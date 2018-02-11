Khẩn: Đây là 4 việc nhà nào cũng phải làm vào cuối năm để năm mới may mắn, phát tài

Tâm linh - Tử vi 11/02/2018 15:51

Sau khi tiễn ông Táo về trời vào ngày 23 tháng Chạp, gia chủ nên làm 4 việc sau đây để cả năm phát tài và gặp nhiều may mắn.

Theo phong tục của người Việt, dưới đây là 4 việc gia đình nào cũng nên làm vào dịp cuối năm:

Đón chào Táo quân từ thiên đình trở về

Khẩn: Đây là 4 việc nhà nào cũng phải làm vào cuối năm để năm mới may mắn, phát tài - Ảnh 1
Viết tên hoặc vẽ hình các Táo lên tờ giấy đỏ rồi dán lên nóc bếp để xua đuổi vận xấu - Ảnh minh họa: Internet 

Để chào đón ông Táo trở về, gia chủ nên dán một tờ giấy đỏ trên nóc bếp. Trong tờ giấy đó, gia chủ nên viết tên hoặc vẽ hình các ông Táo. Theo các chuyên gia phong thủy, đêm Giao thừa các Táo sẽ trở về hạ giới tiếp tục trông coi bếp lửa trong các gia đình. Tờ giấy đỏ này sẽ được giữ đến cuối năm, khi gia chủ bắt đầu cúng ông Táo về trời thì thay tờ giấy mới.

Dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa

Khẩn: Đây là 4 việc nhà nào cũng phải làm vào cuối năm để năm mới may mắn, phát tài - Ảnh 2
Muốn năm mới gặp nhiều vận may về tài vận, sự nghiệp thăng tiến thì gia chủ nên vứt đi những đồ vật, thực phẩm cũ - Ảnh minh họa: Internet 

Từ xưa, người Việt Nam tin rằng việc lau chùi, dọn dẹp đồ đạc và vứt bỏ những thứ không cần thiết vào cuối năm là cách tốt nhất để xua đuổi tà khí, mang lại vận may trong năm mới, đặc biệt là khu vực nhà bếp.

Nạp năng lượng mới cho các vật dụng phong thủy trong nhà

Khẩn: Đây là 4 việc nhà nào cũng phải làm vào cuối năm để năm mới may mắn, phát tài - Ảnh 3
Đốt nhang trước mặt các vị thần Phúc, Lộc, Thọ vào 11 giờ trưa ngày tất niên là một trong những cách nạp năng lượng mới cho các vị thần - Ảnh minh họa: Internet 

Với những gia đình có thờ ba vị Phúc, Lộc, Thọ thì vào 11 giờ trưa ngày tất niên nên đốt ba ngọn nến đặt trước mặt các vị thần. Việc này có ý nghĩa mang lại năng lượng cho các vị thần khi năm mới đến. Ngoài ra, để gia tăng vận may trong năm mới, gia chủ nên đặt một bao lì xì đỏ dưới đáy thùng gạo hoặc đặt một đồng xu trong chậu cây cảnh.

 Mở cửa, bật đèn đón sinh khí đất trời

Khẩn: Đây là 4 việc nhà nào cũng phải làm vào cuối năm để năm mới may mắn, phát tài - Ảnh 4
Trước giao thừa, các cánh cửa trong nhà cần được mở toang để đón nguồn sinh khí mới - Ảnh minh họa: Internet  

Vào đêm 30 Tết, tất cả các cửa chính và các cửa sổ trong nhà phải được mở trước giao thừa. Đèn, nến bật càng nhiều càng tốt để ngôi nhà tràn ngập ánh sáng, điều này mang ý nghĩa đón nguồn sinh khí linh thiêng từ đất trời. Có như vậy, gia đình mới gặp nhiều điều hạnh phúc vào năm sau. Ở nhiều nơi, những người làm ăn thường chọn đêm giao thừa để xuất hành với mong muốn gặp nhiều điều thuận lợi trong năm mới.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Từ khóa:   phong thủy những điều nên làm vào cuối năm

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