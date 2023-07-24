Phật Bà ban PHƯỚC LỘC đúng hôm nay 24/7, 3 con giáp sự nghiệp tấn tới, phát tài giàu sụ, chẳng đổ mồ hôi cũng thu BỘI TIỀN

Tâm linh - Tử vi 24/07/2023 06:22

Mọi áp lực tài chính dường như đã được gỡ bỏ, thậm chí có người còn may mắn trúng thưởng, hay có được một khoản nhờ những khoản đầu tư trước đây.

Tuổi Tỵ

Tử vi hôm nay cho thấy Tỵ gặp cục diện Hỏa sinh Thổ, bản mệnh có một ngày tràn đầy niềm vui. Nếu còn độc thân, bạn được giới thiệu cho đối tượng triển vọng, thậm chí, bạn còn có thiện cảm với đối phương ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Hãy mạnh dạn trò chuyện, kéo gần khoảng cách với người đó nhé.

Phật Bà ban PHƯỚC LỘC đúng hôm nay 24/7, 3 con giáp sự nghiệp tấn tới, phát tài giàu sụ, chẳng đổ mồ hôi cũng thu BỘI TIỀN - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với người đã lập gia đình, bạn và người ấy có thể tạo thêm những kỉ niệm đáng nhớ. Dù ở bên nhau đã lâu nhưng quan hệ giữa hai bạn luôn luôn khăng khít, đó là điều khiến mọi người xung quanh đều vô cùng ngưỡng mộ.

Chính Tài nâng bước, tình hình tài chính của con giáp này cũng có những bước tiến đáng kể. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên được thưởng nóng. Người làm kinh tế nhận được tiền từ các khoản đầu tư trước đó của mình.

Tuổi Mão

Tử vi thứ Hai ngày 24/7/2023, Mão sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc. Mọi việc bản mệnh làm đều sẽ rất suôn sẻ. Do đó, bạn hãy tích cực kết nối với đồng nghiệp, cấp trên. Công việc khi triển khai theo nhóm sẽ đạt được kết quả cao hơn nhiều.

Phật Bà ban PHƯỚC LỘC đúng hôm nay 24/7, 3 con giáp sự nghiệp tấn tới, phát tài giàu sụ, chẳng đổ mồ hôi cũng thu BỘI TIỀN - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của bản mệnh cũng rất khả quan. Mọi áp lực tài chính dường như đã được gỡ bỏ do có người hỗ trợ, thậm chí có người còn may mắn trúng thưởng, hay có được một khoản nhờ những khoản đầu tư trước đây. Dù vậy, bản mệnh nên thận trọng trong việc chi tiêu số tiền này sao cho phù hợp.

Vận trình tình cảm chẳng thể dung hoà. Do ảnh hưởng của Ngũ hành Mộc Thổ xung khắc nên tử vi khuyên bạn không nên lúc nào cũng tự trách. Bởi lẽ, không phải lúc nào sự hy sinh cũng được ghi nhận xứng đáng.

Tuổi Ngọ

Tử vi hôm nay ngày 24/7/2023 của 12 con giáp cho thấy công việc tuổi Ngọ có Chính Tài nâng đỡ nên tin vui gần đây chủ yếu liên quan đến lương thưởng, bảo hiểm, quyền lợi của bạn. Mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó thôi chỉ cần con giáp này có được sự tỉnh tảo và sáng suốt là đủ.

Phật Bà ban PHƯỚC LỘC đúng hôm nay 24/7, 3 con giáp sự nghiệp tấn tới, phát tài giàu sụ, chẳng đổ mồ hôi cũng thu BỘI TIỀN - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm chịu ảnh hưởng bởi Tự Hình nên tuổi này hay suy nghĩ, khá mệt mỏi vì người nhà, không biết chia sẻ cùng ai. Kể cả các bạn trẻ đang yêu mà không dám bộc lộ suy nghĩ, tâm sự riêng thì mối quan hệ cũng chẳng kéo dài được lâu.

Vận tiền bạc ổn định nhờ hai hành Hỏa tương hòa. Bạn cũng đang được cấp trên chú ý nên hãy tiếp tục phát huy, chủ động thể hiện tài năng vốn có và học hỏi thêm kiến thức mới.

*Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

Hôm nay 24/7/2023, cuộc đời sang trang, 3 con giáp tiến vào HÀO MÔN, may mắn ngập tràn, của nả bạt ngàn, chạm tay tới ĐỈNH vinh hoa

Hôm nay 24/7/2023, cuộc đời sang trang, 3 con giáp tiến vào HÀO MÔN, may mắn ngập tràn, của nả bạt ngàn, chạm tay tới ĐỈNH vinh hoa

Con giáp này kiếm được lợi nhuận không nhỏ từ những mối làm ăn đã xây dựng trước đó.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mới tử vi ngày 24/7/2023 Tử vi hôm nay

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'