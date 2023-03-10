Phật Bà điểm mệnh tài quý: 3 con giáp từ nay tới cuối tháng 3 khó mà nghèo nổi, làm 1 hưởng 10, tiền vàng chất đống, tài sản tăng cao vút

Từ nay đến cuối tháng 3 dương, vận trình tài lộc của người tuổi Dần có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực. Đây là thời điểm người tuổi Hổ có thể chuyển mình khởi nghiệp, tự tay gây dựng cơ đồ.

Người làm công ăn lương có 1 tháng vất vả nhưng bù lại họ sẽ thu về tiền bạc rủng rỉnh. Khoảng thời gian này, bản mệnh càng chăm chỉ làm ăn thì tiền của thu về lại càng nhiều, đúng với câu nói “Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ”.

Từ nay đến cuối tháng 3 dương cũng rất tốt đẹp với người làm trong ngành kinh doanh, họ có nhiều cơ hội để có những bản hợp đồng béo bở. Mọi chuyện đi đúng hướng, việc làm ăn tiến triển cực kỳ tốt đẹp.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn đa tài, đa sầu, đa cảm. Tuy nhiên, đôi khi người tuổi này lại tỏ ra khá bảo thủ, cứng nhắc. Họ không lắng nghe ý kiến góp ý của người khác với mình và cũng ít khi thừa nhận lỗi lầm của bản thân.

Tuy nhiên, họ cũng là con giáp có nhãn quan tinh tường và biết cách phát triển bản thân. Để thành công hơn nữa, con giáp này cần học tập từ những lỗi lầm, lắng nghe ý kiến góp ý và cầu thị hơn nữa.

Từ nay đến cuối tháng 3 dương, người tuổi Thìn sẽ gặp một chút vấn đề về sức khỏe. Đây cũng là cơ hội để họ nghỉ ngơi và suy ngẫm về mục tiêu của bản thân trong thời gian tới.

Đồng thời, sau khi hồi phục, con giáp này có cơ hội thể hiện khả năng của bản thân qua những dự án còn dang dở. Trên thực tế, con giáp tuổi Thìn sẽ gây ấn tượng mạnh với cấp trên, khách hàng bởi ý tưởng độc đáo của bản thân.

Công việc có nhiều bước tiến giúp con giáp này thu về tiền bạc đầy túi. Tuy nhiên, họ cũng cần cẩn trọng với những lỗi nhỏ kẻo có thể làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

Tuổi Thân

Thân làm việc gì cũng chỉn chu. Con giáp này tuần mới vô cùng thuận lợi từ công việc kinh doanh đến công việc làm công ăn lương. Khả năng bạn được cấp trên thăng chức vì nỗ lực mà bạn đã có được. Đó là cách giữ chân nhân tài của sếp nên bạn nhất định phải tự tin và tự hào nhé.

Tình duyên ổn định, cố gắng vun đắp tình cảm này vì đây là người vô cùng phù hợp, hết lòng yêu thương quan tâm bạn. Cuộc sống tìm đúng người thật sự rất khó khăn, phải trân trọng cơ duyên nhé.

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