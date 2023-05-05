Phát tài phát lộc trong nửa cuối tháng 3 âm lịch, 3 con giáp tiền bạc nhiều như nước, phú quý vây quanh, tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 05/05/2023 09:43

Vào nửa cuối tháng 3 âm lịch, 3 con giáp dưới đây sẽ gặt hái nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh không ai sánh bằng.

Tuổi Dần

Những người cầm tinh con Hổ bản tính can trường, dũng cảm, dám nghĩ dám làm. Họ yêu thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quang, thành công rực rỡ cho mình. Tuổi Dần có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình.

Dự đoán, trong nửa cuối tháng 3 âm lịch, tài vận rực rỡ, thăng quan tiến chức ầm ầm nên Dần sẽ phú quý phát tài. Những người tuổi Dần càng vững vàng, càng ý chí, dám dấn thân con giáp giàu sang này càng lên hương với nhà đẹp xe sang, tiền tỷ trong ngân hàng.

Phát tài phát lộc trong nửa cuối tháng 3 âm lịch, 3 con giáp tiền bạc nhiều như nước, phú quý vây quanh, tình duyên rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những người cầm tinh con Rắn thông minh, cầu tiến, nhưng trong đầu năm Quý Mão 2023 lại hay bị tiểu nhân quấy phá. Tuy nhiên đừng lo lắng, mọi sự sẽ thay đổi khi họ bước sang nửa cuối tháng 3 âm lịch, tuổi Tỵ sẽ gặt hái đại lộc, ôm tiền tỷ về nhà.

Trong thời gian này, nhờ có phúc tinh soi chiếu, thần tài dúi tiền vào tay nên tuổi Tỵ đã giàu lại càng sang, đã sung túc lại càng an nhàn, công thành danh toại khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Phát tài phát lộc trong nửa cuối tháng 3 âm lịch, 3 con giáp tiền bạc nhiều như nước, phú quý vây quanh, tình duyên rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người cầm tinh con Chó rất thông minh, nhanh nhẹn, có óc sáng tạo hơn người và chẳng ngại vất vả. Họ thường lấy được lòng tin của mọi người, được giao cho những trọng trách giúp sự nghiệp của tuổi Tuất có bước tiến triển đáng kể

Thế nên, dù là đàn ông hay phụ nữ chỉ cần có chí tiến thủ Tuất ắt thăng tiến vùn vụt, tiền nhiều vô kể. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai nên vào nửa cuối tháng 3 âm lịch, con giáp may mắn tuổi Tuất sẽ có tiền bạc đầy túi, phú quý theo chân, làm gì cũng thành công vang dội.

Phát tài phát lộc trong nửa cuối tháng 3 âm lịch, 3 con giáp tiền bạc nhiều như nước, phú quý vây quanh, tình duyên rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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