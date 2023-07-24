Phật Bà ban PHƯỚC LỘC đúng hôm nay 24/7, 3 con giáp sự nghiệp tấn tới, phát tài giàu sụ, chẳng đổ mồ hôi cũng thu BỘI TIỀN

Tử vi hôm nay cho thấy Tỵ gặp cục diện Hỏa sinh Thổ, bản mệnh có một ngày tràn đầy niềm vui. Nếu còn độc thân, bạn được giới thiệu cho đối tượng triển vọng, thậm chí, bạn còn có thiện cảm với đối phương ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Hãy mạnh dạn trò chuyện, kéo gần khoảng cách với người đó nhé.

Chính Tài nâng bước, tình hình tài chính của con giáp này cũng có những bước tiến đáng kể. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên được thưởng nóng. Người làm kinh tế nhận được tiền từ các khoản đầu tư trước đó của mình.

Với người đã lập gia đình, bạn và người ấy có thể tạo thêm những kỉ niệm đáng nhớ. Dù ở bên nhau đã lâu nhưng quan hệ giữa hai bạn luôn luôn khăng khít, đó là điều khiến mọi người xung quanh đều vô cùng ngưỡng mộ.

Tuổi Mão

Tử vi thứ Hai ngày 24/7/2023, Mão sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc. Mọi việc bản mệnh làm đều sẽ rất suôn sẻ. Do đó, bạn hãy tích cực kết nối với đồng nghiệp, cấp trên. Công việc khi triển khai theo nhóm sẽ đạt được kết quả cao hơn nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của bản mệnh cũng rất khả quan. Mọi áp lực tài chính dường như đã được gỡ bỏ do có người hỗ trợ, thậm chí có người còn may mắn trúng thưởng, hay có được một khoản nhờ những khoản đầu tư trước đây. Dù vậy, bản mệnh nên thận trọng trong việc chi tiêu số tiền này sao cho phù hợp.

Vận trình tình cảm chẳng thể dung hoà. Do ảnh hưởng của Ngũ hành Mộc Thổ xung khắc nên tử vi khuyên bạn không nên lúc nào cũng tự trách. Bởi lẽ, không phải lúc nào sự hy sinh cũng được ghi nhận xứng đáng.

Tuổi Ngọ

Tử vi hôm nay ngày 24/7/2023 của 12 con giáp cho thấy công việc tuổi Ngọ có Chính Tài nâng đỡ nên tin vui gần đây chủ yếu liên quan đến lương thưởng, bảo hiểm, quyền lợi của bạn. Mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó thôi chỉ cần con giáp này có được sự tỉnh tảo và sáng suốt là đủ.

Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm chịu ảnh hưởng bởi Tự Hình nên tuổi này hay suy nghĩ, khá mệt mỏi vì người nhà, không biết chia sẻ cùng ai. Kể cả các bạn trẻ đang yêu mà không dám bộc lộ suy nghĩ, tâm sự riêng thì mối quan hệ cũng chẳng kéo dài được lâu.

Vận tiền bạc ổn định nhờ hai hành Hỏa tương hòa. Bạn cũng đang được cấp trên chú ý nên hãy tiếp tục phát huy, chủ động thể hiện tài năng vốn có và học hỏi thêm kiến thức mới.

*Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.