh phúc cho người khác. Người phụ nữ này có ngoại hình ngây thơ, hay cười nên ai cũng thấy thoải mái khi tiếp xúc. Dù vậy, nội tâm họ lại rất vững vàng, yên ổn.