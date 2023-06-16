Phật Bà Quan Âm đón đầu: 3 con giáp đón hỷ sự liên miên, con đường thăng quan tiến chức rộng mở, tài lộc vượng phát, thu nhập rủng rỉnh, tận hưởng cuộc sống phú quý bắt đầu từ nay đến hết tháng 6/2023

Người tuổi Thìn không phải lo đến chuyện chi tiêu. Đặc biệt, người làm công ăn lương có thể nhận được thêm các khoản thưởng nóng vì những thành tích cao trong công việc. Với người làm đầu tư, kinh doanh, bạn đang thu được khoản lợi nhuận đều đặn do công việc đã vào guồng. Những khó khăn đã qua đi, nay bạn chỉ cần tập trung thực hiện theo đúng kế hoạch đã vạch ra thì không lo không kiếm tiền về đầy túi. Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia cũng rất bền vững. Hai người dù bận rộn đến mấy cũng luôn cố gắng dành thời gian ở bên nhau, trò chuyện với nhau, nhờ vậy mà đôi bên cực kì thấu hiểu, ít khi để xảy ra mâu thuẫn.

Tuổi Ngọ may mắn, mọi việc diễn ra đúng như những gì đã dự liệu. Đường công danh sự nghiệp cũng có dấu hiệu tăng tiến đáng kể. Con giáp này được cấp trên tin tưởng và tín nhiệm vì luôn có tinh thần trách nhiệm cao, cùng với khả năng lãnh đạo tốt. Chính vì thế trong tương lai bản mệnh có thể được bồi dưỡng thành lớp lãnh đạo kế cận.

Vận trình tình cảm cũng êm đẹp, tình cảm của cặp đôi gắn kết, mặn nồng. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để người độc thân bày tỏ tình cảm với người thầm thương trộm nhớ. Nếu đã có người tâm đầu ý hợp rồi thì đừng chần chừ gì nữa kẻo cơ hội trôi qua mất.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ khó duy trì được sự tập trung cho công việc. Bản mệnh dễ bị phân tâm bởi những việc xảy ra xung quanh, có thể rơi vào vòng xoáy thị phi do lo chuyện bao đồng. Điều này sẽ tác động không nhỏ tới các kế hoạch. Hãy nhớ đối thủ luôn chực chờ cơ hội, chỉ đợi bản mệnh mắc sai lầm để hạ bệ và cướp lấy những gì bản mệnh đang có, vì vậy đừng lơ là mất cảnh giác.

Vận trình tình cảm đang tốt đẹp lại nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi rất khó để giải quyết. Có lẽ là bản mệnh và đối phương ngày càng thiếu đi sự hòa hợp khi giao tiếp và tương tác, đôi bên không tìm được tiếng nói chung.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm