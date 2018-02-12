Phóng sinh đầu năm mà không biết những điều này thà không làm còn hơn

Trong những ngày đầu năm, đi lễ chùa và phóng sinh là những việc không thể thiếu của người Việt. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về ý nghĩa và cách phóng sinh phù hợp.

Theo Phật giáo, phóng sinh là một việc vô cùng ý nghĩa. Hành động này không chỉ giúp con người nuôi dưỡng lòng từ bi mà còn có thể đánh thức tâm Bồ đề của chúng sinh. Chia sẻ với Phụ nữ & Gia đình, chuyên gia phong thủy Nguyễn Võ Uyên Mi cho biết chúng ta có thể phóng sinh vào bất kỳ ngày nào trong tháng nhưng tốt nhất là 30 hoặc mùng 1 Tết.

Chuyên gia Uyên Mi giải thích: “Phóng sinh là tha mạng, cho nên khi phóng sinh nên đi ra chợ để làm vì những con vật ngoài đó mới thật sự cần được phóng sinh, cứu mạng. Còn ở những nơi khác, người ta thường nuôi các loài vật để bán làm cảnh hoặc phóng sinh nên không cấp bách bằng những con vật nuôi để ăn thịt”. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Võ Uyên Mi cho biết phóng sinh cần xuất phát từ tâm chứ không phải theo phong trào - Ảnh: Nhân vật cung cấp Người đi phóng sinh dù có ý tốt nhưng không biết cách phóng sinh đúng thì cũng chẳng mang lại lợi ích gì. Những con vật được nuôi đã quen với môi trường sống riêng, vì thế nếu chúng ta mua để thả ra sông, hồ sẽ làm chúng chết. Điều này chẳng những không mang lại phước đức mà còn đem lại kết quả ngược lại với mong muốn ban đầu.

Thông thường, chúng ta chỉ phóng sinh cá hoặc chim mà bỏ qua các loài vật khác như ốc, kiến. Tuy nhiên, sinh mạng của các loài vật không phân biệt lớn nhỏ vậy nên dù phóng sinh loài vật nào thì phước đức cũng như nhau. Khi phóng sinh, đừng quá coi trọng hình thức mà mất đi ý nghĩa của nó - Ảnh minh họa: Internet Ngoài ra, khi phóng sinh cũng không nên quá coi trọng hình thức. Chúng ta thường thấy một số người mua chim, cá phóng sinh nhưng không thả liền mà phải chờ sư thầy làm lễ chú nguyện hoặc tự đọc xong chú mới thả mặc dù con vật sắp chết. Điều này đã làm mất đi ý nghĩa của việc phóng sinh. Khi phóng sinh, bạn chỉ nên làm lễ ngắn gọn, không nên xem nặng hình thức vì điều này sẽ khiến các sinh vật có thể mất mạng trước khi được thả. Do đó, khi phóng sinh bạn cần chọn nơi càng vắng vẻ càng tốt để tránh những người có lòng tham săn bắt, giết hại. Bên cạnh đó, phóng sinh phải xuất phát từ cái tâm chứ đừng làm theo phong trào, chạy theo số đông.

Mẹo trang trí nhà cửa dịp Tết để cả nhà sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý trong năm 2018 Vào những ngày cuối năm, trang trí nhà cửa là một trong những công việc vô cùng quan trọng trong mỗi gia đình. Những khu vực quan trọng cần được chú ý trong nhà đó là phòng khách, phòng ngủ, bàn thờ và nhà bếp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phong-sinh-dau-nam-ma-khong-biet-nhung-dieu-nay-tha-khong-lam-con-hon-271322.html