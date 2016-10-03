Phụ nữ có nốt ruồi này thì cứ lo mà hưởng phước, sung sướng cả đời

Đây là những nốt ruồi mang đến vận may cực tốt cho phụ nữ

Nốt ruồi trên mũi

Cô nàng có nốt ruồi này có số vượng phu, lấy được chồng giàu sang, số mệnh phú quý. Họ sinh ra trong giàu có, cả đời không phải lo chuyện tiền bạc. Họ cũng gặp rất nhiều may mắn. Cuộc sống gia đình về sau hạnh phúc sum vầy, con cháu ngoan ngoãn hiếu thuận.

Nốt ruồi ở ấn đường

Đây được xem là nốt ruồi phú quý. Dù là nam hay nữ thì nó cũng mang lại nhiều may mắn phúc lộc cho chủ nhân.

Nốt ruồi ở trên khuôn mặt

Phụ nữ có nốt ruồi bên trái khuôn mặt thì sẽ luôn được cưng yêu, chiều chuộng. Nốt ruồi nằm bên phải mang lại khí chất cao quý cho chủ nhân, luôn được người khác tôn trọng.

Nốt ruồi ở cằm

Đây là nốt ruồi giàu có về đất đai. Chủ nhân còn là người biết hưởng thụ cuộc sống

Nốt ruồi ở cổ, phía sau gáy

Đây là người rất tự trọng, thẳng tính, cương trực và rất có đầu óc, nhiều tài lẻ. Cuộc sống về sau rất sung túc, gặp nhiều vận may.

Nốt ruồi ở xương quai xanh

Phụ nữ có nốt ruồi này luôn có phúc lộc, cả đời sống trong phú quý, giàu sang. Họ rất chung thủy trong tình cảm. Sau khi lập gia đình sẽ hết lòng vun vén, cuộc sống về sau hạnh phúc sum vầy.

Nốt ruồi ở lỗ rốn

Phụ nữ sở hữu nốt ruồi này sẽ gặp nhiều điều may mắn, luôn được mọi người yêu quý. Họ mang đến may mắn cho bản thân và cả người thân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-nu-co-not-ruoi-nay-thi-cu-lo-ma-huong-phuoc-sung-suong-ca-doi-158370.html